(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित.)नदीच्या पाण्यात पोहायचे असो किंवा समुद्रात पोहायचे असो... पोहण्याची कला अवगत असावीच लागते, खूप शक्ती व स्टॅमिना असावा लागतो. थोडक्यात काय, तर समुद्र तरून जायचे असले मनुष्य तरुणच असावा लागतो. जीवनाचा अथांग महासागर हा तर अति दुस्तर. त्याला पार करायचे असेल तर तारुण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. म्हणून कुठल्याही प्रकारे म्हातारपणाला जवळ येऊ न देता तरुण राहणे आवश्यक असते..समुद्रात सगळीकडे एकच खारट पाणी असते, फार तर कुठे अधिक खारट असते तर कुठे कमी खारट, कुठे उथळ असते तर कुठे खोल. पण जीवनसागराची लांबी-रुंदी-खोली कुणालाच कधी कळलेली नाही. त्यामध्ये कुठली संकटे येतील याचाही अंदाज येत नाही. सर्वच मासे माणसाला घातक असतात असे नाही, शार्क माशासारखे काही मासेच फक्त धोकादायक असू शकतात. पण या जीवनसमुद्रातील प्रत्येक छोटा-मोठा माणूसरूपी मासा एकमेकाला गिळायचा प्रयत्न करत असतो, मोठा मासा छोट्याला खातो हा नियम येथे चुकीचा ठरतो. जीवनसागरात पोहण्याची कला ही खूपच वेगळ्या प्रकारची असते. साधारणतः भरती-ओहोटीच्या वेळा माहीत असल्या व लाटांचे प्रकार माहीत असले तर समुद्रात पोहणे सोपे होते. परंतु जीवनसागरात कुठली लाट कुठे फुटेल याचा अंदाज घेता येत नाही. म्हणून अपरंपार तारुण्य व जीवन जगण्याची कला पूर्णत्वाने अवगत असली तरच हा महासागर आनंदाने पार करता येतो..जीवन हे गतिमान असते व जीवनाचे अस्तित्वच मुळी हालचालीवर अवलंबून असते. हृदयाची हालचाल बंद पडली किंवा श्वासाची गती बंद झाली की जीवन संपल्याचे लक्षात येते. हालचालीसाठी लागते खूप शक्ती. ही शक्ती लॉटरी लागल्यासारखी एका क्षणी मिळवायची व ती साठवून त्यातून येणाऱ्या व्याजावर जगायचे असे करता येत नाही. शक्ती सतत निर्माण होत राहावी लागते. अन्नामुळे जीवन फुलते. मनुष्याचे शरीर व शक्ती म्हणजे जड व चैतन्य हे दोन्ही अन्नातूनच मिळवावे लागते. म्हणून अन्न पचविण्याची म्हणजेच अन्नातून शक्ती काढण्याची क्रिया मंद झाली की शक्ती कमी पडायला लागते आणि म्हातारपणाकडे वाटचाल सुरू राहते. प्रत्येक माणसाला आशीर्वादरूपाने मिळालेल्या दोन गोष्टींपैकी एक आहे विश्रांती-झोप व दुसरी आहे प्राणशक्ती. प्राणशक्ती निसर्गात ओतप्रोत भरून राहिलेली असते. या प्राणशक्तीचे आकर्षण करता आले तरच अन्नाचे शक्तीत रूपांतर होऊ शकते. म्हणजेच तारुण्य टिकवून ठेवण्याची इच्छा असणाऱ्यालाअन्नसेवनाबरोबर प्राणाकर्षणावरही लक्ष देणे आवश्यक असते. जास्तीत जास्त प्राणशक्ती असणे म्हणजेच तारुण्य असणे. तारुण्याचा जोम, तारुण्याची ताकद, तारुण्यातील स्टॅमिना, तारुण्यातील प्रकाश, तारुण्यातील मानसिकता, तारुण्यातील जोश हे सर्व प्राणशक्तीवरअवलंबून असतात..म्हणून अन्नाची निवड करत असताना स्वतःच्या प्रकृतीला कोठले अन्न मानवेल म्हणजेच कोठल्या प्रकारच्या अन्नाचे शक्तीत रूपांतर करण्याची योजना आपल्याकडे आहे असा विचार करण्याबरोबरच जे अन्न खायचे आहे त्या अन्नात प्राणशक्ती आहे की नाही, त्याच्यात पुरेसे वीर्य आहे की याचाही विचार करणे आवश्यक असते. आपल्या शरीराचा वात-पित्त-कफ स्वभाव व आपल्या पचनशक्तीचा स्वभाव जाणून घेऊन अन्नाचा स्वीकार करावा लागतो. सगळे अन्न सगळ्यांना पचतेच असे नाही..