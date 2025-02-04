World Cancer Day 2026: 'जागतिक कर्करोग दिना'निमित्त जाणून घ्या कर्करोगाची ही लक्षणे, चुकूनही करू नका दुर्लक्ष

How to reduce the risk of cancer through lifestyle changes: कर्करोग हा आजही अनेकांच्या मनात भीती निर्माण करणारा आजार आहे, पण योग्य वेळी लक्षणं ओळखली आणि योग्य उपचार मिळाले, तर तो नियंत्रित करता येतो.पण, सुरुवातीला दिसणारी साधी वाटणारी लक्षणं दुर्लक्षित केली गेली, तर मात्र हा आजार गंभीर आणि जीवघेणा ठरू शकतो. ४ फेब्रुवारीला साजऱ्या होणाऱ्या जागतिक कर्करोग दिनाच्या निमित्ताने, आपल्या शरीराने दिलेल्या इशाऱ्यांकडे लक्ष देत कर्करोगाची महत्त्वाची सुरुवातीची लक्षणं जाणून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे..कर्करोगाची प्रमुख लक्षणे(Major symptoms of cancer)अनावश्यक वजन कमी होणेजेव्हा कोणतंही स्पष्ट कारण नसताना आपल वजन कमी होतं, तेव्हा त्याला अनपेक्षितपणे वजन कमी होणं म्हणतात. 5 किलो किंवा त्याहून अधिक वजन अचानक कमी होणं हे कर्करोगाचं पहिलं लक्षण असू शकतं. स्वादुपिंड, पोट, अन्ननलिका किंवा फुफ्फुसाच्या कर्करोगात हे वारंवार होतं.थकवा आणि अशक्तपणासतत थकवा, कमकुवतपणा जाणवणे आणि कोणतेही काम न करता दमल्यासारखे वाटणे ही देखील लक्षणे असू शकतात. पण, काही कर्करोगांमध्ये, जसं की ल्युकेमिया ज्याच्या सुरुवातीलाच खूप थकवा येऊ शकतो. कोलन किंवा पोटाच्या कर्करोगामुळे रक्त कमी होऊ शकते, त्यामुळे थकवा येऊ शकतो..Hidden Signs of Infections: शरीर देत असलेल्या 'या' 7 इशाऱ्यांकडे चुकूनही करू नका दुर्लक्ष; असू शकतात शरीरातील इन्फेक्शनची लक्षणे.बऱ्या न होणाऱ्या जखमात्वचेवर किंवा शरीराच्या कोणत्याही भागावर जखम झाल्यास ती बरी न होणे, सतत रक्तस्त्राव होणे हे कर्करोगाचे लक्षण असू शकते. घसा बरा होत नसेल तर तो तोंडाच्या कर्करोगाचे लक्षण असू शकते. तोंडातील कोणताही बदल जास्त वेळ राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. तसेच, पुरुषांच्या जननेंद्रियावर किंवा योनिमार्गावर फोड आल्यास ते संक्रमण किंवा कर्करोगाचे लक्षण असू शकते, त्यामुळे त्वरित तपासणी करावी.अनियमित रक्तस्त्रावमहिलांमध्ये मासिक पाळीच्या दरम्यान जास्त रक्तस्त्राव होणे किंवा वेदनादायक पाळी कधीही दुर्लक्षित करू नये..गिळण्यात अडचणसतत अपचन किंवा अन्न गिळताना अडचण येणं ही अन्ननलिका, पोट किंवा घशाच्या कर्करोगाची लक्षणं असू शकतात.कफ किंवा रक्तस्राव असलेला खोकलासतत खोकला येणे, विशेषतः रक्तमिश्रित कफ येणे हे फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे लक्षण असू शकते.अचानक गाठी निर्माण होणेशरीराच्या कोणत्याही भागात गाठ किंवा फोड जाणवणे आणि तो मोठा होत असेल तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..Night Shift Cancer Risk: नाईट शिफ्टमुळे वाढतो कर्करोगाचा धोका! अनेक आरोग्य समस्यांना आमंत्रण: काळजी घेण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला.त्वचेत होणारे बदलत्वचेच्या कर्करोगाव्यतिरिक्त त्वचेत काही बदल होतात, जसे की त्वचा गडद होणे, डोळे आणि त्वचा पिवळी होणे, त्वचेवर लालसरपणा येणे, खाज सुटणे आणि केसांची जास्त वाढ होणे.मल किंवा लघवीमध्ये बदललघवी करताना वेदना होणे, रक्त दिसणे किंवा शौचाच्या सवयी अचानक बदलणे हे पोटाच्या कर्करोगाचे संकेत असू शकतात.तीव्र वेदना किंवा हाडांमध्ये कमकुवतपणाहाडांचे ठिसूळ होणे, सतत वेदना होणे आणि कोणताही दृष्टीस पडणारा स्पष्ट कारण नसतानाही अस्वस्थता जाणवणे कर्करोगाचे संकेत असू शकतात..डॉक्टरांचा सल्लाजर तुम्हाला वरीलपैकी कोणतीही लक्षण दीर्घकाळ दिसून येत असतील, तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. लवकर निदान आणि योग्य उपचाराने कर्करोगावर नियंत्रण मिळवणे शक्य आहे..Stomach Cancer in Young Adults: तरुणांनाही वाढतोय पोटाच्या कर्करोगाचा धोका; चुकीच्या खाण्याचा फटका, रुग्णसंख्या ८ टक्क्यांपर्यंत वाढली .कर्करोग टाळण्यासाठी काही महत्त्वाचे उपाय(Measures to Prevent Cancer)तंबाखू आणि मद्यसेवन टाळासंतुलित आहार आणि नियमित व्यायाम करापुरेशी झोप घ्या आणि तणाव टाळावार्षिक आरोग्य तपासणी करून घ्या डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.