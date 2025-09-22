आरोग्य

Alzheimer’s Disease: पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना अल्झायमरचा अनुभव वेगळा का येतो? ; जाणून घ्या ही कारणे किंवा स्त्री व पुरुषांमधील अल्झायमर: फरक व कारणे

भारतात अल्झायमर बाबत जागरूकतेचा अभाव, निदान करण्यात होणारा उशीर आणि आजाराशी संबंधित असलेला मानसिक कलंक (स्टीग्मा) यामुळे प्रत्यक्षात निदान न झालेलं प्रमाण सध्याच्या तुलनेत जास्त असू शकते. एका अभ्यासानुसार ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ६–७ टक्के वयोगटातील स्त्रियांना स्मृतिभंशाचा त्रास आहे.
Illustration showing how Alzheimer’s symptoms and progression differ between men and women.

Illustration showing how Alzheimer’s symptoms and progression differ between men and women.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

- डॉ. राकेश रंजन

अल्झायमर हा सध्याच्या काळात झपाट्याने वाढणारा व मोठ्या आरोग्य आव्हानांपैकी एक ठरत आहे. जगभरातील साडेपाच कोटींहून अधिक लोक स्मृतीभंशासह (डिमेंशिया) जगत आहेत व आणि स्त्रिया या संकटाच्या केंद्रस्थानी आहेत म्हणजेच त्या यामुळे अधिक प्रभावित आहेत. अभ्यासानुसार पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना केवळ अल्झायमर होण्याचा धोका अधिक नाही तर तुलनेत या आजाराचा वेगही त्यांच्यामध्ये अधिक आहे.

Loading content, please wait...
Disease
Woman
Memory
Gender Equality in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com