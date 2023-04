Obesity Cancer

मुंबई : लठ्ठपणा हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या साथीच्या रोगांपैकी एक म्हणून ओळखला जातो. लठ्ठपणाचा माणसाच्या शरीराच्या प्रत्येक भागावर विपरीत परिणाम होतो.

टाईप 2 मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, कोलेस्टेरॉल समस्या, सांधेदुखी, पीसीओएस, वंध्यत्व इत्यादीसारख्या समस्या तसेच लठ्ठपणाचा अनेक प्रकारच्या कर्करोगांशी देखील संबंध आहे.

तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानुसार लठ्ठपणा, धूम्रपान कर्करोगाच्या सर्वात सामान्य कारणांपैकी आहे. याबद्दल सांगत आहेत सैफी रुग्णालयाच्या सल्लागार बॅरिएट्रिक आणि लॅपरोस्कोपिक सर्जन डॉ. अपर्णा गोविल भास्कर. (Obesity causes cancer breast cancer causes of cancer in women Endometrial cancer)

इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर (IARC) च्या अहवालानुसार वाढते वजन आणि बॉडी मास इंडेक्स (BMI) कमीत कमी १३ प्रकारच्या कर्करोगाच्या उच्च जोखमीशी संबंधित आहे.

लठ्ठपणा हा स्त्रिया आणि पुरुष दोघांमधील पचनसंस्थेच्या कर्करोगाशी तसेच स्त्रियांमध्ये स्तन आणि गर्भाशयासारख्या संप्रेरक संवेदनशील अवयवांच्या कर्करोगाशी संबंधित असल्याचा दावा देखील शास्त्रज्ञांकडून करण्यात आला आहे. हेही वाचा - सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

लठ्ठपणामुळे होणारे कर्करोग खालीलप्रमाणे

१. गर्भाशयाचा एंडोमेट्रियल कर्करोग

२. रजोनिवृत्तीनंतरचा स्तनाचा कर्करोग

३. गर्भाशयाचा कर्करोग

४. अन्ननलिकेचा कर्करोग

५. गॅस्ट्रिक/पोटाचा कर्करोग

६. कोलो-रेक्टल कर्करोग

७. स्वादुपिंडाचा कर्करोग

८. यकृताचा कर्करोग

९. पित्ताशयाचा कर्करोग

१०. मूत्रपिंडाचा कर्करोग

११. मेनिन्जिओमा

१२. एकाधिक मायलोमा

१३. थायरॉईड कर्करोग

लठ्ठपणा आणि कर्करोग यांच्यातील परस्पर संबंध

कर्करोग आणि लठ्ठपणा यांचा परस्पर संबंध असल्याचे पुरावे तज्ज्ञांनी उपलब्ध करुन दिले आहेत. बैठी जीवनशैली, शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि वजन वाढणे ही कर्करोगाच्या वाढीस महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

वाढलेले वजन आणि बीएमआयमुळे लठ्ठपणाशी संबंधित इन्सुलिन प्रतिरोध वाढतो, मधुमेह आणि हृदयरोग यांसारख्या इतर चयापचय समस्यांचा धोका देखील वाढतो. यामुळे लैंगिक हार्मोन्सचा स्राव वाढतो ज्यामुळे स्तन, गर्भाशय आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगाची समस्या वाढते.

हृदय, यकृत, स्नायू आणि स्वादुपिंड यांसारख्या अवयवांमध्ये फॅटी टिश्यू जमा होणे ही देखील चिंतेची बाब आहे कारण यामुळे त्यांच्या सामान्य कार्यांमध्ये व्यत्यय येतो आणि कर्करोगासारख्या आजारांचा धोका वाढू शकतो.

लठ्ठपणा आणि कॅन्सरपासून बचाव कसा कराल ?

लठ्ठपणा आणि कर्करोग यांच्यातील घनिष्ट संबंध लक्षात घेता, असे अनुमान काढले जाऊ शकते की वजन कमी करणे आणि निरोगी वजन राखणे काही विशिष्ट कर्करोग होण्याचा धोका कमी करण्यात खूप मदत करू शकते.

शारीरिक हालचाली वाढवणे हे वजन वाढण्यास प्रतिबंध करण्यास मदत करू शकते. तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की काही कालावधीत वजन कमी झालेल्या लोकांमध्ये कर्करोगाच्या जोखीममध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.

जंक फूड, स्मोक्ड फूड, तळलेले अन्न, साखरेचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ टाळणे गरजेचे आहे. आहारात फायबरचे प्रमाण पुरेसे असण्याची खात्री करुन घ्यावी. संतुलित आहारावर भर द्या. प्रत्येक आठवड्यातील किमान ५ दिवस ४० ते ४५ मिनिटे मध्यम शारीरिक हालचाली करणे आवश्यक आहे.