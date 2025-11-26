Winter Stomach Pain: हिवाळ्यात वारंवार पोटदुखी होते? जाणून घ्या त्यामागील कारणे आणि प्रभावी उपाय

Stomach Pain During Winter: हिवाळ्याची थंडी सुरू होताच अनेकांना पोटाशी संबंधित तक्रारी वाढल्याचे जाणवते. पोट फुगणे, गॅस, अॅसिडिटी किंवा सतत होणारी पोटदुखी या समस्या या काळात अधिक सामान्य होतात. .हे फक्त आहारामुळे होत नाही, तर वातावरणातील बदलामुळे शरीराच्या अंतर्गत प्रक्रियांवरही परिणाम होतो. तज्ज्ञांच्या मते, थंडी वाढली की पचनक्रिया मंदावते आणि त्यामुळे पोटाचे त्रास वाढू शकतात..PNB Officer Recruitment 2025: सरकारी बँकेत करिअरची सुवर्णसंधी! PNB मध्ये 750 ऑफिसर पदांसाठी अर्ज सुरू; अंतिम तारीख 1 डिसेंबर.हिवाळ्यात पोटदुखी हा वाढते?पचनक्रियेचा वेग कमी होणेथंडीमुळे शरीरातील मेटाबॉलिक क्रिया मंदावते. पचनासाठी आवश्यक असलेले एन्झाईम्स कमी सक्रिय होतात. यामुळे अन्न पचण्यास जास्त वेळ लागतो आणि त्यामुळे गॅस, आम्लता आणि अपचन होऊ शकते.थंड पाणी किंवा थंड पेयांचे सेवनकमी तापमानामुळे बरेच लोक जेवणानंतर थंड पाणी पितात. त्यामुळे पचनक्रिया अचानक थांबते. परिणामी, कडकपणा आणि ओटीपोटात वेदना जाणवतात..अति मसालेदार आणि तिखट पदार्थांचे सेवनहिवाळ्यात शरीरातून उष्णता काढून टाकण्यासाठी, मसालेदार आणि जड पदार्थ खाल्ले जातात. परंतु काही लोकांना हे पदार्थ पचण्यास कठीण वाटतात.खराब आरोग्य आणि व्यायामाचा अभावथंडीमुळे लोक बाहेर जाण्याची किंवा एकत्र येण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळे रक्ताभिसरण मंदावते आणि पचन प्रक्रिया कमी होते, त्यामुळे पोटॅशियमशी संबंधित समस्या वाढू शकतात.ऋतू बदलामुळे होणारा ताणहिवाळ्यात दिवस आणि रात्रीतील बदल, सूर्यप्रकाशाचा अभाव आणि जीवनशैलीतील बदल यामुळे मानसिक ताण वाढतो. आतडे-मेंदूच्या कनेक्शनमुळे, पचनक्रिया चांगली होते..Nashik Tourism: अहो, नाशिककर...! ट्रेकिंगला जाण्यासाठी ठिकाण शोधताय? मग पुणे- मुंबईला न जाता 'हरिहर किल्ला' करा एक्सप्लोर .हिवाळ्यातील पोटदुखीवर उपाय1. दिवसभर कोमट पाणी प्याकोमट पाणी पोर्टल एंजाइम्स सक्रिय ठेवते. जिरे, ओव्याचे किंवा हर्बल गरम पाणी हे उत्कृष्ट पचनक्रिया करणारे मानले जाते.2. जेवणानंतर ‘शतपावली’ करा१०० पावले चालल्याने पोटाची हालचाल सुधारते आणि अन्न सहजपणे पचते. गॅस व जडपणा कमी होतो..3. हलके, गरम आणि घरी शिजवलेले अन्न खाआले, हळद, लसूण, तूप, सूप, काढा हे पोटॅशसाठी फायदेशीर आहेत.जास्त मसालेदार आणि खारट पदार्थ टाळादीर्घकाळ उपवास करणे टाळा.4. थंड पाणी किंवा कोल्ड्रिंक्स टाळाविशेषतः जेवणाच्या अर्ध्या वाटेत किंवा जेवणाच्या दरम्यान थंड पाणी प्या. यामुळे आतड्यांचे अचानक आकुंचन होते आणि पचनक्रिया बिघडते..5. हलका व्यायाम आणि श्वासोच्छवासदररोज १५-२० मिनिटे हलके चालणे, योगा, प्राणायाम किंवा कपालभाती पचनसंस्थेला खूप मदत करते.6. आवश्यक असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्याजर पोटदुखी सतत, तीव्र स्वरूपाची असेल किंवा उलट्या, रक्तस्त्राव, वजन कमी होणे यासारख्या इतर लक्षणांसह असेल तर नक्कीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.