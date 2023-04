Sex Drive : शारिरीक संबंध ठेवणे ही मुडशिवाय अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतं. यात आपल्या वयाचाही मोठा रोल असतो. आज आपण आपले वय आणि शारिरीक संबंध ठेवण्याची इच्छा यात काय कनेक्शन आहे, याविषयी जाणून घेणार आहोत. ( what is the reason of low Sex Drive after the age of 40 is normal or not?)

वयाच्या चाळीशीनंतर शारिरीक संबंध ठेवण्याची इच्छा कमी होणे, नॉर्मल आहे का?

वयाच्या चाळीशी नंतर सेक्स ड्राईव्ह म्हणजेच शारिरीक संबंध ठेवण्याची इच्छा कमी होते. यामागे बॉडीमधील काही हार्मोन्स जबाबदार असतात. सोबतच घर आणि मुलांची जबाबदारी यामुळे असणारा स्ट्रेस, थकवा आणि विकनेस, अपुर्ण झोप यामुळे सेक्स ड्राइव्ह लो होण्याची शक्यता वाढते.

पुरुषांमध्ये कोणत्या वयापासून सेक्स ड्राइव्ह कमी होतो?

वयाच्या चाळीशीनंतर पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टेरोन लेव्हेल प्रत्येक वर्षी 1-1 टक्के कमी होतो. हा हार्मोन्स सेक्स ड्राइवसाठी जबाबदार असतात जो महिला आणि पुरुष दोघांमध्ये असतो. महिलांमध्ये हार्मोनची लेव्हेल मेनोपॉजनंतर कमी होण्यास सुरवात होते. जे पुढे लो सेक्स ड्राइव्हचं कारण ठरतं.

लो सेक्स ड्राइव्ह कसा दूर करायचा?

हेल्दी लाइफस्टाइल आणि स्ट्रेस मॅनेजमेंटमुळे महिला आणि पुरुषांमधील लो सेक्स ड्राइव्हची समस्या दूर केली जाऊ शकते.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींना पाठिंबा देत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.