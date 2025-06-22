Teeth Whitening at Home: पिवळसर, वाकडे-तिकडे दात आहेत? 'हा' घरगुती उपाय देईल परफेक्ट स्माईल

थोडक्यात:पहिलं इंप्रेशन बहुतेक वेळा स्माईलमुळे तयार होतं आणि त्यात दातांची महत्त्वाची भूमिका असते.पिवळसर, वाकडे किंवा डाग पडलेले दात व्यक्तीचं इंप्रेशन खराब करू शकतात.स्वच्छ, मजबूत आणि योग्य आकारातील दात स्माईलला आकर्षक बनवून आत्मविश्वास वाढवतात..Home Remedy for Crooked and Stained Teeth: "फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन" ही म्हण आपण नेहमी ऐकतो, आणि अनेकदा हे पहिलं इंप्रेशन तुमच्या स्माईलमुळे तयार होतं. मात्र, केवळ हसूच नाही तर त्या हसण्यामध्ये दिसणारे दातही तितकेच महत्त्वाचे असतात. म्हणूनच, जेव्हा दात पिवळसर, वाकडे किंवा डाग पडलेले असतात, तेव्हा तुमचं इंप्रेशन खराब होण्याची शक्यता वाढते.मजबूत, स्वच्छ आणि योग्य आकारातील दात तुमच्या स्माईलला देखणं बनवतात. पण जर दात पिवळसर, छोटे, डाग असलेले, किंवा वाकडे-तिकडे असतील, तर ते तुमच्या आत्मविश्वासावर परिणाम करू शकतात..दात पिवळे का पडतात?दातांवर असणारा इनेमल हा एक प्रकारचा बाहेरचा थर असतो जो दातांचं संरक्षण करतो. या थरात अगदी बारीक छिद्रं असतात. आपण जे खातो किंवा पितो त्यातील रंगद्रव्य या छिद्रांमध्ये अडकतात, आणि त्यामुळे दातांचा रंग हळूहळू बदलू लागतो. त्यामुळे दात पिवळे, जीर्ण किंवा कधी कधी तपकिरी देखील दिसू शकतात.वय वाढल्यावर हा इनेमलचा थर नैसर्गिकरित्या पातळ होतो आणि थोडा पारदर्शक बनतो. त्यामुळे आतल्या बाजूचा पिवळसर भाग जास्त दिसू लागतो, आणि यामुळे संपूर्ण दात पिवळसर वाटतात. पण वेळेतच योग्य उपाय केल्यास हे टाळता येते..Teeth Whitening Home Remedies: पिवळ्या दातांची लाज वाटतेय; मग डेंटिस्टने सूचविलेले 'हे' तीन उपाय नक्की ट्राय करा!.हायड्रोजन पेरॉक्साइड = स्वच्छ दातडेंटिस्टच्या मते, हायड्रोजन पेरॉक्साइड हे एक सौम्य ब्लीचिंग एजंट आहे जे दातांवरील पिवळसर थर काढण्यास मदत करते.3% हायड्रोजन पेरॉक्साइड पाण्यात मिसळून तुम्ही माउथवॉशप्रमाणे याचा वापर करू शकता. काही लोक बेकिंग सोडा व हायड्रोजन पेरॉक्साइड एकत्र करून ब्रश करतात. मात्र कोणताही उपाय करताना दंतविशेषज्ञांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे..वाकड्या अन् छोट्या दातांना कसे दुरुस्त करायचे?जर तुमचे दात वाकडे, छोटे किंवा आकाराने असमतोल असतील, तर त्यावर आधुनिक उपचार उपलब्ध आहेत. वाकड्या दातांसाठी Invisalign (Retainers) किंवा Braces हे प्रभावी पर्याय ठरतात. Invisalign ही पारदर्शक, काढता येणारी प्लास्टिकची अलाईनर असून ती दिवसातून 20–22 तास घालावी लागते आणि ती हळूहळू दात सरळ करते. .Kids Dental Hygiene: दररोज दात घासूनही मुलांचे दात का किडतात? ही असू शकतात कारणं.दुसरीकडे, जर दात छोटे, तुटलेले, जीर्ण किंवा डाग पडलेले असतील, तर त्यांच्यावर Veneers हे उपाय उपयुक्त ठरतात. हे एक पातळ कव्हरिंग असते जे दातांवर चिकटवले जाते आणि दातांना स्वच्छ, समप्रमाणात आणि आकर्षक रूप देते, ज्यामुळे तुमचं हसू अधिक देखणं दिसतं..FAQsदात पिवळे का पडतात? (Why do teeth turn yellow?)दातांवरील इनेमलमध्ये सूक्ष्म छिद्रं असतात ज्यात अन्न-पदार्थातील रंगद्रव्य अडकतात, त्यामुळे दातांचा रंग बदलतो. वय वाढल्यावर इनेमल पातळ होऊन आतला पिवळसर थर जास्त दिसू लागतो, ज्यामुळे दात पिवळे वाटतात.दात पिवळसर होण्यावर हायड्रोजन पेरॉक्साइड कसा मदत करतो? (How does hydrogen peroxide help with yellow teeth?)हायड्रोजन पेरॉक्साइड हे एक सौम्य ब्लीचिंग एजंट आहे जे दातांवरील पिवळसर थर कमी करते. 3% हायड्रोजन पेरॉक्साइड पाण्यात मिसळून माउथवॉशप्रमाणे वापरता येतो किंवा बेकिंग सोडासोबत वापरला जातो. मात्र कोणताही उपाय करण्यापूर्वी दंतविशेषज्ञांचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे.वाकडे दात कसे सरळ करता येतात? (How can crooked teeth be corrected?)वाकड्या दातांसाठी Braces किंवा Invisalign (transparent aligners) वापरले जातात. Invisalign हे काढता येणारे, पारदर्शक प्लास्टिक अलाईनर्स असून ते दिवसातून 20–22 तास घातल्याने हळूहळू दात सरळ होतात.छोटे किंवा डाग पडलेले दात सुधारण्यासाठी कोणते उपाय आहेत? (What are the solutions for small or stained teeth?)छोटे, तुटलेले किंवा डाग पडलेले दात सुधारण्यासाठी Veneers हा उत्तम पर्याय आहे. हे दातांवर बसवले जाणारे पातळ कव्हरिंग असून ते दातांना समप्रमाणात, स्वच्छ आणि आकर्षक रूप देतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.