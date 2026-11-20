हिवाळा हा सर्वांना हवाहवासा वाटणारा काळ! पावसाळ्यातल्या दमटपणाची काळजी किंवा उन्हाळ्यातल्या उकाड्याचा त्रास हिवाळ्यात अजिबात नसतो. थंडीपासून बचाव करण्यासाठी एखादी शाल, मफलर, अगदी जास्त थंडी वाजायला लागली तर पायमोजे, माकडटोपी जवळ असली की हिवाळा सहज सुसह्य होऊ शकतो. आयुर्वेदातही हिवाळ्यातल्या हेमंत ऋतूला ऋतुराज म्हटले आहे.हिवाळ्यात भूक जास्त लागते हा बहुतेक सर्वांचा अनुभव असेल. याचे कारण असे की बाहेरच्या थंडीमुळे शरीरातील उष्म्याला बाहेर जायला अवरोध उत्पन्न होतो व तो अवरोध शरीराच्या आत केंद्रित झाल्याने शरीरातल्या अग्नीला अधिक प्रदीप्त करतो, ज्यामुळे भूक अधिक लागते व खाल्लेले अन्न पचविण्याची क्षमताही सुधारते. आयुर्वेदात आरोग्याच्या दृष्टीने या गोष्टीचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यायला सांगितलेला आहे..लहानपणी आपण मुंगी व टोळाची गोष्ट ऐकलेली असते. लहानशी मुंगी चांगले हवामान असताना वर्षभर लागणारे अन्न-धान्य कणाकणाने व चिकाटीने जमवून ठेवते. टोळ मात्र उनाडक्या व मजा करत चांगले दिवस वाया घालवतो. पाऊस पडायला लागल्यावर छोटी मुंगी मजेत राहते, टोळाला मात्र आपण केलेली चूक लक्षात येते. आरोग्याची इच्छा असणाऱ्याने हिवाळ्यात मुंगीप्रमाणे शक्तीचा कण अन् कण कमवून ठेवायला हवा. या कमावलेल्या ताकदीचा, सतेजतेचा उपयोग पुढे वर्षभर होतो आणि तो तसा करून घ्यायलाही हवा. त्यासाठी आयुर्वेदाने हिवाळ्यात विशिष्ट आहार घ्यायला सांगितला आहे.हिवाळ्यात नाश्त्यासाठी, भुकेचे समाधान होईल, शरीराला पोषक ठरतील व दुपारच्या जेवणापर्यंत पुन्हा भूक लागेल असे पदार्थ बनवता येतात. घाईघाईने कपभर चहा व दोन बिस्किटे खाणे किंवा टोस्टचा एखादा तुकडा खाऊन घरातून बाहेर निघणे असे हिवाळ्यात अजिबात करू नये. हिवाळ्यात रात्र मोठी व दिवस छोटा असतो, त्यामुळे स्वाभाविकच सकाळी भूक लागते. या भुकेचे व सक्षम बनलेल्या पचनशक्तीचे शक्ती कमवून सार्थक करावे. हिवाळ्यात नाश्त्यासाठी रव्याचा शिरा, दलिया, पोहे, उपमा वगैरे पदार्थ उत्तम होत. याखेरीज निरोगी व्यक्तींना इडली-सांबार, मेदूवडा, धिरडी वगैरे पदार्थही नाश्त्यासाठी घेता येतील. च्यवनप्राश, धात्री रसायन, ‘सॅन रोझ’सारखे रसायन किमान हिवाळ्यात तरी नक्की घ्यावे. याने अधिकाधिक जीवनशक्ती मिळवायला, रोगप्रतिकारशक्ती वाढायला निश्र्चित हातभार लागतो. या रसायनांच्या बरोबर नित्य नियमाने घ्यावयाचे पंचामृत, रात्रभर पाण्यात भिजवलेले बदाम वगैरे गोष्टीही निश्र्चितपणे सुरू ठेवाव्यात..हिवाळ्यात डिंकाचे लाडू बनवण्याची पद्धत आयुर्वेदसंमतच आहे. हाडांना, सांध्यांना मजबूत बनविण्यासाठी चांगल्या प्रतीचा डिंक (धावड्याचा किंवा बाभळीचा) रसायनस्वरूप असतो. आयुर्वेदिक तुपात तळून घेतलेला डिंक, खारीक, बदाम, खसखस, गोडांबी वगैरे इतर शक्तिवर्धक द्रव्यांपासून केलेले डिंकाचे लाडू आबालवृद्ध, स्त्री-पुरुष सगळ्यांसाठी हिवाळ्यात उत्तम होत. असा डिंकाचा लाडू रोज खाता येतो.