प्रदूषणामुळे वाढतोय 'डिमेंशिया'चा धोका; जीवनशैलीत करा 'हे' बदल! WHO ने सांगितले उपाय...

Long-Term Pollution Triggers Memory Loss: जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) डिमेंशियाबाबत (स्मृतीभ्रंश) महत्त्वाची आणि नवीन जागतिक मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. २०१३ नंतरचे हे पहिले मोठे अपडेट असून, वाढते प्रदूषण आणि बदलती जीवनशैली मेंदूच्या आरोग्यावर कसा घातक परिणाम करत आहेत, हे यात अधोरेखित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, डिमेंशियाच्या कारणांमध्ये यावर्षी पहिल्यांदाच 'वायुप्रदूषणाचा' समावेश करण्यात आला आहे.४५ टक्के प्रकरणे टाळता येणे शक्यWHO च्या अहवालानुसार, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, धूम्रपान, शारीरिक निष्क्रियता आणि दीर्घकाळ वायुप्रदूषणाच्या संपर्कात राहणे यांसारख्या प्रमुख धोक्यांवर वेळीच नियंत्रण मिळवल्यास डिमेंशियाची जवळपास ४५ टक्के प्रकरणे टाळता किंवा लांबवता येऊ शकतात..डिमेंशिया म्हणजे काय आणि भारताची स्थिती काय ?डिमेंशिया हा एक प्रोग्रेसिव्ह मेंदूचा आजार आहे, ज्यामध्ये स्मरणशक्ती, विचार करण्याची क्षमता आणि दैनंदिन कामे करण्याची क्षमता नष्ट होत जाते. यात अल्झायमर रोगाचे प्रमाण सुमारे ६० ते ७० टक्के आहे.सध्या जगभरात ५ कोटी ७० लाखांहून अधिक लोक डिमेंशियाने ग्रस्त असून दरवर्षी सुमारे १ कोटी नवीन रुग्णांची भर पडत आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी ही चिंतेची बाब आहे. 'अल्झायमर अँड डिमेंशिया' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका राष्ट्रीय अभ्यासानुसार, भारतातील ६० वर्षे वयावरील सुमारे ८८ लाख लोक या आजाराने ग्रस्त आहेत. देशात लोकसंख्या जसजशी वाढेल, तसतसा हा आजार अधिक गंभीर रूप धारण करू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे..Heart Health Tips by WHO: जगातील 32% मृत्यू हृदयविकारामुळे; WHO चा इशारा, हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी करा 'या' 5 सवयी.संशोधनातून काय समोर आले ?वायुप्रदूषणाचा प्रभाव: २०२४ च्या लॅन्सेट कमिशनच्या अहवालात वायुप्रदूषणाला डिमेंशियाच्या १४ प्रमुख कारणांपैकी एक मानले गेले आहे. घरातील आणि बाहेरील दोन्ही प्रकारचे प्रदूषण भारतीय लोकांसाठी घातक ठरत आहे.आर्थिक भार: डिमेंशियामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी सुमारे १.३ ट्रिलियन डॉलरचा प्रचंड आर्थिक भार सहन करावा लागतो.डब्ल्यूएचओचे महत्त्वाचे सल्ले आणि प्रतिबंधक उपाय-WHO चे महासंचालक डॉ. टेड्रोस ॲधानोम गेब्रेयसस यांनी स्पष्ट केले की, आता डिमेंशियाच्या धोक्यांमागील कारणे स्पष्ट झाली असून देशांनी त्यावर तातडीने अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. डिमेंशियापासून दूर राहण्यासाठी खालील उपाय सुचवण्यात आले आहेत-नियमित व्यायाम आणि सक्रिय जीवनशैली: शरीराला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी नियमित शारीरिक हालचाली करणे आवश्यक आहे.व्यसनांपासून दूर राहा: तंबाखूचे सेवन आणि मद्यपान टाळावे.संतुलित आहार: पौष्टिक आणि आरोग्यदायी आहाराचे सेवन करावे.मानसिक व सामाजिक सहभाग: सामाजिक संबंध जोपासावेत आणि मेंदूला चालना देणारी कामे करावीत.आजारांचे नियंत्रण: उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि उच्च कोलेस्टेरॉल योग्य औषधोपचाराने नियंत्रणात ठेवावे. ऐकण्याच्या समस्येसाठी गरज असल्यास हियरिंग एडचा वापर करावा..सप्लिमेंट्सबाबत सावधगिरीचा इशाराकोणतीही वैद्यकीय कमतरता नसताना (उदा. व्हिटॅमिन किंवा मिनरल्सची कमतरता नसताना) केवळ डिमेंशिया टाळण्यासाठी व्हिटॅमिन बी, व्हिटॅमिन ई, किंवा ओमेगा-३ फॅटी ॲसिडचे सप्लिमेंट्स न घेण्याचा सल्ला WHO ने दिला आहे, कारण याच्या फायद्याबाबत अजून पुरेशा वैज्ञानिक पुराव्यांची खात्री झालेली नाही..तणाव अन् चिडचिड झटक्यात होईल गायब! 'हे' सोपे घरगुती तोडगे नक्की करा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.