आरोग्य

Protein Benefits: फक्त बॉडीसाठी नव्हे, तर दैनंदिन आरोग्य टिकवण्यासाठीही प्रोटीन अत्यंत गरजेचं! जाणून घ्या कारणे

Importance of Protein in Daily Life: फिटनेसपुरते मर्यादित न ठेवता, रोजच्या आरोग्य, ताकद आणि रोगप्रतिकारशक्तीसाठी प्रोटीन का आवश्यक आहे ते जाणून घ्या.
Why Protein Is Essential for Everyday Health, Not Just Fitness

Why Protein Is Essential for Everyday Health, Not Just Fitness

Sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Protein benefits for immunity and energy: भारतात आजही प्रोटीनबाबत एक गैरसमज आहे. अनेकांना वाटते की प्रोटीन म्हणजे फक्त जिमला जाणाऱ्यांसाठी, बॉडीबिल्डर्ससाठी किंवा खेळाडूंसाठी असते. मात्र वर्ल्ड प्रोटीन डे 2026 निमित्त तज्ज्ञ एक महत्त्वाचा संदेश देत आहेत, तो म्हणजे प्रोटीन हे लक्झरी नाही, तर प्रत्येक वयात आणि प्रत्येकासाठी गरजेचे पोषणतत्त्व आहे.

Loading content, please wait...
exercise
proteins
workout
health
Diet
Healthcare
Health Tips

Related Stories

No stories found.