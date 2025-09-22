Alzheimer’s Disease: पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना अल्झायमरचा अनुभव वेगळा का येतो? ; जाणून घ्या ही कारणे किंवा स्त्री व पुरुषांमधील अल्झायमर: फरक व कारणे

- डॉ. राकेश रंजनअल्झायमर हा सध्याच्या काळात झपाट्याने वाढणारा व मोठ्या आरोग्य आव्हानांपैकी एक ठरत आहे. जगभरातील साडेपाच कोटींहून अधिक लोक स्मृतीभंशासह (डिमेंशिया) जगत आहेत व आणि स्त्रिया या संकटाच्या केंद्रस्थानी आहेत म्हणजेच त्या यामुळे अधिक प्रभावित आहेत. अभ्यासानुसार पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना केवळ अल्झायमर होण्याचा धोका अधिक नाही तर तुलनेत या आजाराचा वेगही त्यांच्यामध्ये अधिक आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .भारतात अल्झायमर बाबत जागरूकतेचा अभाव, निदान करण्यात होणारा उशीर आणि आजाराशी संबंधित असलेला मानसिक कलंक (स्टीग्मा) यामुळे प्रत्यक्षात निदान न झालेलं प्रमाण सध्याच्या तुलनेत जास्त असू शकते. एका अभ्यासानुसार ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ६–७ टक्के वयोगटातील स्त्रियांना स्मृतिभंशाचा त्रास आहे. आजपर्यंत वय हे सर्वात मोठे जोखीम घटक मानले गेले जायचे. परंतु प्रत्यक्षात, आधुनिक जीवनशैलीतील बदलाने भारतात हा आजार वाढताना दिसत आहेत. विशेषतः एकावेळी अनेक भूमिका सांभाळणाऱ्या स्त्रियांमध्ये ते प्रमाण जास्त दिसून येते..अल्झायमर आणि स्मृतिभंश दोन्हींमधील फरक समजून घेणेआवश्यक आहे. अल्झायमर हा स्मृतिभंशाचा एक सामान्य प्रकार आहे, ज्यामध्ये विविध विकारांचा समावेश होतो. भारतात, स्ट्रोक्स (पक्षाघात) किंवा मेंदूला होणाऱ्या रक्तपुरवठ्यातील घट यांच्याशी संबंधित 'व्हॅस्क्युलर डिमेंशिया' हा सर्वाधिक आढळतो. त्यानंतर अल्झायमर होतो. व्हॅस्क्युलर डिमेंशियाच्या उलट, अल्झायमर हा प्राथमिक स्वरूपाचा आजार आहे. यामध्ये मेंदूतील काही प्रथिनांच्या (जसे टाऊ) असमतोलामुळे होतो. त्यामुळे हळूहळू मज्जातंतू पेशींचे नुकसान होते.पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही अल्झायमर होऊ शकतो, पण स्त्रियांमध्ये जैविक जोखिम अधिक असते. विशेषतः रजोनिवृत्तीनंतर जेव्हा इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरोन सारख्या हार्मोन्समध्ये घट होते तेव्हा प्रमाण वाढण्याची शक्यता असते..स्त्रिया अधिक असुरक्षित का आहेत?स्त्रियांमध्ये हार्मोनल बदल हे स्मरणशक्ती आणि मेंदूच्या आरोग्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. रजोनिवृत्तीपर्यंत स्त्रियांच्या मेंदूला इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरोनमुळे संरक्षण मिळते, पण एकदा हे संरक्षण कमी झाले की संज्ञानात्मक घट लवकर होऊ शकते. हे बदल स्त्रियांना पुरुषांच्या तुलनेत अल्झायमर होण्यास अधिक जोखिमपूर्ण बनवतात. जरी 'एपीओइ 4' (APOE4) सारखे आनुवंशिक घटक विशेषतः स्त्रियांमध्ये नसले तरी ते कोणालाही प्रभावित करू शकतात. जैविक कारणांपलीकडे, सामाजिक आणि जीवनशैलीशी संबंधित घटक जसे एकाच वेळी अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळणे, ताण, आणि स्वतःच्या आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष हेदेखील भारतात स्त्रियांचा धोका वाढवतात..सुरवातीची लक्षणे आणि निदाननिदानाला अनेकदा उशिरा होण्यात एक मोठे आव्हान म्हणजे अल्झायमरची लक्षणे हळूहळू विकसित होतात. स्त्रिया, विशेषतः सक्रिय व्यावसायिक किंवा मानसिक कामात गुंतलेल्या असतात. सुरुवातीला सौम्य स्वरूपात विसराळूपणा येणे, नवीन कामे शिकण्यात अडचण वाटणे किंवा संख्यात्मक कामाबाबत त्रास जाणवू शकतात. ही सुरुवातीची लक्षणे अनेकदा ताण, थकवा, किंवा झोपेच्या अभावामुळे असल्याचे मानले जाते. ज्यामुळे तपासणी उशिरा होते. MRI स्कॅन आणि इतर स्मृती चाचण्या मेंदूतील प्रभावित भागांचे मूल्यमापन करून लवकर अल्झायमर ओळखण्यास मदत करू शकतात..जीवनशैली आणि प्रतिबंध: स्त्रिया काय करू शकतात?एकदा झालेला अल्झायमर पूर्ववत होत नाही, पण त्याचा धोका नियंत्रित करता येतो. सक्रिय जीवनशैली ठेवणे हे शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही दृष्टीने अत्यावश्यक आहे. सामाजिक कार्यात सहभागी होणे, नवीन कौशल्ये शिकणे आणि नियमित व्यायाम करणे मेंदूची शक्ती वाढवते. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, आणि ताण यांसारख्या आरोग्य स्थितींचे व्यवस्थापन करणे, तसेच मद्यपान किंवा धूम्रपान टाळणे यामुळेही धोका कमी होतो. रजोनिवृत्तीनंतर नियमितपणे डॉक्टर, एंडोक्रायनोलॉजिस्ट किंवा स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडे फॉलो-अप घेणे, लवकर संज्ञानात्मक बदलांचे निरीक्षण करणे आणि वेळेवर उपचार घेणे गरजेचे आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.तरुणांमध्ये जागरूकतेची गरजजरी अल्झायमर वृद्धांशी संबंधित मानला जात असला तरी भारतीय तरुणामध्ये, विशेषतः पन्नाशीतल्या लोकांमध्ये अल्झायमर ची सुरुवातीची लक्षणे यांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. वारंवार विस्मृती, एकाग्रतेत अडचण किंवा झोपेचा त्रास यांसारखी सूक्ष्म लक्षणे ओळखल्याने लवकर हस्तक्षेप शक्य होतो. काम करणाऱ्या वयोगटातील प्रौढांमध्ये अल्झायमरबद्दल जागरूकता वाढवणे हे केवळ त्या व्यक्तीसाठीच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि व्यावसायिक आयुष्यासाठीही महत्त्वाचे आहे, कारण त्याचा उत्पादकता, निर्णयक्षमता, आणि एकूणच आरोग्यावर परिणाम होतो.स्त्रियांच्या आरोग्याला प्राधान्य देऊन आणि अल्झायमरला भारतीय समाजातील मोठे आव्हान म्हणून ओळखून, कुटुंबियांमध्ये अधिक चांगली जागृती करता येऊ शकते आणि स्त्रिया दीर्घकाळ निरोगी, सन्मानाने आणि स्वावलंबी जीवन जगू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.