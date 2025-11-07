आरोग्य

Winter Joint Pain : थंडीमुळे हात-पाय आखडले? सांधेदुखीवर रामबाण उपाय जाणून घ्या!

Winter Joint Pain Relief : हिवाळ्यातील सांधेदुखी, गुडघेदुखी आणि कडकपणा दूर करण्यासाठी सूर्यनमस्कार, त्रिकोणासन यांसारखी योगासने आणि कोणते ऊबदार पदार्थ खावे हे जाणून टिप्स जाणून घ्या.
सकाळ वृत्तसेवा
Stiffness relief : हिवाळ्याची थंडी सुरू झाली, की अनेक महिलांना हात-पाय आखडल्यासारखे वाटतात, गुडघ्यात वेदना जाणवतात आणि सकाळी उठल्यावर अंग जड भासतं. कारण या ऋतूत थंड हवेमुळे रक्तप्रवाह थोडा मंदावतो, स्नायूंमध्ये कडकपणा येतो आणि शरीर जड वाटू लागतं.

