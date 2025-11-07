Winter Joint Pain : थंडीमुळे हात-पाय आखडले? सांधेदुखीवर रामबाण उपाय जाणून घ्या!

Stiffness relief : हिवाळ्याची थंडी सुरू झाली, की अनेक महिलांना हात-पाय आखडल्यासारखे वाटतात, गुडघ्यात वेदना जाणवतात आणि सकाळी उठल्यावर अंग जड भासतं. कारण या ऋतूत थंड हवेमुळे रक्तप्रवाह थोडा मंदावतो, स्नायूंमध्ये कडकपणा येतो आणि शरीर जड वाटू लागतं. .पण काळजी करण्याची गरज नाही कारण जर आपण दररोज थोडा योगाभ्यास केला आणि उबदार, संतुलित आहार घेतला, तर हा कडकपणा आणि वेदना सहज दूर होतात. उलट शरीर पुन्हा हलकं, ऊर्जावान आणि लवचीक वाटू लागतं. सांधेदुखीसाठी उपयुक्त योगासनं सूर्यनमस्कार पद्धत : नमस्कार मुद्रेतून सुरुवात करून हळूहळू १२ पायऱ्या पूर्ण करा (५–७ फेऱ्या). फायदे : शरीरभर रक्ताभिसरण सुधारतं..स्नायू गरम होऊन स्टिफनेस कमी होतो. मन आणि शरीर दोन्हींना ऊर्जा मिळते. त्रिकोणासन पद्धत : पायांमध्ये अंतर ठेवा, उजवा हात घोट्याजवळ आणि डावा हात वर. दोन्ही बाजूनी ३० सेकंद ठेवा. फायदे : कंबर, गुडघे, आणि मांड्यांतील कडकपणा कमी होतो. पाठीचा कणा लवचीक राहतो. शरीराची चरबी वितळण्यास मदत. वीरभद्रासन पद्धत : उजवा पाय पुढे, डावा मागे, हात वर आणि नजर समोर. .फायदे : पाय आणि कुल्हे सांधे मजबूत होतात. शरीराचा स्टॅमिना वाढतो. संतुलन आणि आत्मविश्वास वाढतो. पश्चिमोत्तानासन पद्धत : पाय सरळ ठेवून बसा, श्वास सोडत हात पुढे नेऊन पायाचे बोटं धरायचा प्रयत्न करा. फायदे : पाठीचा कणा आणि हॅमस्ट्रिंग्स लवचीक राहतात. स्नायूंतील ताण कमी होतो. पचनक्रिया सुधारते. सेतूबंधासन पद्धत : पाठीवर झोपा, गुडघे वाकवा आणि श्वास घेताना हळूहळू कंबर वर उचला. .फायदे : पाठीच्या खालच्या भागांतील वेदना कमी होतात. स्पाइन आणि हिप्स मजबूत होतात. तणाव कमी होतो आणि ऊर्जा वाढते. भस्त्रिका आणि अनुलोम-विलोम प्राणायाम फायदे : शरीरात उष्णता निर्माण होते. रक्तशुद्धी होते. मन शांत आणि स्थिर राहतं. पूरक आहार मार्गदर्शन हे नक्की घ्या : सकाळी कोमट पाण्यात सुंठ + हळद. दुपारी जेवणात तीळ, तूप, हिरव्या भाज्या, मूगडाळ..रात्री हळदीचं दूध + चिमूटभर जायफळ. बदाम, खजूर, अक्रोड, तीळ लाडू. दिवसभर कोमट पाणी (हायड्रेशन खूप महत्त्वाचं). हे टाळा : थंड पेये, आइसक्रीम, जास्त साखर. तळलेले, मैद्याचे आणि जड पदार्थ. सतत बसून राहणं किंवा inactivity. .Winter Body Detox: औषधांची गरज नाही; हिवाळ्यात शरीर डिटॉक्स करण्याचे ५ सोपे उपाय.दैनंदिन दिनचर्या टिप्स सकाळी सूर्यप्रकाशात १५ मिनिटं बसा - व्हिटॅमिन D साठी योगानंतर हलके तेलमालिश करा. झोपण्यापूर्वी पायांना कोमट तिळाच्या तेलाने मसाज. भरपूर पाणी प्या आणि पुरेशी झोप घ्या. थंडीच्या दिवसात शरीर थोडं आखडतं; पण मनाची ऊर्मी आणि योगाभ्यास यामुळे शरीर पुन्हा लवचिक होतं.सायली शिंदे योगतज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.