Knee Health: पायऱ्या चढताना गुडघ्यांमधून सतत आवाज का येतो? तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या याचं खरं कारण

Knee 'Click' Sound While Climbing Stairs: अनेकदा बऱ्याच जणांना जिना चढताना किंवा खाली बसताना गुडघ्यांमधून क्लिक असा आवाजाचा अनुभव येतो. आणि हे फक्त वयस्कर लोकांमध्येच नाही तर, प्रौढांमध्येही दिसून येत आहे. बरेचजण याकडे दुर्लक्ष करतात पण ही गुड्घ्यासंबंधित समस्येचे लक्षण असू शकते. आजकाल प्रत्येक ठिकाणी लिफ्टची सोया असल्यामुळे सगळेच लोक लिफ्टचा हमखास वापर करतात. यामुळे वेळ वाचत जरी असला तरी गुढ्यांच्या आरोग्यावर याचा अमोठा परिणाम होतो. लिफ्टमध्ये न हालचाल करता, एकाच ठिकाणी उभे राहिल्यामुळे गुडघ्यांची हालचाल(Mobility) कमी होते. परिणामी तिथल्या हाडांची ताकद कमी होऊ लागते आणि जिना चढताना किंवा खाली बसताना गुडघ्यांमधून आवाज येतो. डॉक्टरांच्या मते हा आवाज शरीरात सुरू होणाऱ्या हाडांच्या समस्येचा सुरुवातीचा इशारा असू शकतो. म्हणून योग्य ती काळजी घेणे गरजेचे आहे.

गुडघ्यातील 'क्लिक' आवाज
डॉक्टरांच्या मते, जर पायऱ्या चढताना, स्क्वॅट्स करताना किंवा बराच वेळ बसल्यानंतर उठताना गुडघ्यांमधून आवाज येत असेल, तर ते कॉनड्रोमलेशिया पटेला (Chondromalacia Patellae) या अवस्थेचं लक्षण असू शकतं. या स्थितीत गुडघ्याच्या हाडाखालील कार्टिलेज हळूहळू घासले जाते, ज्यामुळे पुढे तीव्र वेदना होणे आणि हालचालींमध्ये अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे या आवाजाकडे दुर्लक्ष करू नये. वेळीच जवळच्या डॉक्टरांशी संपर्क साधावा.

तरुणांमध्ये वाढत असलेले 'सायलेंट एपिडेमिक'
सध्याच्या खूप घाईत बदलणाऱ्या जगात, सतत ८-१० तास बसून काम करण्याच्या कामाच्या पद्धती, त्यातही पायऱ्या चढ-उतार करण्यात वेळ वाया जाऊ नये म्हणून अनेक तरुण-तरुणी लिफ्ट किंवा एस्कलेटरचा वापर जास्त करतात. मात्र हे तरुण तरुणी शरीर देत असलेल्या संकेतांकडे दुर्लक्ष करतात. नियमित हालचाल न करणे, चुकीची बसण्याची पद्धत आणि व्यायामाचा अभाव हे गुडघ्यांच्या समस्यांना आमंत्रण देतात.
डॉक्टरांच्या मते, जेव्हा गुडघ्यांवर वारंवार ताण येतो पण स्नायूंना (muscles) मजबूत करण्याचा व्यायाम केला जात नाही, तेव्हा कार्टिलेज झिजण्याची शक्यता वाढते. याशिवाय, अचानक केलेले हाय-इम्पॅक्ट वर्कआउट्सही गुडघ्यांवर ताण आणतात.

संकेत ओळखून वेळीच काळजी घ्या
शरीरात काही दुखायला लागलं तरच काळजी घ्यायचं असं नाही. शरीर आधीच अशा क्लिकिंग साउंडच्या मार्फत इशारा देत असतं. जर पायऱ्या चढताना, बसताना किंवा बसून उठताना गुडघ्यातून आवाज येत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.

उपाय
वेळीच काळजी घेतली तर, नंतर उदभवणाऱ्या मोठ्या समस्या टाळता येतात. त्यासाठी -- नियमित स्ट्रेचिंग आणि पायाचे व्यायाम करा- काम करत असताना योग्य पोश्चरमध्ये बसण्याचा प्रयत्न करा- ऑफिसमध्ये कायम बसून न राहता छोटे ब्रेक्स घ्या- कमीत कमी लिफ्टचा आणि जास्तीत जास्त जिन्याचा वापर करा