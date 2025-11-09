आरोग्य

Winter Comfort Food Weight Gain: हिवाळ्यात कंफर्ट फूड्समुळे वाढू शकते वजन; तज्ज्ञ सांगतात योग्य काळजी घ्या

Winter Comfort Foods Can Increase Weight: हिवाळ्यात वाढणारी भूक आणि ‘कंफर्ट फूड्स’ची सवय वजन वाढवू शकते; तज्ज्ञ सांगतात वजन नियंत्रणासाठी आवश्यक काळजी.
Winter Comfort Food Weight Gain

Winter Comfort Foods Can Cause Weight Gain

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Winter Comfort Foods Can Cause Weight Gain: दोन दिवसापासून थंडीची चाहूल सुरू झाली आहे. या ऋतूत गरमागरम पदार्थांचा सुगंध आणि चविष्ट खाण्याची मजाच निराळी असते. परंतु, या हंगामात जास्त प्रमाणात खाल्ले जाणारे कंफर्ट फूड्स आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतात. कारण थंडीच्या दिवसांत शरीराचे तापमान टिकवण्यासाठी आणि उष्णता मिळवण्यासाठी आपण नकळत जास्त कॅलरीयुक्त पदार्थांकडे वळतो.

