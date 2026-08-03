आरोग्य

World Breastfeeding Week: जन्मानंतर लगेच एक तासात स्तनपान का सुरू करायचं असतं? तज्ज्ञांनी सांगितलं 'हे' मोठं कारण

The Golden Hour After Birth: जन्मानंतरच्या पहिल्या एका तासात स्तनपान का सुरू करावे, कोलोस्ट्रमचे फायदे काय आहेत आणि WHO याबाबत काय सांगते, जाणून घ्या तज्ज्ञांकडून.
Why Breast Milk Is Considered a Lifesaving Medicine for Newborns

Why Breast Milk Is Considered a Lifesaving Medicine for Newborns

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Importance of Breastfeeding: वर्ल्ड अलायन्स फॉर ब्रेस्टफीडिंग अॅक्शन (डब्लू, ए. बी. ए.) या संस्थेमार्फत जागतिक स्तनपान सप्ताह उपक्रम जगभर राबविला जातो. आधुनिक वैद्यकशास्त्रात अनेक अत्याधुनिक यंत्रणा उपलब्ध असल्या तरी आईच्या दुधाची जागा कोणतीही औषधे, यंत्रणा किंवा कृत्रिम दूध घेऊ शकत नाहीत. विशेषतः अकाली जन्मलेली बाळे, अत्यल्प वजनाची बाळे आणि एनआयसीयूमध्ये उपचार घेणारी नवजात बाळे यांच्यासाठी आईचे दूध खरे जीवनरक्षक औषध आहे. याचे महत्त्व या सप्ताहात समजून घेणे आवश्यक आहे.

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