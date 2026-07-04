Why Eyes Twitch: डोळा सारखा फडकतोय ? समजू नका सामान्य; शरीरात असू शकते या घटकाची कमतरता!

Eye Twitching Cure: सामान्यतः डोळा फडकणे ही एक सामान्य प्रक्रिया मानली जाते. अनेकदा लोक याला जुन्या समजुतींशी किंवा शकुन-अपशकुनाशी जोडतात. पण,वैद्यकीय शास्त्रानुसार जर तुमचा डोळा वारंवार किंवा सतत फडकत असेल, तर ते आरोग्याशी संबंधित एखाद्या मोठ्या समस्येचे लक्षण असू शकते. वैद्यकीय भाषेत या समस्येला 'बिनाइन एसेंशियल ब्लेफेरोस्पाज्म' (BEB) असे म्हणतात. हा त्रास कोणालाही होऊ शकतो, परंतु मध्यमवयीन आणि वृद्ध महिलांमध्ये याचे प्रमाण जास्त पाहायला मिळते. वेळेवर याकडे लक्ष न दिल्यास याचा दृष्टीवरही परिणाम होऊ शकतो..डोळा सतत फडकण्याची मुख्य कारणे काय ?संशोधनानुसार डोळा फडकण्याची नेमकी कारणे स्पष्ट झाली नसली, तरी डोळ्यांच्या आजूबाजूच्या स्नायूंमध्ये बिघाड झाल्यावर हा त्रास होतो. याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.अति ताणतणाव आणि थकवा: मानसिक ताण आणि अपुरी झोप हे डोळा फडकण्याचे सर्वात मोठे कारण आहे.कॅफिनचे जास्त सेवन: चहा किंवा कॉफीचे जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने स्नायूंमध्ये उत्तेजना वाढते.मॅग्नेशियमची कमतरता: शरीरात मॅग्नेशियम या पोषक तत्त्वाची कमतरता असल्यास स्नायूंमध्ये अशी थरथर जाणवते.मेंदू आणि नसांशी संबंधित आजार: काही दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये बेल पाल्सी, पार्किन्सन्स, स्ट्रोक, मल्टिपल स्क्लेरोसिस किंवा हेमिफेशियल स्पाज्म यांसारख्या गंभीर आजारांमुळेही डोळा फडकतो..Premium|Migraine Symptoms and Causes : वारंवार डोकेदुखी होतेय? मायग्रेनची लक्षणे ओळखा वेळेत.'या' लोकांना असतो अधिक धोकाज्यांच्या डोक्याला आधी कधी गंभीर दुखापत झाली असेल.जर कुटुंबात आधीपासूनच कोणाला ही समस्या असेल (अनुवांशिकता).मानसिक आरोग्यासाठी (Mental Health) विशिष्ट औषधे घेणाऱ्या व्यक्ती.शरीर देते 'हे' संकेत; लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नकाडोळा फडकण्यासोबतच जर खालील लक्षणे दिसत असतील तर सावध व्हा.डोळ्यांमध्ये सतत जळजळ किंवा खाज होणे.डोळे कोरडे पडणे (Dry Eyes).प्रकाशाकडे पाहताना त्रास होणे (Sensitivity to light).वारंवार डोळ्यांची उघडझाप होणे.डोळा सतत फडकल्यामुळे नीट दिसण्यात अडचण येणे..समस्या गंभीर झाल्यास काय होऊ शकते ?जर हा त्रास क्रॉनिक (खूप जुना किंवा गंभीर) झाला, तर डोळ्यांच्या आजूबाजूच्या भागाला कायमचे नुकसान पोहोचू शकते. यामुळेपापण्या सामान्यपेक्षा खाली झुकू शकतात.भुवया (Eyebrows) खाली येऊ शकतात.डोळ्यांच्या वरच्या किंवा खालच्या भागावर अतिरिक्त त्वचा जमा होऊ शकते..बचावासाठी ५ सोपे उपायनिसंकोच झोप घ्या: शरीराला आणि डोळ्यांना आराम मिळण्यासाठी किमान ७ ते ८ तासांची चांगली झोप घ्या.तणावापासून दूर राहा: मानसिक शांततेसाठी योगासने किंवा ध्यान (Meditation) करा.कॅफिन कमी करा: चहा, कॉफी किंवा सॉफ्ट ड्रिंक्सचे सेवन मर्यादित करा.डोळ्यांचे रक्षण करा: उन्हात जाताना चांगल्या दर्जाचा गॉगल (Sunglasses) वापरा.डॉक्टरांचा सल्ला: डोळे कोरडे वाटल्यास स्वतःच्या मनाने औषध न घेता डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच 'आयड्रॉप्स'चा वापर करा.डोळा फडकण्याचा त्रास सतत होत असल्यास घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..Summer Eye Care: उन्हाळ्यात डोळ्यांत पाणी येणे, कोरडेपणा आणि जळजळ जाणवते? मग 'अशी' घ्या योग्य काळजी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.