आरोग्य

Blocked Nose: सर्दी नाही तरी रात्रीच्या वेळी नाक का बंद होते? जाणून घ्या कारण आणि सोपे उपाय!

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blocked nose at night without cold

blocked nose at night without cold

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Night Nasal Blockage Causes: दिवसभर व्यवस्थित श्वास घेता येतो, पण रात्री अंथरुणात पडताच अचानक नाक बंद होते? या समस्येमुळे अनेकदा शांत झोप लागत नाही, सकाळी उठल्यावर तोंड सुकणे किंवा घशात खवखव होणे अशा त्रासांना सामोरे जावे लागते. फक्त सर्दी किंवा संसर्गामुळेच (Infection) नाही, तर शरीरातील काही अंतर्गत बदल आणि झोपण्याच्या पद्धतीमुळेही ही समस्या निर्माण होते.

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