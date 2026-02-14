आरोग्य
Wake-Ups 3 AM: योगायोग की विज्ञान? रात्री 3 वाजता अचानक जाग येण्यामागचे डॉक्टरांनी सांगितलेले खरे कारण
Scientific Reasons Behind 3 AM Awakening: रात्री ३ ते ३.३० वाजता अचानक जाग येते आणि मनात भीती दाटते? काही जण याला अंधश्रद्धेशी जोडतात. मात्र डॉक्टरांच्या मते यामागे वैज्ञानिक कारण आहे. जाणून घ्या नेमकं काय आहे सत्य.
Health Implications of Frequent 3 AM Wake-Ups: जगभरात अनेक जण असे आहेत, ज्यांना रात्री ३ ते ३.३० वाजता अचानक जाग येते. मनात भीती निर्माण होते. काही लोक याला भूत-प्रेतांचा संबंध असल्याचे मानतात. पण खरंच असं असतं का? या प्रश्नावर डॉक्टरांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून खुलासा केला आहे. चला तर जाणून घेऊया, नेमकं यामागचं खरं कारण काय आहे.