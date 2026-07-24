Heart Health Tips by WHO: जगातील 32% मृत्यू हृदयविकारामुळे; WHO चा इशारा, हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी करा 'या' 5 सवयी

How to Keep Your Heart Healthy Naturally: आजकालच्या बदलत्या जीवनशैलीत, अनियमिततेमुळे वाढलेला ताण, वेगवेगळ्या आरोग्याच्या समस्या वाढत चालल्या आहेत. आणि परिणामी मृत्यूचं प्रमाणही वाढलं आहे. मात्र आज सगळीकडेच वाढत्या मृत्यूमागे सर्वात मोठं कारण हृदयविकार ठरत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) माहितीनुसार, 2022 मध्ये जवळपास 1.98 कोटी लोकांचा मृत्यू हृदयाशी संबंधित आजारांमुळे म्हणजेच (Cardiovascular Diseases - CVDs) आजारांमुळे झाला आहे. म्हणजेच, जगातील प्रत्येक 100 मृत्यूंपैकी 32 मृत्यू हृदयविकारामुळे झाले. यापैकी 85 टक्के मृत्यू हृदयविकाराचा झटका (हार्ट अटॅक) आणि स्ट्रोकमुळे झाले.त्यामुळे WHO च्या मते, योग्य जीवनशैली पाळली तर हृदयविकाराचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो..हृदयविकाराची लक्षणे कोणती?अनेक वेळा हृदयाशी संबंधित समस्या सुरुवातीला कोणतीही लक्षणे दाखवत नाहीत. काही लोकांमध्ये थेट हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोक हेच पहिले लक्षण असू शकते.हृदयविकाराच्या झटक्याची लक्षणे:छातीच्या मध्यभागी वेदना किंवा दडपण जाणवणेडावा हात, खांदा, पाठ, जबडा किंवा कोपरात वेदनाश्वास घेण्यास त्रास होणेमळमळ किंवा उलटी होणेचक्कर येणे किंवा बेशुद्ध पडणेथंड घाम येणे आणि शरीर फिकट पडणेमहिलांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत श्वास लागणे, मळमळ, उलटी, पाठ किंवा जबड्यात वेदना अशी लक्षणे अधिक दिसू शकतात..Diabetes & Heart Health: मधुमेहींनो, धाप-थकवा 'सामान्य' समजू नका; हृदयविकाराची असू शकतात सुरुवातीची लक्षणे.स्ट्रोकची लक्षणेस्ट्रोकची सर्वात सामान्य लक्षणे म्हणजे शरीराच्या एका बाजूचा चेहरा, हात किंवा पाय अचानक कमकुवत होणे.याशिवाय खालील लक्षणेही दिसू शकतात:शरीराच्या एका बाजूला मुंग्या येणे किंवा बधीरपणाबोलताना किंवा समजून घेताना अडचणएका किंवा दोन्ही डोळ्यांनी नीट दिसत नसणेचालताना तोल जाणे किंवा चक्कर येणेअचानक तीव्र डोकेदुखीबेशुद्ध पडणेअशी लक्षणे दिसल्यास तात्काळ डॉक्टरांकडे किंवा रुग्णालयात जावे..हृदयविकाराचा धोका कोणत्या कारणांमुळे वाढतो?WHO च्या मते, खालील गोष्टींमुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो.उच्च रक्तदाबरक्तातील साखर वाढणे (मधुमेह)कोलेस्टेरॉल वाढणेलठ्ठपणातंबाखूचे सेवनजास्त मीठ खाणेव्यायामाचा अभावमद्यपान.हृदय, किडनी आणि मधुमेह यांचा एकमेकांशी काय आहे संबंध ? जाणून घ्या 'CKM सिंड्रोम' म्हणजे काय ?.हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी WHO च्या 5 महत्त्वाच्या सवयीतंबाखू पूर्णपणे सोडा.आहारातील मीठ कमी करा.दररोज फळे आणि भाज्यांचे सेवन वाढवा.नियमित व्यायाम किंवा शारीरिक हालचाल करा.मद्यपान टाळा किंवा मर्यादित ठेवा..नियमित तपासणी का आवश्यक?WHO च्या मते, हृदयविकार टाळण्यासाठी नियमित आरोग्य तपासणी करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यामध्ये:रक्तदाब तपासणेरक्तातील साखरेची तपासणीकोलेस्टेरॉलची तपासणीया चाचण्यांमुळे धोका लवकर ओळखता येतो आणि योग्य वेळी उपचार सुरू करता येतात..डॉक्टरांकडून उपचार का महत्त्वाचे?उच्च रक्तदाब, मधुमेह किंवा कोलेस्टेरॉल वाढल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषधे नियमित घेणे आवश्यक आहे. काही गंभीर रुग्णांमध्ये अँजिओप्लास्टी, बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयाच्या झडपांची शस्त्रक्रिया किंवा पेसमेकरसारख्या उपचारांची गरज भासू शकते..Cholesterol & Heart Attack: कोलेस्ट्रॉलची औषधे नियमित घेत असूनही काहींना हृदयविकाराचा झटका का येतो? तज्ज्ञांनी सांगितलं खरं कारण.टीपही माहिती जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित असून, कोणतीही लक्षणे जाणवल्यास स्वतः उपचार न करता तातडीने तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.