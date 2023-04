मुंबई : प्रत्येक वेळी शारीरिक संबंध समान असल्यास आणि त्यात कोणताही फरक नसल्यास महिलांचा इंटरेस्ट कमी होऊ शकतो. कंटाळवाणेपणा ही शारीरिक संबंधांमधील आणखी एक सामान्य समस्या आहे आणि म्हणूनच त्यास सामोरे जाण्याचे अनेक मार्ग आहेत.

असे होऊ शकते की शारीरिक संबंध ठेवण्याची तुमची भावना किंवा इच्छा तुमच्या जोडीदाराशी जुळत नाही. तथापि, याशिवाय, एखादी महिला आपल्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास का टाळत आहे यामागे आणखी काही भावनिक किंवा शारीरिक कारणे असू शकतात.

(why women avoid physical relations Women are afraid to have physical relation due to these 5 reasons )

टेन्शन

शारीरिक संबंध न ठेवण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे तणाव. जेव्हा तुम्ही भावनिकदृष्ट्या वाईट अवस्थेत असता तेव्हा तुमच्यावर इतके ओझे असते की तुम्ही त्या तणावाशिवाय कशाचाही विचार करू शकत नाही.

वाईट शारीरिक संबंध

काही प्रकरणांमध्ये, जेव्हा पुरुष कामगिरी करू शकत नाही, तेव्हा स्त्रियांना लैंगिक समाधान मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांची आवड कमी होते. ही एक अतिशय सामान्य समस्या आहे आणि बरेच पुरुष स्वतःमध्ये ही समस्या स्वीकारण्यास असमर्थ आहेत.

वेदना

संभोग दरम्यान वेदना म्हणजे शरीरात काहीतरी चुकीचे आहे. यात पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन समाविष्ट आहे. जेव्हा योनिच्या तळाशी असलेले स्नायू शिथिल होत नाहीत तेव्हा हे घडते. आणखी एक हार्मोनल बदल म्हणजे टेस्टोस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजेनच्या पातळीमुळे वेदनादायक संभोग होऊ शकतो.

दुर्गंधी

शरीराची दुर्गंधी कोणालाही कंटाळा देते आणि त्यात महिलांचा समावेश होतो. जर तुम्हाला खूप घाम येत असेल किंवा श्वासातून दुर्गंधी येत असेल, तर कोणीही तुमच्यावर कितीही प्रेम करत असले तरी ते स्वीकारण्याची अपेक्षा करू नका.

मानसिक कारणे

जेव्हा खूप चिंता किंवा नैराश्य असते तेव्हा त्याचा थेट परिणाम तुमच्या सेक्स ड्राइव्हवर होतो.