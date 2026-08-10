Blocked Nose: सर्दी नाही तरी रात्रीच्या वेळी नाक का बंद होते? जाणून घ्या कारण आणि सोपे उपाय!

Night Nasal Blockage Causes: दिवसभर व्यवस्थित श्वास घेता येतो, पण रात्री अंथरुणात पडताच अचानक नाक बंद होते? या समस्येमुळे अनेकदा शांत झोप लागत नाही, सकाळी उठल्यावर तोंड सुकणे किंवा घशात खवखव होणे अशा त्रासांना सामोरे जावे लागते. फक्त सर्दी किंवा संसर्गामुळेच (Infection) नाही, तर शरीरातील काही अंतर्गत बदल आणि झोपण्याच्या पद्धतीमुळेही ही समस्या निर्माण होते. .रात्रीच्या वेळी नाक का बंद होते?झोपण्याची पद्धत आणि गुरुत्वाकर्षण: दिवसभर उभे किंवा बसलेले असताना गुरुत्वाकर्षणामुळे नाकातील द्रव सहज बाहेर पडतो. पण, रात्री पाठीवर किंवा कुशीवर झोपल्यास हा द्रव नाकाच्या मार्गात साचून राहतो, ज्यामुळे श्वास घेण्यास अडथळा येतो.हार्मोनल बदल (Cortisol Levels): रात्रीच्या वेळी शरीरातील दाह कमी करणारे 'कार्टिसोल' (Cortisol) नावाचे संप्रेरक नैसर्गिकरीत्या कमी होते. त्यामुळे नाकातील सूज आणि जळजळ रात्री जास्त जाणवते.चेतासंस्थेतील बदल (Nervous System): रात्रीच्या वेळी मज्जासंस्थेतील बदलांमुळे नाकातील रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होतो. यामुळे नाकात म्युकसचे (द्रवाचे) प्रमाण वाढून नाक बंद होते..Parenting Style: अति-काळजी ठरतीये मुलांसाठी घातक; जाणून घ्या काय आहे 'लेझी पेरेंटिंग' संकल्पना... .अॅलर्जी आणि ॲसिड रिफ्लक्सही ठरू शकते कारण-बेडरूममधील अलर्जी: गाद्या, उशा, पडदे किंवा भिंतीवरील दमटपणामुळे निर्माण होणारी बुरशी (Mold) आणि धुलिकण (Dust Mites) यामुळे अॅलर्जी वाढते. रात्री कित्येक तास बेडरूममध्ये राहिल्याने शिंका येणे, नाक खाजणे आणि नाक बंद होण्याचा त्रास वाढतो.ॲसिड रिफ्लक्स (Acid Reflux): रात्री जेवल्यानंतर लगेच झोपल्यास पोटातील ॲसिड घशाकडे येते. या ॲसिडमुळे घशाची जळजळ होते आणि काही जणांमध्ये नाकाचा मार्ग बंद झाल्याची भावना निर्माण होते..रात्रीचा त्रास टाळण्यासाठी काय करावे?स्वच्छता राखा: बेडरूम, उशा आणि गाद्या नेहमी स्वच्छ ठेवा. भिंतींवर दमटपणा किंवा बुरशी असेल तर ती लगेच साफ करा.वैद्यकीय सल्ला: अॅलर्जीचा त्रास सारखा होत असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने अँटी-अॅलर्जिक स्प्रे किंवा औषधे सुरू करावीत..सकाळी उठल्यावर काय उपाय करावेत?नाकाची सफाई: सकाळी उठल्यावर साध्या पाण्याने नाक स्वच्छ धुवावे, जेणेकरून रात्री साचलेला द्रव बाहेर पडेल.मीठ-पाण्याच्या गुळण्या: घशात खवखव होत असल्यास कोमट पाण्यात मीठ टाकून गुळण्या कराव्यात.ओरली हायजीन (दात आणि तोंडाची स्वच्छता): दातांचे इन्फेक्शन किंवा कॅव्हिटीमुळेही नाकाचे संसर्ग वाढू शकतात. त्यामुळे रोज सकाळी व रात्री ब्रश करून तोंडाची स्वच्छता राखणे गरजेचे आहे..Japanese Eating Habit: २० टक्के पोट \nरिकामे ठेवून दीर्घायुष्य? काय आहे जपानची \n'हारा हाची बू' पद्धत ?.डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?कधीतरी नाक बंद होणे सामान्य आहे. पण, दररोज रात्री नाक बंद होत असेल, झोपमोड होत असेल, किंवा यासोबत ताप, डोकेदुखी, चेहऱ्यावर वेदना आणि श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.