दुपारचे जेवण वेळेवर, भूक लागली की लवकरात लवकर करावे. जेवणात लोणी-साखर, तूप-साखरेचा समावेश अगदी रोज करायलाही हरकत नाही. आठवड्यातून १-२ वेळा रव्याची खीर, केशरी भात, गाजर हलवा, दुधी हलवा, पोळी ऐवजी पराठा, नेहमीच्या वरण-भाताऐवजी एखाद्या दिवशी मसाले भात, पुलाव वगैरेही करता येतो. पोट भरेल पण जड होणार नाही या मर्यादेत दुपारचे जेवण योजता येते.संध्याकाळी पाच-साडेपाचच्या सुमारास भूक जाणवायला लागली की रुचकर अन्न थोड्या प्रमाणात खायला हवे. घरचे लोणी लावलेला टोस्ट, सफरचंद वा डाळिंबासारखे एखादे पथ्यकर फळ, नारळाची बर्फी, मुगाचा लाडू, दही-तिखट पुरी अशा गोष्टी थोड्या प्रमाणात खाव्यात.रात्रीच्या जेवणात भाजी-भाकरी, बटाट्याचा वा दुधीचा रस्सा-खिचडी-पापड वगैरे आहारपदार्थांचा समावेश उत्तम असततोच, पण थालीपीठ-लोणी, मुगाची धिरडी, पाव-भाजी वगैरे गोष्टीही या ऋतूत खायला हरकत नसते.रात्रीच्या जेवणानंतर लगेच झोपू नये. पाण्यात थोडासा गवती चहा, थोडे आले, बडीशेप, पुदिन्याची ३-४ पाने व चमचाभर साखर घालून तयार केलेला हर्बल चहा रात्री झोपण्यापूर्वी पिणे चांगले. खूप भूक लागली असताना आणि आवडता पदार्थ समोर आल्यावर, भुकेपेक्षा दोन घास अधिक खाण्याची चूक एखाद्या वेळी झालीच तर ‘अन्नयोग’सारखी पाचक गोळी लगेच घ्यावी, कारण अपचन झाले तर हिवाळ्यासारख्या उत्तम ऋतूत जीवनशक्ती, प्रतिकारशक्ती कमवण्याची सुसंधी हकनाक गमवावी लागते..पोटभर पोषक आहार, उत्तम रसायने यांच्या समवेत हिवाळ्यात शारीरिक स्टॅमिना वाढवण्याच्या दृष्टीने, विशेषतः हृदय, फुप्फुसादि महत्त्वाच्या अवयवांची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने जलद चालणे, योगासने, दीर्घश्वसन, योग, प्राणायाम यासारख्या क्रिया करण्याची सुसंधी असते, तिचाही प्रत्येकाने लाभ करून घ्यावा व आरोग्याची पुंजी साठवून पुढचे संपूर्ण वर्ष संपन्न जगण्याचा अनुभव घ्यावा.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित)हिवाळा हा सर्वांना हवाहवासा वाटणारा काळ! पावसाळ्यातल्या दमटपणाची काळजी किंवा उन्हाळ्यातल्या उकाड्याचा त्रास हिवाळ्यात अजिबात नसतो. थंडीपासून बचाव करण्यासाठी एखादी शाल, मफलर, अगदी जास्त थंडी वाजायला लागली तर पायमोजे, माकडटोपी जवळ असली की हिवाळा सहज सुसह्य होऊ शकतो. आयुर्वेदातही हिवाळ्यातल्या हेमंत ऋतूला ऋतुराज म्हटले आहे.हिवाळ्यात भूक जास्त लागते हा बहुतेक सर्वांचा अनुभव असेल. याचे कारण असे की बाहेरच्या थंडीमुळे शरीरातील उष्म्याला बाहेर जायला अवरोध उत्पन्न होतो व तो अवरोध शरीराच्या आत केंद्रित झाल्याने शरीरातल्या अग्नीला अधिक प्रदीप्त करतो, ज्यामुळे भूक अधिक लागते व खाल्लेले अन्न पचविण्याची क्षमताही सुधारते. आयुर्वेदात आरोग्याच्या दृष्टीने या गोष्टीचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यायला सांगितलेला आहे..