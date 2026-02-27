Protein Benefits: फक्त बॉडीसाठी नव्हे, तर दैनंदिन आरोग्य टिकवण्यासाठीही प्रोटीन अत्यंत गरजेचं! जाणून घ्या कारणे

Protein benefits for immunity and energy: भारतात आजही प्रोटीनबाबत एक गैरसमज आहे. अनेकांना वाटते की प्रोटीन म्हणजे फक्त जिमला जाणाऱ्यांसाठी, बॉडीबिल्डर्ससाठी किंवा खेळाडूंसाठी असते. मात्र वर्ल्ड प्रोटीन डे 2026 निमित्त तज्ज्ञ एक महत्त्वाचा संदेश देत आहेत, तो म्हणजे प्रोटीन हे लक्झरी नाही, तर प्रत्येक वयात आणि प्रत्येकासाठी गरजेचे पोषणतत्त्व आहे..CARE हॉस्पिटल्स, हैदराबाद येथील सीनियर कन्सल्टंट – जनरल मेडिसिन, डॉ. राहुल अग्रवाल म्हणतात की, “प्रोटीन आपल्या शरीरासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. हे स्नायूंची मजबुती, शरीरातील ऊतींची दुरुस्ती, ताकद टिकवणे आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.”तरीही भारतात प्रोटीनची कमतरता मोठ्या प्रमाणात आढळते. विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये ही समस्या जास्त दिसते. अशक्तपणा, सतत थकवा जाणवणे, अंगदुखी, केस गळणे किंवा आजारानंतर उशिरा बरे होणे ही लक्षणे अनेकदा वाढत्या वयाशी किंवा तणावाशी जोडली जातात. पण प्रत्यक्षात यामागे अपुरा प्रोटीन आहार कारणीभूत असतो..प्रोटीनचे महत्त्व (Importance of protein)वैज्ञानिकदृष्ट्या पाहिले तर प्रोटीनमधील अमिनो अॅसिड शरीरासाठी अत्यंत आवश्यक असतात. हे अमिनो अॅसिड स्नायूंचे संरक्षण करतात, पेशी दुरुस्त करतात आणि शरीराला आजारांशी लढण्याची ताकद देतात. प्रोटीन कमी पडले तर शरीराची दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीची क्षमता कमी होते.सामान्य प्रौढ व्यक्तीने दररोज आपल्या वजनाच्या प्रती किलो 0.8 ते 1 ग्रॅम प्रोटीन घ्यायला हवे. आजारातून बरे होत असलेले रुग्ण, शस्त्रक्रियेनंतरचे रुग्ण किंवा शारीरिक मेहनत करणाऱ्यांना यापेक्षा अधिक प्रोटीनची गरज असते..भारतीयांमध्ये प्रोटीन का कमी आहे?(Why are Indians low in protein?)भारतीय आहारात प्रोटीनची कमतरता अन्नाच्या अभावामुळे नाही, तर आहाराच्या सवयींमुळे आहे. आपल्या आहारात भात आणि पोळीचे प्रमाण जास्त असून प्रोटीनचे प्रमाण कमी असते. अंडी, दूध, दही, डाळी, चणे, पनीर, सोयाबीन, कडधान्ये, मासे आणि चिकन हे प्रोटीनचे चांगले स्रोत आहेत आणि ते सहज उपलब्ध आहेत. प्रत्येक जेवणात थोडे प्रोटीन असणे आवश्यक आहे.दरम्यान, अन्न आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या क्षेत्रातही बदल होत आहेत. Provilac चे संस्थापक सिद्धार्थ रुनवाल सांगतात की, आजचे ग्राहक चव आणि सोयीसोबत पोषणमूल्यांनाही महत्त्व देत आहेत. पारंपरिक दुग्धपदार्थांसोबत उच्च प्रोटीनयुक्त दूध आणि पदार्थांकडे लोकांचा कल वाढत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.