आरोग्य

World IVF Day 2026: वंध्यत्व फक्त वयामुळे होत नाही; गर्भधारणेवर परिणाम करणारी ही कारणं प्रत्येक जोडप्याने जाणून घ्यायलाच हवी

ROOT CAUSES OF INFERTILITY BEYOND AGE: गर्भधारणा होण्यात अडचणी फक्त वाढत्या वयामुळेच येतात का? PCOS, तणाव, संप्रेरक असंतुलन आणि शुक्राणूंची कमतरता यांसारखी महत्त्वाची कारणे जाणून घ्या. प्रत्येक जोडप्याने वाचावा असा सविस्तर लेख.
Infertility Is Not Just About Age: Key Causes Every Couple Must Know

Infertility Is Not Just About Age: Key Causes Every Couple Must Know

sakal

Anushka Tapshalkar
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MEDICAL REASONS FOR UNEXPLAINED INFERTILITY IN COUPLES: जेव्हा जोडपी बाळासाठी प्रयत्न करण्यास सुरुवात करतात, तेव्हा विशेषतः महिलांसाठी वय हा अनेकदा चिंतेचा पहिला विषय असतो. वयानुसार प्रजनन क्षमता नैसर्गिकरित्या कमी होते, हे खरे असले तरी, हा एका मोठ्या चित्राचा केवळ एक भाग आहे. प्रजनन क्षमता ही दोन्ही जोडीदारांच्या आरोग्यावर अवलंबून असते आणि जीवनशैली, वैद्यकीय तसेच पर्यावरणाशी संबंधित अनेक घटक गर्भधारणा होण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करू शकतात.

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