लहानपणी आपण मुंगी व टोळाची गोष्ट ऐकलेली असते. लहानशी मुंगी चांगले हवामान असताना वर्षभर लागणारे अन्न-धान्य कणाकणाने व चिकाटीने जमवून ठेवते. टोळ मात्र उनाडक्या व मजा करत चांगले दिवस वाया घालवतो. पाऊस पडायला लागल्यावर छोटी मुंगी मजेत राहते, टोळाला मात्र आपण केलेली चूक लक्षात येते. आरोग्याची इच्छा असणाऱ्याने हिवाळ्यात मुंगीप्रमाणे शक्तीचा कण अन् कण कमवून ठेवायला हवा. या कमावलेल्या ताकदीचा, सतेजतेचा उपयोग पुढे वर्षभर होतो आणि तो तसा करून घ्यायलाही हवा. त्यासाठी आयुर्वेदाने हिवाळ्यात विशिष्ट आहार घ्यायला सांगितला आहे.हिवाळ्यात नाश्त्यासाठी, भुकेचे समाधान होईल, शरीराला पोषक ठरतील व दुपारच्या जेवणापर्यंत पुन्हा भूक लागेल असे पदार्थ बनवता येतात. घाईघाईने कपभर चहा व दोन बिस्किटे खाणे किंवा टोस्टचा एखादा तुकडा खाऊन घरातून बाहेर निघणे असे हिवाळ्यात अजिबात करू नये. हिवाळ्यात रात्र मोठी व दिवस छोटा असतो, त्यामुळे स्वाभाविकच सकाळी भूक लागते. या भुकेचे व सक्षम बनलेल्या पचनशक्तीचे शक्ती कमवून सार्थक करावे. हिवाळ्यात नाश्त्यासाठी रव्याचा शिरा, दलिया, पोहे, उपमा वगैरे पदार्थ उत्तम होत. याखेरीज निरोगी व्यक्तींना इडली-सांबार, मेदूवडा, धिरडी वगैरे पदार्थही नाश्त्यासाठी घेता येतील. च्यवनप्राश, धात्री रसायन, ‘सॅन रोझ’सारखे रसायन किमान हिवाळ्यात तरी नक्की घ्यावे. याने अधिकाधिक जीवनशक्ती मिळवायला, रोगप्रतिकारशक्ती वाढायला निश्र्चित हातभार लागतो. या रसायनांच्या बरोबर नित्य नियमाने घ्यावयाचे पंचामृत, रात्रभर पाण्यात भिजवलेले बदाम वगैरे गोष्टीही निश्र्चितपणे सुरू ठेवाव्यात..हिवाळ्यात डिंकाचे लाडू बनवण्याची पद्धत आयुर्वेदसंमतच आहे. हाडांना, सांध्यांना मजबूत बनविण्यासाठी चांगल्या प्रतीचा डिंक (धावड्याचा किंवा बाभळीचा) रसायनस्वरूप असतो. आयुर्वेदिक तुपात तळून घेतलेला डिंक, खारीक, बदाम, खसखस, गोडांबी वगैरे इतर शक्तिवर्धक द्रव्यांपासून केलेले डिंकाचे लाडू आबालवृद्ध, स्त्री-पुरुष सगळ्यांसाठी हिवाळ्यात उत्तम होत. असा डिंकाचा लाडू रोज खाता येतो.दुपारचे जेवण वेळेवर, भूक लागली की लवकरात लवकर करावे. जेवणात लोणी-साखर, तूप-साखरेचा समावेश अगदी रोज करायलाही हरकत नाही. आठवड्यातून १-२ वेळा रव्याची खीर, केशरी भात, गाजर हलवा, दुधी हलवा, पोळी ऐवजी पराठा, नेहमीच्या वरण-भाताऐवजी एखाद्या दिवशी मसाले भात, पुलाव वगैरेही करता येतो. पोट भरेल पण जड होणार नाही या मर्यादेत दुपारचे जेवण योजता येते.संध्याकाळी पाच-साडेपाचच्या सुमारास भूक जाणवायला लागली की रुचकर अन्न थोड्या प्रमाणात खायला हवे. घरचे लोणी लावलेला टोस्ट, सफरचंद वा डाळिंबासारखे एखादे पथ्यकर फळ, नारळाची बर्फी, मुगाचा लाडू, दही-तिखट पुरी अशा गोष्टी थोड्या प्रमाणात खाव्यात.रात्रीच्या जेवणात भाजी-भाकरी, बटाट्याचा वा दुधीचा रस्सा-खिचडी-पापड वगैरे आहारपदार्थांचा समावेश उत्तम असततोच, पण थालीपीठ-लोणी, मुगाची धिरडी, पाव-भाजी वगैरे गोष्टीही या ऋतूत खायला हरकत नसते..