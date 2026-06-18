गॅस, अपचन, बद्धकोष्ठतेवर रामबाण उपाय; रोज २ मिनिटे उत्तानपादासन करून पोटाच्या तक्रारींना करा रामराम

उत्तानपादासन हे सोपे आणि प्रभावी योगासन आहे, ज्याचा सराव घरी सहजपणे करता येतो. आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेकांना कामासाठी दीर्घकाळ एका जागी बसून रहावे लागते. फास्टफूड, चुकीच्या आहारपद्धती, तणाव याचा थेट परिणाम शरीरावर होतो. अशा वेळी उत्तानपादासन शरीर आणि मन या दोघांसाठीही अत्यंत फायदेशीर ठरते. विशेष म्हणजे, यासाठी कोणत्याही विशेष उपकरणांची किंवा मोठ्या तयारीची गरज नसते. केवळ स्वच्छ आणि सपाट जागा पुरेशी असते..असे करा उत्तानपादासन -उत्तानपादासन करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी आहे. सगळ्यात आधी, जमिनीवर पाठीवर झोपा आणि दोन्ही हात शरीराच्या जवळ ठेवा. हाताचे तळवे जमिनीच्या दिशेने असावेत. आता, हळूहळू श्वास घेत दोन्ही पाय एकाच वेळी जमिनीपासून साधारण ३० ते ४५ अंशांच्या कोनात वर उचला. ही स्थिती काही सेकंद टिकवून ठेवा आणि त्यानंतर श्वास सोडत पाय हळूहळू पुन्हा जमिनीवर खाली आणा. तुमच्या क्षमतेनुसार याची पुनरावृत्ती काही वेळा केली जाऊ शकते..काय आहेत उत्तानपादासनाचे फायदे -आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यावर आयुष मंत्रालयाने (Ministry of AYUSH) उत्तानपादासनाबद्दल माहिती दिली आहे. हे आसन पोटाचे स्नायू आणि पेल्विक फ्लोर (पाठीचा कणा जिथे संपतो आणि पायांची सुरुवात होते, त्यामधील भाग) मजबूत करण्यास मदत करते. हे आसन करताना पोटाच्या खालच्या भागावर सौम्य दाब पडतो, ज्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. या आसनाचा पचनसंस्थेवर थेट परिणाम होतो आणि गॅस, बद्धकोष्ठता, अपचन व पोटदुखी यांसारख्या समस्यांपासून आराम मिळतो. ज्यांना जेवणानंतर अनेकदा पोट जड वाटणे किंवा पोटाच्या तक्रारी जाणवतात, त्यांच्यासाठी हे आसन फायदेशीर आहे..या आसनाचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे मानसिक आरोग्यावर होणारा याचा सकारात्मक परिणाम. संथ आणि दीर्घ श्वास घेत याचा सराव केल्याने मन शांत होते आणि तणाव कमी होतो. हे आसन मज्जासंस्थेला आराम देते, ज्यामुळे चिंता आणि अस्वस्थता यांसारख्या समस्यांपासून दिलासा मिळतो. अभ्यास किंवा कामाचा ताण असलेल्या लोकांसाठी, हे आसन मानसिक संतुलन राखण्यास मदत करू शकते..या लोकांनी करू नये उत्तानपादासन -उच्च रक्तदाब, पाठदुखी किंवा मणक्याशी संबंधित गंभीर समस्या असलेल्या व्यक्तींनी हे आसन करणे टाळावे. गर्भवती महिला आणि ज्यांची अलीकडेच पोटाची शस्त्रक्रिया झाली आहे, त्यांनी हे आसन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.