मुंबई : भारतात पोर्नोग्राफीवर बंदी आहे आणि जर तुम्ही पोर्नोग्राफी पाहात असाल तर ते कायदेशीर नाही; परंतु, तरीही भारत पोर्नोग्राफीसाठी सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे.

पोर्नोग्राफीचा शरीर आणि मन दोन्हींवर परिणाम होतो. याबाबत अनेक संशोधने करण्यात आली आहेत. (watching adult content will be dangerous for brain and physical health)

पोर्नोग्राफीचा मेंदूवर असा परिणाम होतो

विज्ञानाला आता पॉर्नचे न्यूरोलॉजिकल महत्त्व समजू लागले आहे. पोर्नोग्राफीचा परिणाम खरोखरच मेंदूवर होतो हे या संशोधनातून दिसून आले आहे.

मेंदूचे एक क्षेत्र असते ज्याला रिवॉर्ड सेंटर म्हणतात. त्यामुळे आपल्या सवयी तयार होण्यास मदत होते. हा भाग शरीरात डोपामाइन नावाचे रसायन सोडतो आणि आपल्या कृती आणि त्यांची समज यांच्यात संबंध निर्माण करतो.

डोपामाइनला आनंदाचे रसायनदेखील म्हटले जाते आणि ते आपल्या सवयी आणि परिणाम यांच्यात संबंध निर्माण करते. उदाहरणार्थ, व्यायाम, खाणे, लैंगिक संबंध इ. एक विशिष्ट क्रिया केली असता मेंदूचा हा भाग रसायन सोडतो.

पोर्नोग्राफी पाहिल्यावर मेंदू खूप वेगळ्या पद्धतीने प्रतिक्रिया देतो. हे कोणत्याही लालसेप्रमाणेच प्रभावित करते. मेंदूमध्ये एक स्विच असतो जो लालसा पूर्ण झाल्यावर डोपामाइन सोडणे थांबवतो.

याव्यतिरिक्त, पोर्नोग्राफीचा मेंदूवर व्यसनाधीन औषधांप्रमाणेच परिणाम होतो आणि ते डोपामाइनच्या वाढीस कारणीभूत ठरते. जेव्हा हे सतत घडत असते, तेव्हा आपल्या मेंदूमध्ये डोपामाइनची संवेदनशीलता निर्माण होते.

अशा स्थितीत, ठरावीक कालावधीनंतर, त्याच प्रकारचा आनंद मिळविण्यासाठी तीव्र प्रकारच्या आशयाची आवश्यकता असते.

यामुळे, मेंदूची निर्णय घेण्याची क्षमता देखील कमी होते. यामुळे मेंदूच्या रिवॉर्ड सर्किटमध्ये बिघाड होतो. ही व्यसनाधीनतेची सुरुवात आहे ज्याद्वारे आपले मन दुसर्‍या गोष्टीचे व्यसन करते.

शरीरावर पोर्नोग्राफीचे परिणाम

जर कोणी पॉर्न अॅडिक्ट असेल किंवा दीर्घकाळापर्यंत अशा सामग्रीचे सेवन करत असेल तर त्याचा परिणाम शरीरावरही होऊ शकतो.

बिघडलेले लैंगिक कार्य

दीर्घकाळापर्यंत पोर्नोग्राफी पाहाण्याचा पहिला परिणाम म्हणजे लैंगिक अकार्यक्षमता. भावनोत्कटता प्राप्त करण्यास असमर्थता देखील असू शकते, विशेषतः आपल्या वास्तविक जीवनातील जोडीदारासह.

वैवाहिक जीवनात समस्या

पोर्नोग्राफीमुळे वेगळ्या प्रकारची इच्छा निर्माण होऊ शकते. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराकडून खूप अपेक्षा ठेवू शकता आणि अशा परिस्थितीत वैवाहिक जीवन देखील विस्कळीत होऊ शकते.

व्यसन समस्या

पोर्नोग्राफी नियमित पाहिल्यानेदेखील व्यसन होऊ शकते. त्याचे व्यसन ही एक प्रकारची समस्या आहे ज्यामुळे नैसर्गिक भावना संपुष्टात येऊ शकतात.

कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हा अत्यंत वाईट असतो आणि म्हणूनच व्यसनाचा परिणाम तुमच्या शरीरावर होतो.