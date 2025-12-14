Winter Health Tip: हिवाळ्यात दररोज गाजराचा रस प्यायल्याने काय होते? वाचा एका क्लिकवर

Winter Health Tip: हिवाळ्यात आपल्याला सहसा उबदार आणि आरामदायी पदार्थ आवडतात. गरम सूप, चहा, बेक्ड डिशेस आणि सर्व काही आरामदायी. पण या सगळ्यामध्ये, आपण अनेकदा थंडीच्या महिन्यांत आरोग्यदायी असणारा गाजर पदार्थ विसरतो. हिवाळ्यात गाजर चांगले मिळतात आणि मुबलक प्रमाणात विक्रीस येतात..गाजराचा रस हिवाळ्यातील पेयासारखा वाटत नसेल, पण दररोज एक छोटा ग्लास पिणे खरोखर खूप फ्रेश असू शकते. ते बनवायला सोपे आहे, शरीरासाठी चांगले आहे आणि तुमच्या रोजच्या दिनचर्येत समावेश करणे सोपे आहे. हिवाळ्यात नियमितपणे गाजराचा रस प्यायल्याने खरोखर काय होते आणि तुम्ही ते वेगवेगळ्या प्रकारे कसे वापरू शकता याबद्दल जाणून घेऊया..Year End 2025: गुगलवर Gen Z नी 2025 मध्ये कोणत्या गोष्टी सर्वाधिक सर्च केल्या? वाचा एका क्लिकवर.एक हलके आणि पौष्टिक हिवाळ्यातील पेयहिवाळ्यातील जेवण अनेकदा जड असते, म्हणून गाजराचा रस या सर्वांपासून एक चांगला ठरु शकतो. ते नैसर्गिकरित्या गोड आणि हायड्रेटिंग आहे. त्यात व्हिटॅमिन ए भरपूर प्रमाणात असते, जे तुमच्या डोळ्यांना आणि त्वचेला आधार देते आणि व्हिटॅमिन सी, जे थंड हवामानात तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवण्यास मदत करते. कोरड्या हिवाळ्याच्या दिवसात, एक ग्लास गाजराचा रस तुमच्या आहारात ओलावा आणि ताजेपणा वाढवू शकतो..Year End 2025: वर्षभरात गुगलवर सर्वात जास्त सर्च केलेत 'हे' प्रश्न, वाचा A To Z संपूर्ण यादी.जरी उन्हाळ्याचा रस वाटत असला तरी, गरम मसाले घातल्याने गाजराचा रस हिवाळ्यासाठी खूपच अनुकूल बनतो. आलं हा सर्वात लोकप्रिय पर्याय आहे. ते तुमच्या शरीराला उबदार करते आणि रसाला एक सुंदर चव देते. तुम्ही चिमूटभर दालचिनी किंवा थोडी काळी मिरी देखील घालू शकता. गाजराचा रस संत्री आणि सफरचंद यांसारख्या हिवाळ्यातील फळांसोबतही छान लागतो. ही फळे गोडवा आणि गाजरांसोबत जुळणारी लिंबूवर्गीय चव देतात..घरी गाजर ज्युस कसा बनवावालागणारे साहित्य३-४ मध्यम गाजर, आल्याचा एक छोटा तुकडा (पर्यायी), अर्धा संत्रा किंवा अर्धा सफरचंद (पर्यायी), थोडे पाणी, लिंबाचा रस.कृतीगाजर धुवून सोलून घ्या आणि त्यांचे लहान तुकडे करा.आले आणि फळांसह ते ब्लेंडरमध्ये घाला.मिश्रण व्यवस्थित होण्यासाठी थोडे पाणी घाला.गुळगुळीत होईपर्यंत मिसळा.स्वच्छ रसासाठी गाळा, किंवा जर तुम्हाला तो जाड आवडत असेल तर तो तसाच प्या.लिंबू पिळून मिक्स करा.जर तुमच्याकडे ज्यूसर असेल तर ते आणखी सोपे होते. फक्त सर्वकाही नीट ढवळून घ्या आणि शेवटी लिंबू घाला.तसेच तुम्ही हिवाळ्यात गाजर स्मुदी, सुप म्हणून देखील सेवन करु शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.