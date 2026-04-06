Kidney Disease Causes: मधुमेह-लठ्ठपणा-बीपीच्या वाढत्या धोक्याची किडनी ठरतेय ‘सायलेंट व्हिक्टिम’! जीवनशैली बदलण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Obesity, Sugar & Blood Pressure Putting Kidneys at Risk : धावपळीच्या युगात मनुष्याची जीवनशैली बिघडली आहे. यामुळे मधुमेह, लठ्ठपणा आणि उच्च रक्तदाबासारखे आजार आपसूकच जडत असून याचा किडनीवर विपरित परिणाम होते. किडनीची द्रव फिल्टर करण्याची क्षमता बिघडते. क्रानिक किडनीचे आजार बळावतात, नव्हेतर किडनी निकामी होते. प्रगत वैद्यकशास्त्रामुळे उपचार होतात, परंतु सोबतच जीवनशैली सुधारण्याची गरज आहे, असे मत शेफिल्ड किडनी इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. आरिफ ख्वाजा (युके) यांनी आज येथे व्यक्त केले..निमित्त होते, नेफोलॉजी सोसायटीच्या वतीने आयोजित संघटनेच्या वर्धापन दिन सोहळ्याचे. यावेळी मध्य भारतातील पहिले किडनीरोग तज्ज्ञ डॉ. बी. एस. चौबे व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते. डॉ. आरिफ ख्वाजा यांना डॉ. चौवै पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.यावेळी अध्यक्ष म्हणून डॉ. व्ही. एल गुप्ता, डॉ. मोनाली साहू तसेच डॉ. समीर चौबे उपस्थित होते. डॉ. ख्वाजा म्हणाले, किडनीचे आजार हे 'सायलेंट किलर' नावाने ओळखले जातात..kidney Disease: मधुमेह, रक्तदाबाचा किडनीवर घाला; बदलत्या जीवनशैलीमुळे मूत्रपिंड आजारांचे वाढतेय प्रमाण, कशी घ्यावी काळजी?.बदललेल्या जीवनशैलीमुळे अनेकांना किडनी विकार होतायत. खासकरून शहरी भागातील लोकांना हा किडनी विकार अधिक वेगाने प्रभावित करीत आहे. यावेळी अवघ्या २७ वर्षीय युवकाला झालेल्या किडनी विकाराची केस स्टडी या व्याख्यानमालेत सादर केली. व्याखानानंतर डॉ. गुप्ता यांनी मानपत्र वाचून डॉ. आरिफ यांचा गौरव केला. संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. पीयूष किंमतकर, सचिव डॉ. महेश बलवानी यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले..धूम्रपानापासून दूर राहण्याचा दिला सल्लाजगभरात ३० वर्षांवरील १६ टक्के पेक्षा अधिक प्रौढांना किडनीचा आजार आहे. लठ्ठपणा, मधुमेह सोबतच हायपर टेन्शनमुळे किडनीचे क्रॉनिक विकार वाढत आहेत. दीर्घकालीन किडनीचा आजार दूर ठेवण्यासाठी रक्तदाब आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासोबतच लठ्ठपणावर नियंत्रण ठेवा तसेच धूम्रपानापासून दूर राहा असा सल्ला त्यांनी दिला.