World Cancer Day 2023 : आज कर्करोग दिन आहे. जगभरात दरवर्षी 4 फेब्रुवारी रोजी जागतिक कर्करोग दिन साजरा केला जातो. दुर्धर आजारांपैकी एक असलेल्या कॅन्सरकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोन बदलावा आणि जनजागृती निर्माण व्हावी यासाठी कर्करोग दिन साजरा केला जातो.

जगभरात कर्करोगाचे अनेक प्रकार दिसून आले आहेत पण हल्ली एका प्रकारच्या कर्करोगाने तरुणाईंमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली आहे. तो म्हणजे स्तनाचा कॅन्सर. तरुण मुलींमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका का वाढलाय? त्यामागील कारणे काय आहेत. याविषयी जाणून घेऊया. (why there is an increase of breast cancer in young women read reasons and symptoms)

तरुण वयात ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका

मागील दहा वर्षांमध्ये तरुण महिलांमध्ये कॅन्सरचा धोका वाढलाय. विशेषत: तरुण महिलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर आढळून आलाय. अगदी 20 ते 30 वर्षांच्या स्त्रियांमध्ये ब्रेस्ट कँसरचे निदान झाल्याचे दिसून आले आहे.

सामान्यत: तरुण वयोगटात ब्रेस्ट कॅन्सरचं प्रमाण 15 टक्के आहे, तर 40-45 वयाच्या महिलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचं प्रमाण हे 30 टक्के आहे तर 30 च्या वर स्त्रियांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरच प्रमाण हे 16 टक्के आहे. अगदी कमी वयात ब्रेस्ट कॅन्सर होत असल्याने ही चिंतेची बाब आहे.

ब्रेस्ट कॅन्सरमागील कारणे

बदलती लाईफस्टाईल ही ब्रेस्ट कॅन्सरचं एक कारण असू शकतो.

याशिवाय अनुवंशिकतेमुळेही (जेनेटिक्स) ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका असतो. आई किंवा वडिलांमध्ये जर कुणाला कॅन्सर असेल तर तिच्या मुलांनाही कॅन्सर होण्याची शक्यता असते.

कुटुंब नियोजन, औषधांच्या अतिरेकाने, व्यसानाधिनतेमुळे, लठ्ठपणा असल्याने, अधिक चरबीयुक्त आहाराचे सेवन केल्याने स्त्रियांमध्ये स्तनाचा कर्करोग होण्याची शक्यता वाढते.

ब्रेस्ट कॅन्सरची लक्षणे