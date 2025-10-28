Nutrition During Winter Exercise: हिवाळ्यात व्यायामासोबत योग्य आहार कसा असावा? आहारतज्ज्ञ काय सांगतात? जाणून घ्या

Summaryहिवाळ्यात व्यायामाबरोबर शरीराला उष्ण आणि पौष्टिक पदार्थांची आवश्यकता असते.पारंपरिक लाडू, गूळ, तिळ, शेंगदाणे यांचा समावेश शरीराचे पोषण आणि उष्णता देतो.हळद दूध, अद्रक, पालक, मुळा, बीट, मांसाहारी पदार्थ आहारात असावेत..Nutrition During Winter Exercise: दिवाळीनंतर हळूहळू थंडी जाणवू लागते. बदलत्या वातावरणात फक्त व्यायाम पुरेसा नाही, तर शरीराला योग्य पोषणही आवश्यक असते. यामध्ये पारंपरिक लाडूंसोबत रोजच्या जेवणात उष्ण पदार्थांचा समावेश उपयुक्त ठरतो..थंडीच्या दिवसांत शरीरास उष्ण पदार्थांची गरज भासते. त्यासाठी आहारात मोठे बदल करावे लागतात. यासोबत उत्तम व्यायामाची जोड ठेवणेही आवश्यक आहे.सोलापुरातील आहारतज्ज्ञ नागेश माळी यांच्या मते, हिवाळ्यात थंड हवामानामुळे शरीराला उष्णतेची गरज असते. ही गरज पौष्टिक व उष्ण पदार्थातून भागवली जाऊ शकते. ज्यामुळे हा ऋतू आरोग्यदायी ठरतो..लाडूचे विविध प्रकारपारंपरिक पदार्थात लाडूचे विविध प्रकार समाविष्ट केले जातात. त्यामध्ये उडीद, मेथी, डिंक, अळीव व सुका मेव्याचा समावेश फायदेशीर ठरत आहे. यामध्ये लाडूंचा आहार महत्त्वाचा मानला जातो.सकाळी उपाशी पोटी रोज एक लाडू खाणे उत्तम ठरते. त्यामुळे शरीरास उत्तम पोषण मिळते. शरीराचे सशक्तीकरण होते. तसेच गूळ, शेंगदाणे व तिळाचे लाडूदेखील उपयुक्त ठरत आहेत..आहारात काय असावे- रोज हळद दूध घ्यावे- उष्ण मानले जाणारे अद्रक आहारात वापरावे- मांसाहारी व्यक्तींना अंडी, मासे, मांस, चिकन आहारात वापरता येईल.- सांध्यासाठी उपयुक्त असलेली जवस चटणी आहारात असावी- चांगल्या तुपाचा आहारात समावेश करावा- तिळाच्या लाडूचा उपयोग करावा- आहारात पालक, मेथी, तांदुळसा, हरभऱ्याची पाने आदी भाज्यांचा वापर करावा- मुळा, बीट, गाजराचा आहारात समावेश असावा.FAQsQ1: हिवाळ्यात व्यायामाबरोबर कोणते पदार्थ खावेत? (Which foods should be consumed along with exercise in winter?)हिवाळ्यात उष्णता देणारे पदार्थ जसे की हळद दूध, अद्रक, लाडू, तिळ, शेंगदाणे, पालक, मुळा, बीट यांचा आहारात समावेश करावा.Q2: पारंपरिक लाडू हिवाळ्यासाठी का उपयुक्त आहेत? (Why are traditional laddus beneficial in winter?)लाडूमध्ये गूळ, तिळ, शेंगदाणे असतात जे शरीरास पोषण आणि उष्णता देतात तसेच रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात.Q3: मांसाहारी लोकांसाठी हिवाळ्यात काय आहार योग्य आहे? (What is the suitable winter diet for non-vegetarians?)अंडी, मासे, मांस, चिकन यांचा आहार हिवाळ्यात शरीरास प्रोटीन आणि उष्णता देतो.Q4: हिवाळ्यात कोणत्या भाज्यांचा समावेश करावा? (Which vegetables should be included in winter diet?)पालक, मेथी, तांदुळसा, हरभऱ्याची पाने, मुळा, बीट, गाजर यांचा नियमित आहारात समावेश करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.