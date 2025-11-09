Winter Comfort Food Weight Gain: हिवाळ्यात कंफर्ट फूड्समुळे वाढू शकते वजन; तज्ज्ञ सांगतात योग्य काळजी घ्या

Winter Comfort Foods Can Cause Weight Gain: दोन दिवसापासून थंडीची चाहूल सुरू झाली आहे. या ऋतूत गरमागरम पदार्थांचा सुगंध आणि चविष्ट खाण्याची मजाच निराळी असते. परंतु, या हंगामात जास्त प्रमाणात खाल्ले जाणारे कंफर्ट फूड्स आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतात. कारण थंडीच्या दिवसांत शरीराचे तापमान टिकवण्यासाठी आणि उष्णता मिळवण्यासाठी आपण नकळत जास्त कॅलरीयुक्त पदार्थांकडे वळतो. .थंडीच्या दिवसात गरम, तुपकट, गोड आणि मसालेदार पदार्थ खाण्याची इच्छा वाढते. गरम समोसे, पराठे, पनीर, चहा-कॉफी, सूप, हॉट चॉकलेट, गाजर हलवा किंवा भजी हे सर्व पदार्थ शरीराला तात्पुरती उष्णता देतात व आनंदाची भावना निर्माण करतात. पण याच पदार्थांमध्ये साखर, तूप, तेल व कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण जास्त असल्याने वजन वाढण्याचा धोका वाढतो..Weight Loss Secrets by Rujuta Diwekar: डाएट नव्हे, स्मार्ट मील प्लॅन! करीनाची न्यूट्रिशनिस्ट सांगते वजन कमी करण्याचं रहस्य.हिवाळ्यात घ्रेलिन सारख्या भुकेच्या हार्मोन्सचे प्रमाण शरीरात वाढते. त्यामुळे, जास्त भूक लागते. थंड वातावरणात लोक घरी लवकर परततात किंवा बाहेर कमी फिरतात. त्यामुळे, कंटाळा येतो आणि खाणे वाढते. बथुआ, मेथी, शेंगा, ताजी तूर यांसारख्या हंगामी भाज्या आहारात घ्या. तेल आणि चरबी कमी करून पाककृतीत बदल करा. मधुमेह असलेल्यांनी साखरेचे सेवन नियंत्रणात ठेवा. दिवसभर पुरेसे पाणी प्या. तसेच, घरच्या घरी हलके व्यायाम करून सक्रिय रहा.- डॉ. रेणुका माईंदे, आहारतज्ज्ञ.हिवाळ्यात भूक का वाढते ?थंडीच्या काळात शरीर अधिक ऊर्जा खर्च करतं कारण तापमान टिकवण्यासाठी त्याला जास्त कॅलरींची गरज असते. त्यामुळे, आपल्याला नेहमीपेक्षा अधिक भूक लागते. शिवाय, दिवस छोटे असल्याने शारीरिक हालचाल कमी होते आणि आपण जास्त वेळ घरातच राहतो. त्यामुळे, खर्च होणाऱ्या कॅलरी कमी होतात. कंफर्ट फूड्सचा अतिरेक केल्यास वजन वाढ, सुस्ती, पचनाचे त्रास आणि रक्तातील साखर वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. काही संशोधनांनुसार, थंडीच्या हंगामात लोक सरासरी १ ते २ किलो वजन वाढवतात, जे पुढे नियंत्रित करणे कठीण ठरते..Winter Healthcare Tips: हिवाळ्यात उबदार आणि निरोगी राहण्यासाठी फॉलो करा या टिप्स; घ्या त्वचा, केस आणि आरोग्याची काळजी.हिवाळ्यात ही काळजी घ्यागरम पण हलके पदार्थ निवडा.तेलकट पदार्थ टाळा, त्याऐवजी बेक किंवा ग्रिल्ड पदार्थ घ्या.दररोज किमान ३० मिनिटे चालणे किंवा घरगुती व्यायाम करा.पुरेशी झोप घ्या, कारण झोपेअभावी भूक वाढते.गोड पदार्थ मर्यादत खा..थंडीच्या हंगामात स्वादिष्ट पदार्थांचा मोह आवरणं कठीण असलं तरी संतुलित आहार आणि थोडीशी काळजी घेतल्यास आरोग्य आणि तंदुरुस्ती दोन्ही राखता येतात. 'कंफर्ट फूड्सचा आनंद घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.