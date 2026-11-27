Men and Women Cold Sensitivity: हिवाळा सुरू झाला की काही जणांना थंडीची फारशी जाणीव होत नाही, तर काहींना मात्र थोडासा गार वारा आला तरी हुडहुडी भरते. विशेषतः घरात किंवा ऑफिसमध्ये एसी सुरू असताना पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना लवकर थंडी वाजते, असं अनेकदा पाहायला मिळतं. त्यामुळे एसीचं तापमान कमी करण्यावरूनही घरात छोटे-मोठे वाद होतात. पण महिलांना पुरुषांपेक्षा जास्त थंडी का वाजते, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? यामागे केवळ शरीराची ठेवण नाही, तर रक्तप्रवाह, स्नायू आणि हार्मोन्सशी संबंधित काही महत्त्वाची वैज्ञानिक कारणं आहेत..हात-पाय लवकर थंड पडतातथंडी जाणवू लागली की शरीर स्वतःचं आतील तापमान टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतं. यासाठी शरीर हृदय आणि मेंदूसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांकडे रक्तप्रवाहाला प्राधान्य देतं. परिणामी, हात आणि पायांकडे जाणारा रक्तप्रवाह कमी होतो. महिलांमध्ये हातापायांच्या बोटांचं तापमान तुलनेने लवकर कमी होऊ शकतं. त्यामुळे त्यांना थंडी अधिक जाणवते..८४ व्या वर्षीही आशा पारेख घेतात फिटनेसची काळजी! रात्रीच्या जेवणात असतं खास कॉम्बिनेशन.स्नायू आणि मेटाबॉलिझमचा परिणामशरीरात उष्णता निर्माण करण्याचं महत्त्वाचं काम स्नायू करतात. सामान्यतः पुरुषांच्या शरीरात महिलांच्या तुलनेत स्नायूंचं प्रमाण अधिक असतं. त्यामुळे त्यांच्या शरीरात उष्णता निर्माण होण्याचं प्रमाणही जास्त असू शकतं. याशिवाय मेटाबॉलिझमचा वेगही शरीराच्या उष्णतेवर परिणाम करतो.इस्ट्रोजेन हार्मोनची भूमिकामहिलांच्या शरीरातील इस्ट्रोजेन या हार्मोनचाही तापमान नियंत्रणावर परिणाम होतो. या हार्मोनमुळे त्वचेखालील रक्तवाहिन्यांचा रक्तप्रवाह आणि तापमान नियंत्रित करण्याची प्रक्रिया प्रभावित होऊ शकते. त्यामुळे महिलांना विशेषतः हातापायांमध्ये थंडी अधिक जाणवू शकते..ऑफिसमधील एसीचं तापमानही कारणीभूत!ऑफिस आणि मॉलमध्ये एसीचं तापमान अनेकदा सर्वांसाठी सारखं ठेवलं जातं. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीची शरीररचना, मेटाबॉलिझम आणि उष्णता सहन करण्याची क्षमता वेगवेगळी असते. संशोधनानुसार, पारंपरिक ऑफिस तापमान ठरवण्याच्या पद्धतींमध्ये पुरुषांच्या शरीरातील मेटाबॉलिझमचा विचार अधिक केला गेला होता. त्यामुळे महिलांना अशा ठिकाणी जास्त थंडी जाणवू शकते..Healthy Eating Habits in Kids: मुलं जेवताना नखरे करतात? जबरदस्ती न करता पौष्टिक खाण्याची सवय लावण्यासाठी पालकांनी काय करावं?.प्रत्येक महिलेची थंडी सहन करण्याची क्षमता सारखी नसतेमहिलांना पुरुषांपेक्षा जास्त थंडी वाजते, असं सरसकट म्हणता येत नाही. वय, शरीरातील चरबीचं प्रमाण, हार्मोन्स, आरोग्य आणि शारीरिक हालचाली यांमुळेही थंडी जाणवण्यामध्ये फरक पडतो.त्यामुळे पुढच्या वेळी घरात किंवा ऑफिसमध्ये एसी सुरू असताना एखाद्या महिलेला स्वेटर घालावासा वाटला, तर तिला चिडवण्याऐवजी तिच्या शरीराची गरज समजून घ्या. कारण थंडी जाणवणं ही केवळ सवय नसून त्यामागे शरीरातील अनेक जैविक प्रक्रिया कार्यरत असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.