रात्रीच्या जेवणानंतर लगेच झोपू नये. पाण्यात थोडासा गवती चहा, थोडे आले, बडीशेप, पुदिन्याची ३-४ पाने व चमचाभर साखर घालून तयार केलेला हर्बल चहा रात्री झोपण्यापूर्वी पिणे चांगले. खूप भूक लागली असताना आणि आवडता पदार्थ समोर आल्यावर, भुकेपेक्षा दोन घास अधिक खाण्याची चूक एखाद्या वेळी झालीच तर ‘अन्नयोग’सारखी पाचक गोळी लगेच घ्यावी, कारण अपचन झाले तर हिवाळ्यासारख्या उत्तम ऋतूत जीवनशक्ती, प्रतिकारशक्ती कमवण्याची सुसंधी हकनाक गमवावी लागते.पोटभर पोषक आहार, उत्तम रसायने यांच्या समवेत हिवाळ्यात शारीरिक स्टॅमिना वाढवण्याच्या दृष्टीने, विशेषतः हृदय, फुप्फुसादि महत्त्वाच्या अवयवांची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने जलद चालणे, योगासने, दीर्घश्वसन, योग, प्राणायाम यासारख्या क्रिया करण्याची सुसंधी असते, तिचाही प्रत्येकाने लाभ करून घ्यावा व आरोग्याची पुंजी साठवून पुढचे संपूर्ण वर्ष संपन्न जगण्याचा अनुभव घ्यावा.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित)हिवाळा हा सर्वांना हवाहवासा वाटणारा काळ! पावसाळ्यातल्या दमटपणाची काळजी किंवा उन्हाळ्यातल्या उकाड्याचा त्रास हिवाळ्यात अजिबात नसतो. थंडीपासून बचाव करण्यासाठी एखादी शाल, मफलर, अगदी जास्त थंडी वाजायला लागली तर पायमोजे, माकडटोपी जवळ असली की हिवाळा सहज सुसह्य होऊ शकतो. आयुर्वेदातही हिवाळ्यातल्या हेमंत ऋतूला ऋतुराज म्हटले आहे.हिवाळ्यात भूक जास्त लागते हा बहुतेक सर्वांचा अनुभव असेल. याचे कारण असे की बाहेरच्या थंडीमुळे शरीरातील उष्म्याला बाहेर जायला अवरोध उत्पन्न होतो व तो अवरोध शरीराच्या आत केंद्रित झाल्याने शरीरातल्या अग्नीला अधिक प्रदीप्त करतो, ज्यामुळे भूक अधिक लागते व खाल्लेले अन्न पचविण्याची क्षमताही सुधारते. आयुर्वेदात आरोग्याच्या दृष्टीने या गोष्टीचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यायला सांगितलेला आहे..लहानपणी आपण मुंगी व टोळाची गोष्ट ऐकलेली असते. लहानशी मुंगी चांगले हवामान असताना वर्षभर लागणारे अन्न-धान्य कणाकणाने व चिकाटीने जमवून ठेवते. टोळ मात्र उनाडक्या व मजा करत चांगले दिवस वाया घालवतो. पाऊस पडायला लागल्यावर छोटी मुंगी मजेत राहते, टोळाला मात्र आपण केलेली चूक लक्षात येते. आरोग्याची इच्छा असणाऱ्याने हिवाळ्यात मुंगीप्रमाणे शक्तीचा कण अन् कण कमवून ठेवायला हवा. या कमावलेल्या ताकदीचा, सतेजतेचा उपयोग पुढे वर्षभर होतो आणि तो तसा करून घ्यायलाही हवा. त्यासाठी आयुर्वेदाने हिवाळ्यात विशिष्ट आहार घ्यायला सांगितला आहे.हिवाळ्यात नाश्त्यासाठी, भुकेचे समाधान होईल, शरीराला पोषक ठरतील व दुपारच्या जेवणापर्यंत पुन्हा भूक लागेल असे पदार्थ बनवता येतात. घाईघाईने कपभर चहा व दोन बिस्किटे खाणे किंवा टोस्टचा एखादा तुकडा खाऊन घरातून बाहेर निघणे असे हिवाळ्यात अजिबात करू नये. हिवाळ्यात रात्र मोठी व दिवस छोटा असतो, त्यामुळे स्वाभाविकच सकाळी भूक लागते. या भुकेचे व सक्षम बनलेल्या पचनशक्तीचे शक्ती कमवून सार्थक करावे. हिवाळ्यात नाश्त्यासाठी रव्याचा