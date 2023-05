Medical Test Before Marriage : येत्या ८ मे ला जागतिक थॅलेसेमिया दिवस जगभर साजरा केला जाणार आहे. थॅलेसेमिया नावाचा आजार हा जन्मत: काही मुलांमध्ये दिसून येतो. या आजाराबाबत जनजागृती पसरावी, या उद्देशाने थॅलेसेमिया दिवस साजरा केला जातो.

थॅलेसेमिया हा मानवी रक्तात होणार अनुवांशिक आजार आहे. सामन्यत: दोन प्रकारचा थॅलेसेमिया असतो. एक मायनर आणि एक मेजर थॅलेसेमिया. ज्यांना मेजर थॅलेसेमिया असतो त्यांना दर २१ दिवसानंतर किंवा महिन्याभरानंतर रक्त द्यावं लागतं. त्यामुळे हा अनुवांशिक आजार असल्याने लग्नापूर्वी या आजारासंबंधी वैद्यकीय तपासणी केली जाणे गरजेचे आहे. (World Thalassaemia Day 2023 we should have to do medical test related to Thalassaemia before marriage )

डॉक्टर सांगतात की लग्नापूर्वी काही टेस्ट कराव्यात, त्यात थॅलेसेमियासंबंधीत टेस्ट करणेही तितकेच बंधनकारक आहे. अनुवांशिक आजार असल्याने लग्नानंतर तुमच्या बाळालाही हा आजार होऊ शकतो. हा आजारामुळे मुलांचे आयुष्य कमी होते. मुलं जास्त दिवस जगेल का, याची शक्यता नसते.

या आजारात रक्तातील ब्लड सेल्स योग्यप्रकारे निर्माण होत नाही. त्यामुळे या सेल्सचे आयुष्य कमी राहते. त्यामुळे दर महिन्याला मुलांना रक्त द्यावंं लागतं. याशिवाय या मुलांना अन्य आजारांचाही धोका असतो.

थॅलेसेमियाच्या रुग्णांच्या रक्तपेशींचे आयुष्य हे ऱक्त २० दिवसांचे असते. या रुग्णांमध्ये सतत हिमोग्लोबीनची कमतरता असते. ज्याचा परिणाम मुलाच्या संपुर्ण आरोग्यावर होतो. त्यामुळे लग्न करण्यापूर्वी थॅलेसेमियासंबंधी टेस्ट करणे गरजेचे आहे आणि थॅलेसेमियाचे मायनर जरी लक्षणे आढळल्यास तरीसुद्धा डॉक्टरांशी संपर्क साधणे, गरजेचे आहे.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींना पाठिंबा देत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.