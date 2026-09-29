Heart Health: ताजी फळे खाणे की ज्युस पिणे? हृदयाच्या आरोग्यासाठी नक्की काय उत्तम? पाहा संशोधन!

World Heart Day: सकाळच्या वेळी ताज्या फळांचा एक ग्लास रस (ज्युस) पिणे हे आरोग्यदायी मानले जाते. अनेक लोक अख्खी फळे खाण्याऐवजी ज्युस पिण्याला प्राधान्य देतात. पण, नवीन संशोधनाने या सवयीबाबत मोठा इशारा दिला आहे. फळांचा रस पिण्यापेक्षा ताजी फळे खाणे हे हृदयाच्या आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर असून फळांचा रस आरोग्यासाठी अख्ख्या फळांइतका उपयुक्त ठरू शकत नाही, असे या अभ्यासात समोर आले आहे.अमेरिकेतील 3,71,000 पेक्षा जास्त नागरिकांच्या आहारातील सवयींचा अभ्यास करून हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. 'करंट डेव्हलपमेंट्स इन न्यूट्रिशन' (Current Developments in Nutrition) मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या संशोधनानुसार, ज्या लोकांना उच्च रक्तदाब (High Blood Pressure), हाय कोलेस्ट्रॉल, किंवा हृदयाचे आजार आहेत, असे लोक ताजी फळे कमी प्रमाणात खातात..अभ्यासातून नेमके काय समोर आले?हे संशोधन 2019 मधील 'बिहेवियरल रिस्क फॅक्टर सर्व्हेलन्स सिस्टम' (BRFSS) या अमेरिकेतील एका मोठ्या आरोग्य सर्वेक्षणावर आधारित आहे. संशोधकांनी लोकांच्या फळे खाण्याच्या आणि ज्युस पिण्याच्या सवयींचे विश्लेषण केले.फळे खाण्याचे प्रमाण: अभ्यासात सहभागी झालेले लोक दिवसातून सरासरी एकदा ताजी फळे खात होते, तर आठवड्यातून सुमारे 3 वेळा फळांचा रस पित होते.फळे खाणारे आणि हृदयरोगी: उच्च रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल आणि हृदयविकाराचा झटका आलेल्या लोकांमध्ये ताजी फळे खाण्याचे प्रमाण निरोगी लोकांच्या तुलनेत खूप कमी आढळले. वय, शिक्षण, उत्पन्न आणि धुम्रपानाची सवय या घटकांचा विचार केल्यानंतरही हेच निष्कर्ष कायम राहिले.फळांचा रस (ज्युस): फळांच्या रसाबाबतचे निष्कर्ष काहीसे संमिश्र आहेत. काही लोकांमध्ये ज्युस पिणे आणि हाय कोलेस्ट्रॉल किंवा हार्ट अटॅक यांचा संबंध दिसून आला, परंतु संशोधकांच्या मते ज्युसमुळे थेट आजार होतो असा याचा अर्थ नाही..World Heart Day 2026: कार्डिओफोबिया म्हणजे काय? लक्षणे, कारणे आणि उपचार याबद्दल संपूर्ण माहिती एकाच क्लिकवर!.अख्खी फळे ज्युसपेक्षा जास्त फायदेशीर का?फळे आणि त्यांच्या रसात सर्वात मोठा फरक असतो तो म्हणजे फायबर (Fiber) चा.फायबरचे प्रमाण: सफरचंद, संत्री किंवा पेरू यांसारखी फळे अख्खी खाल्ल्याने शरीराला पूर्ण फायबर मिळते. ज्युस बनवताना हे फायबर निघून जाते.साखरेचे शोषण: अख्खी फळे खाताना शरीरात साखर हळूहळू शोषली जाते. याउलट, ज्युस पिण्याने एकाच वेळी अनेक फळांमधील नैसर्गिक साखर शरीरात वेगाने जाते.पोटाची तृप्ती: अख्खी फळे खाल्ल्याने पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि अतिखाणे टळते.अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या (American Heart Association) 2026 च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, हृदयाच्या निरोगी आरोग्यासाठी ज्युसऐवजी ताज्या फळांनाच प्राधान्य दिले पाहिजे. जर तुम्हाला ज्युस प्यायचाच असेल, तर तो खूप कमी प्रमाणात आणि 100% शुद्ध फळांचाच असावा..या अभ्यासाच्या काही मर्यादासंशोधकांनी हे स्पष्ट केले आहे की, हा अभ्यास केवळ निरीक्षणावर (Cross-sectional Study) आधारित आहे. त्यामुळे फळांचा रस प्यायल्यानेच हृदयविकार होतो, असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही. तसेच यात लोकांनी दिलेल्या माहितीचा वापर करण्यात आला होता आणि आहारासोबत व्यायामाची सवय, वजन (BMI) यांसारख्या इतर घटकांचा यात समावेश नव्हता.थोडक्यात सांगायचे तर संत्र्यासारख्या फळाचा रस पिण्यापेक्षा संत्रे चघळून खाणे केव्हाही उत्तम, कारण ते हळूहळू खाल्ले जाते आणि त्यातून शरीराला आवश्यक फायबर मिळते..Heart Health: हृदय निरोगी ठेवायचंय? कार्डिओलॉजिस्ट सांगतात २४ तासांचा सोपा रुटीन; काय खावं, किती व्यायाम करावा? सगळंच जाणून घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.