Union Budget 2026: बजेट 2026 मध्ये आरोग्य क्षेत्राला मोठी अपेक्षा; खर्चवाढ, पायाभूत सुविधा आणि परवडणाऱ्या उपचारांवर लक्ष देण्याची मागणी

Health Sector Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ हा १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार असून, देशातील विविध क्षेत्रांचे लक्ष या बजेटकडे लागले आहे. विशेषतः आरोग्य क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे..सर्वसामान्यांना दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा मिळाव्यात, यासाठी सरकारकडून ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा हेल्थ सेक्टरमधील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी खर्चात हळूहळू वाढमागील काही वर्षात केंद्र सरकारकडून आरोग्य क्षेत्रासाठी होणाऱ्या तरतुदींमध्ये सातत्याने वाढ करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये आरोग्य सेवांसाठी जवळपास १ लाख कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. याआधी २०२४-२५, २०२३-२४ आणि २०२२ -२३ या वर्षामध्येही आरोग्य बजेटमध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्यात आली होती. मात्र वाढ असूनही, प्रत्यक्ष गरजांच्या तुलनेत ही रक्कम अजूनही अपुरी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..Khatu Shyam Temple Viral video: ‘हेच बाकी होतं!’ खाटू श्याम मंदिराबाहेर भीक मागणाऱ्या यूट्यूबरचा व्हिडिओ व्हायरल; पाहा किती झाली कमाई .जीडीपीच्या तुलनेत भारताचा आरोग्य खर्च अजूनही कमीआंतरराष्ट्रीय स्तरावर पहिले असता, भारताचा आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च तुलनेने कमी असल्याचे चित्र आहे. जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार, भारत आपल्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) केवळ ३ ते ४ टक्के रक्कम आरोग्य सेवांवर खर्च करतो. याउलट, अमेरिका, जपान आणि इतर विकसित देश आपल्या जीडीपीचा मोठा हिस्सा आरोग्य क्षेत्रासाठी खर्च करत आहेत. चीनसारखा देशही वेगाने आपल्या आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विस्तार करत आहे.शहराबाहेरील भागात आरोग्य सेवांची मागणी वाढतेयनोएडा येथील प्रकाश हॉस्पिटलचे चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर डॉ. व्ही. एस. चौहान यांच्या मते, आरोग्य सेवांची गरज आता केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. निमशहरी आणि ग्रामीण भागातही रुग्णालयांची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत बजेट २०२६ मध्ये मिड-साईज आणि सेकंडरी रुग्णालयांना प्रोत्साहन देणे अत्यंत आवश्यक आहे.त्यासाठी स्वस्त दरात कर्ज सुविधा, नियामक मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि सरकारी आरोग्य योजनांअंतर्गत देयक वेळेत मिळणे महत्वाचे ठरणार आहे. सध्या अनेक रुग्णालयांना सरकारी योजनांतील देयकांच्या विलंबाचा फटका बसत असून, त्यामुळे नव्या सुविधा उभारण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत..मिड-साईज रुग्णालये आरोग्य व्यवस्थेचा कणातज्ज्ञांच्या मते, भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेत मिड-साईज आणि सेकंडरी रुग्णालयांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र धोरणात्मक पाठबळ अनेकदा मोठ्या, तृतीयस्तरीय रुग्णालयांपुरतेच मर्यादित राहते. बजेट 2026 मध्ये ही दरी भरून काढण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रासाठी अधिक निधी, वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटीमध्ये सुलभता आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत पारदर्शक व वेळेत देयक प्रणाली राबवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..Odisha Tourism: फ्लेमिंगो, पेलिकन आणि सूर्योदयाचा जादूई अनुभव घ्यायचाय? ओडिश्यातील चिल्का सरोवरला नक्की भेट द्या!.डिजिटल हेल्थ आणि मनुष्यबळावरही भर आवश्यकआरोग्य पायाभूत सुविधांसोबतच प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे, डिजिटल हेल्थ सेवांचा विस्तार करणे आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे या बाबींवरही बजेटमध्ये लक्ष देणे गरजेचे आहे. यामुळे रुग्णसेवा अधिक कार्यक्षम होईल आणि वाढत्या वैद्यकीय खर्चाचा भार सर्वसामान्य रुग्णांवर कमी करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.