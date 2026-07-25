World IVF Day 2026: वंध्यत्व फक्त वयामुळे होत नाही; गर्भधारणेवर परिणाम करणारी ही कारणं प्रत्येक जोडप्याने जाणून घ्यायलाच हवी

MEDICAL REASONS FOR UNEXPLAINED INFERTILITY IN COUPLES: जेव्हा जोडपी बाळासाठी प्रयत्न करण्यास सुरुवात करतात, तेव्हा विशेषतः महिलांसाठी वय हा अनेकदा चिंतेचा पहिला विषय असतो. वयानुसार प्रजनन क्षमता नैसर्गिकरित्या कमी होते, हे खरे असले तरी, हा एका मोठ्या चित्राचा केवळ एक भाग आहे. प्रजनन क्षमता ही दोन्ही जोडीदारांच्या आरोग्यावर अवलंबून असते आणि जीवनशैली, वैद्यकीय तसेच पर्यावरणाशी संबंधित अनेक घटक गर्भधारणा होण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करू शकतात..महिलांसाठी नियमित मासिक पाळी हे प्रजनन आरोग्याचे एक महत्त्वाचे संकेतक आहे. पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम (PCOS), थायरॉईड विकार, एंडोमेट्रिओसिस आणि गर्भाशयातील फायब्रॉइड्स यांसारख्या स्थितींमुळे अंडोत्सर्जन किंवा गर्भाशयात भ्रूणाचे रोपण होण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे गर्भधारणा होणे अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते. लक्षणीयरीत्या कमी किंवा जास्त वजन असण्यामुळेही हार्मोन्सच्या पातळीवर परिणाम होऊ शकतो आणि त्यामुळे अंडोत्सर्जन अनियमित होऊ शकते..प्रजनन क्षमतेमध्ये पुरुषांचाही तितकाच वाटा असतो. वंध्यत्वाच्या जवळपास निम्म्या प्रकरणांमध्ये पुरुषांशी संबंधित घटकांचा समावेश असतो. शुक्राणूंची संख्या कमी असणे, शुक्राणूंची हालचाल कमी असणे किंवा शुक्राणूंच्या आकारात असामान्यता असणे यामुळे फलनाची शक्यता कमी होऊ शकते. हार्मोन्समधील असंतुलन, उपचार न केलेले संसर्ग, व्हॅरिकोसील (वृषणाभोवतीच्या शिरा वाढणे) आणि काही अनुवांशिक स्थितींचाही शुक्राणूंच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो..जीवनशैलीशी संबंधित निवडींचा प्रजनन क्षमतेवर अनेकांना वाटते त्यापेक्षा अधिक परिणाम होऊ शकतो. धूम्रपान, अतिप्रमाणात मद्यपान, मनोरंजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अमली पदार्थांचे सेवन, अपुरी झोप आणि दीर्घकाळचा ताण यांचा पुरुष आणि महिला दोघांच्याही प्रजनन क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. आवश्यक पोषक घटकांचा अभाव असलेला आहार आणि बैठी जीवनशैली यामुळे हार्मोन्समधील असंतुलन आणि प्रजनन आरोग्यात घट होण्यास हातभार लागू शकतो. दुसरीकडे, विशेषतः महिलांमध्ये अतिप्रमाणात व्यायाम केल्यामुळेही सामान्य अंडोत्सर्जनाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो..पर्यावरणाशी संबंधित घटकांचा संपर्क हीदेखील वाढती चिंता आहे. कीटकनाशके, औद्योगिक रसायने, जड धातू, वायू प्रदूषण किंवा वृषणांच्या आसपास जास्त उष्णतेचा वारंवार संपर्क आल्यास कालांतराने शुक्राणूंच्या निर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो किंवा अंड्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. काही औषधे, ज्यामध्ये केमोथेरपीसाठी वापरली जाणारी काही औषधे किंवा दीर्घकाळासाठी घेतली जाणारी स्टेरॉईड थेरपी यांचाही प्रजनन क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो..जोडप्यांसाठी कदाचित सर्वात महत्त्वाचा संदेश हा आहे की प्रजनन क्षमता ही केवळ एका व्यक्तीची जबाबदारी नसून दोन्ही जोडीदारांचा एकत्रित प्रवास आहे. नियमितपणे आणि कोणत्याही गर्भनिरोधकाविना लैंगिक संबंध असूनही एका वर्षानंतर गर्भधारणा झाली नसेल किंवा महिला ३५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असल्यास सहा महिन्यांनंतरही गर्भधारणा झाली नसेल, तर दोन्ही जोडीदारांनी एकत्रितपणे वैद्यकीय तपासणी करून घेणे योग्य ठरते..आधुनिक प्रजनन उपचारांमुळे अनेक मूलभूत कारणे ओळखणे आणि प्रभावी उपचार पर्याय उपलब्ध करून देणे शक्य झाले आहे. वेळेवर वैद्यकीय मार्गदर्शन, जीवनशैलीत आरोग्यदायी बदल आणि भावनिक आधार यांच्या मदतीने अनेक जोडपी त्यांना अपेक्षित असलेले कुटुंब निर्माण करण्याच्या आपल्या शक्यता सुधारू शकतात..मधुमेह, ऑटोइम्यून आजार, नियंत्रणात नसलेला उच्च रक्तदाब किंवा मूत्रपिंडाचा आजार यांसारख्या दीर्घकालीन वैद्यकीय स्थिती योग्यरित्या नियंत्रणात नसल्यास गर्भधारणा होणे अधिक कठीण होऊ शकते. मानसिक आरोग्याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. चिंता, नैराश्य आणि गर्भधारणेसाठी प्रयत्न करताना येणारा भावनिक दबाव यामुळे अतिरिक्त ताण निर्माण होऊ शकतो, ज्याचा एकूण आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य आणि नातेसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, केवळ ताण हा क्वचितच वंध्यत्वाचे एकमेव कारण असतो. - डॉ. सुनीता तांडुलवाडकर, President, ISAR and Head, IVF & Endoscopy, Ruby Hall Clinic, Pune.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.