शिरा, दलिया, पोहे, उपमा वगैरे पदार्थ उत्तम होत. याखेरीज निरोगी व्यक्तींना इडली-सांबार, मेदूवडा, धिरडी वगैरे पदार्थही नाश्त्यासाठी घेता येतील. च्यवनप्राश, धात्री रसायन, ‘सॅन रोझ’सारखे रसायन किमान हिवाळ्यात तरी नक्की घ्यावे. याने अधिकाधिक जीवनशक्ती मिळवायला, रोगप्रतिकारशक्ती वाढायला निश्र्चित हातभार लागतो. या रसायनांच्या बरोबर नित्य नियमाने घ्यावयाचे पंचामृत, रात्रभर पाण्यात भिजवलेले बदाम वगैरे गोष्टीही निश्र्चितपणे सुरू ठेवाव्यात.हिवाळ्यात डिंकाचे लाडू बनवण्याची पद्धत आयुर्वेदसंमतच आहे. हाडांना, सांध्यांना मजबूत बनविण्यासाठी चांगल्या प्रतीचा डिंक (धावड्याचा किंवा बाभळीचा) रसायनस्वरूप असतो. आयुर्वेदिक तुपात तळून घेतलेला डिंक, खारीक, बदाम, खसखस, गोडांबी वगैरे इतर शक्तिवर्धक द्रव्यांपासून केलेले डिंकाचे लाडू आबालवृद्ध, स्त्री-पुरुष सगळ्यांसाठी हिवाळ्यात उत्तम होत. असा डिंकाचा लाडू रोज खाता येतो..दुपारचे जेवण वेळेवर, भूक लागली की लवकरात लवकर करावे. जेवणात लोणी-साखर, तूप-साखरेचा समावेश अगदी रोज करायलाही हरकत नाही. आठवड्यातून १-२ वेळा रव्याची खीर, केशरी भात, गाजर हलवा, दुधी हलवा, पोळी ऐवजी पराठा, नेहमीच्या वरण-भाताऐवजी एखाद्या दिवशी मसाले भात, पुलाव वगैरेही करता येतो. पोट भरेल पण जड होणार नाही या मर्यादेत दुपारचे जेवण योजता येते.संध्याकाळी पाच-साडेपाचच्या सुमारास भूक जाणवायला लागली की रुचकर अन्न थोड्या प्रमाणात खायला हवे. घरचे लोणी लावलेला टोस्ट, सफरचंद वा डाळिंबासारखे एखादे पथ्यकर फळ, नारळाची बर्फी, मुगाचा लाडू, दही-तिखट पुरी अशा गोष्टी थोड्या प्रमाणात खाव्यात.रात्रीच्या जेवणात भाजी-भाकरी, बटाट्याचा वा दुधीचा रस्सा-खिचडी-पापड वगैरे आहारपदार्थांचा समावेश उत्तम असततोच, पण थालीपीठ-लोणी, मुगाची धिरडी, पाव-भाजी वगैरे गोष्टीही या ऋतूत खायला हरकत नसते..रात्रीच्या जेवणानंतर लगेच झोपू नये. पाण्यात थोडासा गवती चहा, थोडे आले, बडीशेप, पुदिन्याची ३-४ पाने व चमचाभर साखर घालून तयार केलेला हर्बल चहा रात्री झोपण्यापूर्वी पिणे चांगले. खूप भूक लागली असताना आणि आवडता पदार्थ समोर आल्यावर, भुकेपेक्षा दोन घास अधिक खाण्याची चूक एखाद्या वेळी झालीच तर ‘अन्नयोग’सारखी पाचक गोळी लगेच घ्यावी, कारण अपचन झाले तर हिवाळ्यासारख्या उत्तम ऋतूत जीवनशक्ती, प्रतिकारशक्ती कमवण्याची सुसंधी हकनाक गमवावी लागते.पोटभर पोषक आहार, उत्तम रसायने यांच्या समवेत हिवाळ्यात शारीरिक स्टॅमिना वाढवण्याच्या दृष्टीने, विशेषतः हृदय, फुप्फुसादि महत्त्वाच्या अवयवांची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने जलद चालणे, योगासने, दीर्घश्वसन, योग, प्राणायाम यासारख्या क्रिया करण्याची सुसंधी असते, तिचाही प्रत्येकाने लाभ करून घ्यावा व आरोग्याची पुंजी साठवून पुढचे संपूर्ण वर्ष संपन्न जगण्याचा अनुभव घ्यावा.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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