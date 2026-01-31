आरोग्य

Union Budget 2026: बजेट 2026 मध्ये आरोग्य क्षेत्राला मोठी अपेक्षा; खर्चवाढ, पायाभूत सुविधा आणि परवडणाऱ्या उपचारांवर लक्ष देण्याची मागणी

Union Budget 2026: उद्या १ फेब्रुवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर होणार असून, देशातील विविध क्षेत्रांचे लक्ष या बजेटकडे लागले आहे. विशेषतः आरोग्य क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे
Health Sector Union Budget 2026

Health Sector Union Budget 2026

esakal

Monika Shinde
Updated on

Health Sector Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ हा १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार असून, देशातील विविध क्षेत्रांचे लक्ष या बजेटकडे लागले आहे. विशेषतः आरोग्य क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Budget
health
Healthcare
Budget 2026

Related Stories

No stories found.