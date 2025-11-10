Winter Sinus Relief: थंडीतील सायनस त्रास होतोय? मग तज्ज्ञांच्या 5 खास उपायांनी मिळवा त्वरित आराम!

Understanding Winter Sinus Problems: राज्यभरात थंडीची चाहूल लागली असून अनेकांना या काळात सायनसची लगेच त्रास होऊ लागते. ही समस्यामध्ये फक्त नाक बंद होत नाही, तर सतत डोकेदुखी, डोळ्यांमधून पाणी आणि आणि चेहऱ्यावर सूज अशा लक्षणाने दिसू लागतात. बदलत्या हवामानासोबत प्रदूषण आणि थंड हवा या समस्या वाढवू शकतात. .सायनस म्हणजे डोक्यात हवेने भरलेले लहान पोकळी जे नाकाशी जोडलेले असतात. या नाकातून श्वास घेतलेली हवा थंड, उबदार आणि हलकी ठेवते. जेव्हा या भागात सूज किंवा संसर्ग होतो तेव्हा सायनुसायटिस होतो..Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती? वाचा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर.सायनसची लक्षणे:एका हातात तीव्र वेदनानाक बंद होणे किंवा नाक वाहणेचेहऱ्याच्या भागात जळजळ होणे किंवा वेदनाएका डोळ्यात वेदना किंवा थकवावासाची जाणीव कमी होणे.सायनस त्रास कमी करण्यासाठी ५ सोपे उपाय१. वाफदररोज सकाळी आणि संध्याकाळी गरम पाण्याची वाफ घ्या. यामुळे नाकातील कफ पेशी कोरड्या होतात, सूज कमी होते आणि संसर्ग निर्माण करणारे बॅक्टेरिया नष्ट होतात.२. वाढलेली आर्द्रताघरातील ह्युमिडिफायर वापरा किंवा थोडे पाणी उकळत ठेवा. थंड हवेमुळे सायनसची सूज वाढू शकते आणि श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो..UPSC IFS Main Exam 2025: UPSC IFS मुख्य परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर; आता असे करा डाउनलोड.३. गरम द्रव पदार्थाचा समावेशमाद्यासोबत गरम सूप, हर्बल टी (आले, तुळस) किंवा कोमट पाणी प्या. यामुळे घसा मऊ होतो आणि आराम मिळतो.४. आहारातील पोषक तत्वांमध्ये वाढसंत्री, आवळा, पपई, सफरचंद, हिरव्या भाज्या, सुकामेवा, काजू यांचा समावेश करा. व्हिटॅमिन सी आणि डी मिळाल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि सर्दीपासून आराम मिळतो.५. डॉक्टरांचा सल्ला घ्याश्वास घेण्यास त्रास होत असेल, डोळे दुखत असतील, ताप येत असेल, नाकातून दीर्घकाळ पाणी येत असेल किंवा वास येत नसेल तर तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.