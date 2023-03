By

मुंबई : हायड्रॉलिक ब्लड इफेक्टमुळे पुरुषांमध्ये इरेक्शन उद्भवते. जेव्हा उत्तेजना येते तेव्हा शरीरातून मोठ्या प्रमाणात रक्त पुरुषांच्या प्रायव्हेट पार्ट्सकडे वाहते. असे करता न येणे म्हणजे इरेक्टाइल डिसफंक्शन.

इरेक्टाइल डिसफंक्शन किंवा खराब इरेक्शनने ग्रस्त असलेल्या पुरुषांना एकतर ताठर झाल्यावर रक्ताचा पुरवठा कमी होणे, जननेंद्रियाच्या कमानीमध्ये संवेदना कमी होणे, पेनाईल टिश्यूचे आरोग्य खराब होणे किंवा रक्त धारण करणे कठीण होणारी कमकुवत ऊती यांचा त्रास होतो.

अशा वेळी पुरुषांनी आपल्या आहारात बदल करण्याची गरज आहे. काही पदार्थ १ महिना खाल्ल्याने त्यांना या समस्येवर मात करता येऊ शकते. (how to overcome Erectile Dysfunction diet tips for men's physical health)

१. शिंपले

शिंपले मोती मिळवण्यासाठी वापरले जातात. परंतु काही लोक ते अन्न म्हणून देखील वापरतात. यामध्ये झिंकचे प्रमाण खूप जास्त असते, ज्यामुळे पुरुषांच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये रक्तप्रवाह वाढतो. यामुळे टेस्टोस्टेरॉनची पातळीही वाढते.

२. लाल मांस

लाल मांसामध्ये एल-कार्निटाइन आणि अमीनो अॅसिडचे उच्च स्तर असतात जे कामवासना, लैंगिक कार्य आणि टेस्टोस्टेरॉन वाढवण्यास मदत करतात, ही समस्या वृद्ध पुरुषांमध्ये अधिक सामान्य आहे.

३. काळी मिरी

काळी मिरी पावडरमध्ये कॅप्सेसिन असते, जे एंडोर्फिन सोडते आणि लैंगिक आनंद वाढवते.

४. लसूण

लसणामध्ये अॅलिसिन असते ज्यामध्ये अँटिऑक्सिडेंट गुणधर्म असतात जे लैंगिक अवयवांमध्ये रक्त प्रवाह मजबूत करण्यास मदत करतात.

५. बीटरूट

बीटरूटमध्ये नायट्रेट्सचे प्रमाण जास्त असते, जे तोंडातील बॅक्टेरिया नायट्रेटमध्ये बदलतात आणि नंतर नायट्रिक ऑक्साईडमध्ये बदलतात, ज्यामुळे रक्तवाहिन्या विस्तारण्यास आणि रक्त प्रवाह सुधारण्यास मदत होते.

६. सेलरी

सेलरी हे कामोत्तेजक अन्न आहे जे लैंगिक इच्छा वाढवते आणि लैंगिक ग्रंथींना उत्तेजित करते, ज्यामुळे स्ट्राँग इरेक्शन होण्यास मदत होते.

७. ब्लूबेरी

ब्लूबेरीमधील संयुगे रक्तवाहिन्या आराम करण्यास आणि शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत करतात. यामध्ये असलेले फायबर अतिरिक्त कोलेस्टेरॉल प्रणालीतून बाहेर काढण्यास मदत करते.

८. टरबूज

टरबूजमध्ये L-Citrullinee आणि Lycopene असते. एल-सिट्रुलिनचे रूपांतर आर्जिनिनमध्ये होते, ज्यामुळे टेस्टोस्टेरॉन वाढते.

( सूचना : येथे दिलेली माहिती घरगुती उपचार आणि सामान्य माहितीवर आधारित आहे. यातील उपायांचा अवलंब करण्यापूर्वी, तज्ञांचा सल्ला घ्या.)