माझं वय पस्तीस आहे. मला सात वर्षांची मुलगी आहे. आम्ही दुसऱ्या बाळाकरिता प्रयत्न करणार आहोत; पण गेले एक दीड वर्ष मला खूप अंगावरून पांढरे पाणी जात आहे. त्याच्यामुळे प्रचंड थकवा जाणवतो, तर बाळाकरिता प्रयत्न करणं योग्य आहे का ? - अमृता गोसावी, पुणे.उत्तर - अंगावरून पांढरे पाणी जाण्याने स्त्रियांची वीर्यशक्ती कमी होते. त्यामुळे सर्वप्रथम हा त्रास बंद होणं व त्याच्यामुळे शरीरात जी कमतरता तयार झाली आहे, ती व्यवस्थित भरून काढणं गर्भधारणेच्या आधी योग्य राहील. याकरता तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने उपचार तर नक्कीच घ्यावा, पण बरोबरीने संतुलनच्या फेमिसेन तेलाचा पिचू व संतुलन शक्ती धूपाने योनी धूपन नियमित करणे सुरू करावे या दोन्हीकरिता डॉ. मालविका तांबे.यूट्यूब चॅनलवर याच्याशी संबंधित व्हिडिओ नक्की पाहावा. तसेच वयाचा विचार करता एकदा तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन व्यवस्थित घेऊन मग गर्भधारणाकरिता प्रयत्न केलेले जास्त इष्ट ठरेल. संतुलनचे SAFE आणि गर्भसंस्कार तज्ज्ञ, आहार, उपचार व संतुलन पंचकर्मची यामध्ये कशी मदत होऊ शकेल, यावरती मार्गदर्शन करू शकतील..माझं वय बावीस वर्ष आहे. मला रात्री खूप चांगली झोप लागते. पण सकाळी लवकर जाग येत नाही. आठ दहा वेळा अलार्म लावूनसुद्धा इतकी गाढ झोप असते की लक्षातच येत नाही. या सगळ्यामुळे माझ्या कॉलेजच्या अभ्यासावर परिणाम होत आहे. कृपया याच्यावर मार्गदर्शन करावे.- आभा तेलंग, मुंबई.उत्तर - आयुर्वेदाच्या मताने शरीरात जर का पचन नीट होत नसलं आणि त्याच्यामुळे आम तयार होत असेल, तर अशा प्रकारे झोप किंवा ग्लानीची अवस्था फार वेळ राहू शकते. आम पचनाच्या दृष्टीने सर्वप्रथम उठल्यानंतर एका तासाच्या आत कमीत कमी पंधरा ते वीस मिनिटं रोज चालणं सुरू करावे. तसेच दहा मिनिटं तरी प्राणायामाकरिता वेळ नक्की काढायला सुरुवात करावी. सकाळ-संध्याकाळ जेवल्यानंतर संतुलन अन्नयोग गोळ्या व पित्तशांती गोळ्या नियमित घ्याव्या.रात्री झोपण्यापूर्वी शक्य झाल्यास संतुलनच्या पादाभ्यंग करावं व श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांचे ‘योगनिद्रा’ हे संगीत बाजूला लावून ठेवावे. योगनिद्रा ऐकल्याने कमी वेळातसुद्धा व्यवस्थित झोप पूर्ण व्हायला मदत मिळते. तसेच रोज रात्री झोपताना स्वतःला सांगून झोपावे की, तुम्हाला सकाळी किती वाजता उठण्याची गरज आहे? हे सगळे उपचार केल्यावर जर एका महिन्यात फरक पडला नाही तर तज्ज्ञांचा सल्ला लगेचच घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.