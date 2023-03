Sleeping Tips

मुंबई : आपल्याला दुपारची डुलकी किंवा जेवणानंतर विश्रांती घ्यायला आवडते, पण त्यासाठी वेळ मिळत नाही. ऑफिस असो की घर, काही लोकांना जेवणानंतर हलकीशी झोप घेण्याची सवय असते.

दुपारच्या जेवणानंतर डुलकी घेणे आपल्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का ? यामुळे आपल्याला अनेक आरोग्य फायदे मिळतात. दुपारच्या झोपेचे पूर्ण फायदे मिळवण्यासाठी दुपारची झोप योग्य प्रकारे घेणे महत्वाचे आहे.

आहारतज्ञ आणि पोषणतज्ञ रुजुता दिवेकरने तिच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर याबाबत माहिती दिली आहे. (why I should take a short nap after lunch best positions for sleep ) हेही वाचा - एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

दुपारच्या जेवणानंतर झोपण्याचे फायदे

दुपारची झोप हृदयासाठी चांगली असते. विशेषत: अशा लोकांसाठी, ज्यांना उच्च रक्तदाबाची समस्या आहे किंवा ज्यांना यापूर्वी हृदयाशी संबंधित कोणतीही समस्या होती.

दुपारची झोप हार्मोनल समतोल सुधारते. मधुमेह, पीसीओडी, थायरॉईडच्या रुग्णांनी जेवणानंतर झोप घ्यावी.

यामुळे पचनक्रियाही सुधारते. चिडचिड आंत्र सिंड्रोम, अपचन, पुरळ आणि कोंडा यासाठी दुपारची झोप फायदेशीर आहे.

अनेकवेळा असे दिसते की, दुपारी झोप घेतल्याने रात्री झोप येणार नाही, पण तसे नाही. दुपारी एक डुलकी घेतल्याने रात्री चांगली झोप लागते.

जर तुम्हाला झोपेची समस्या येत असेल, तुम्ही अनेकदा प्रवास करत असाल, तर दुपारच्या जेवणानंतरची डुलकी तुमच्यासाठी खूप चांगली आहे.

कोणत्याही प्रकारचा आजार किंवा कसरत केल्यानंतर थकवा जाणवत असेल तर लवकर बरे होते.

यामुळे वजनही कमी होते.

ही आहे योग्य पद्धत

दुपारच्या जेवणानंतर झोपणे फायदेशीर आहे. या सर्व फायद्यांसाठी, ही दुपारची झोप योग्य प्रकारे घेणे खूप महत्वाचे आहे. याविषयी जाणून घेऊया.

दुपारच्या जेवणानंतर लगेचच झोप घ्यावी. दुपारच्या जेवणानंतर १-२ तासांनी झोपण्याचा विचार होतो असे नाही. सर्वप्रथम, वामकुक्षी म्हणजे डाव्या बाजूला झोपावे.

गर्भाच्या स्थितीत म्हणजेच बाळाच्या स्थितीत झोपावे. १० ते ३० मिनिटांची झोप घ्या.

जर तुम्ही तरुण असाल किंवा खूप म्हातारे असाल आणि तुम्ही आजारी असाल तर तुम्ही ९० मिनिटांपर्यंत झोपू शकता.

दुपारच्या डुलकीसाठी आदर्श वेळ म्हणजे दुपारी १ ते ३.

काय करू नये ?