Heart Disease in Youth: हृदयाकडे युवकांचे दुर्लक्ष; वेळेत तपासणी अन् उपचाराचा डॉक्टरांचा सल्ला

Youth Wellness: तरुणांमध्ये वाढत चाललेल्या हृदयविकाराच्या धोक्याबाबत तज्ज्ञांचा वेळेवर तपासणी व उपचार करण्याचा इशारा.
Heart Disease in Youth

Heart Disease in Youth

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
छातीत दुखणे,दम लागणे किंवा घडधडणे अशी लक्षणे दिसूनही अनेक तरुण वेळेत वैद्यकीय सल्ला घेत नाहीत. त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका, उच्च रक्तदाब आणि गंभीर हृदयरोगाचा धोका वाढतो. त्यामुळे कोणताही त्रास होत असल्यास डॉक्टरांनी तपासणी करून व उपचार घेण्याचा दिला सल्ला आहे.