सप्तधातू तयार होऊन सतत शरीर तरुण राहावे म्हणजेच ज्या पेशींमध्ये शक्ती उरलेली नाही त्या टाकून देऊन नवीन शक्तिशाली पेशी शरीरात सतत तयार होत राहाव्यात अशी योजना करणे आवश्यक असते. एकदा का पचन बिघडले की अन्नाचे रूपांतर जेमतेम रस, रक्त, मांस, मेद येथपर्यंतच होते. यापुढचेअस्थी, मज्जा, वीर्य हे धातू तयार झाले नाहीत तर मनुष्याची वाटचाल म्हातारपणाकडे सुरू होते. ‘तो तरुण आहे, वाढ त्याला चार पोळ्या’ असे आपण म्हणतो. म्हणजे तरुणाला सर्व पचते असे आपले म्हणणे असते. पण ज्याला सर्व काही पचते तो तरुण असतो. अनेक तथाकथित तरुण असे असतात की ज्यांना काही खाववत नाही, ज्यांना अनेक अनेक गोष्टी पचत नाहीत. हाडे, मज्जा, मांस, वीर्य, रस, रक्त हे सर्व धातू शरीरात असले तरी ते काळाच्या लढाईत, जीवनाच्या संघर्षात टिकून राहता यावे यासाठी प्राणायामाची आवश्यकता असते..सतत असणारा ताण-तणाव, मानसिक चिंता, नको त्या गोष्टींचा मेंदूला शीण देणे या सर्व गोष्टींमुळे प्राणाचे आकर्षण होण्याचे प्रमाण कमी होऊ लागते. मनुष्य घाबरला, रागावला की श्वास जवळजवळ बंद पडायला लागतो. खूप जागरणे झाली, खूप मानसिक ताण आला, मनुष्य स्वार्थापायी पैशाच्या पाठीमागे धावायला लागला की प्राण मनुष्यापासून दूर पळायला लागतो. मन शांत ठेवून विश्रांतीच्या वेळी जो नैसर्गिक रीत्या प्राणायाम व्हायला पाहिजे म्हणजे नैसर्गिक रीत्या जसे प्राणाचे आकर्षण व्हायला पाहिजे ते तर होत नाहीच पण प्रत्यक्ष प्राणायामासारखा योगोपचार करायला त्याला वेळही उरत नाही. तारुण्य टिकवायची इच्छा असणाऱ्याला प्राणायाम करावाच लागेल..मानसिक ताणाचा परिणाम केवळ पचनावरच होतो असे नव्हे, तर मानसिक ताणाचा परिणाम मुख्यतः मेंदूवरही होतो. एकदा का मेंदूत विकृती उत्पन्न झाली किंवा मेंदूचे कार्य नैसर्गिक रीत्या जसे चालायला हवे तसे चालले नाही की शरीराच्या अवयवांची झीज सुरू होते, अवयवांचे कार्य जसे व्हायला पाहिजे तसे होत नाही, अधिक चुका होऊ लागतात, अंदाज चुकू लागतात, चालता-पळताना तोल जाऊ शकतो. या सर्व घटना म्हातारपणाकडे वाटचाल सुरू झाल्याच्या निदर्शक आहेत. म्हणून ज्यांना तरुण राहायचे आहे त्यांनी मेंदूची काळजी घेणे खूप आवश्यक असते. .सतत हसतमुख राहणे हा मेंदूची काळजी घेण्याचा सर्वांत सोपा उपाय. कुठलाही प्रसंग हलका करून त्याचा ताण येणार नाही याची काळजी घ्यावी. लहान मुले निष्पापतेने खेळत असतात, ते त्यांच्या खेळात गुंतलेले असताना त्यांच्या सभोवतालीहोणाऱ्या संभाषणाकडे त्यांचे लक्षही नसते. प्रत्येक जण आपल्याविषयीच बोलत आहे असा समज करून घेऊन डोक्याला ताप वाढविण्याचे काम लहान मुले कधीच करत नाहीत. लहान मुलासारखे निष्पाप मन व आनंदी स्वभाव असण्याबरोबर कुठल्याही प्रसंगात झोकून देण्याची तयारी तारुण्य टिकविण्यास मदत करते..तारुण्यात राहण्याची इच्छा असणाऱ्याने वर्तमानकाळात राहणे आवश्यक असते. समोरचा आपल्याविषयी वाईटच बोलत आहे असा समज करून घेऊन मेंदूचा ताण वाढवण्याने तारुण्याचे नुकसान होते. आळसात बसून राहणे, काम करायला ताकद नाही असे सारखे म्हणणे यानेही म्हातारपण येऊ शकते. प्रत्येक गोष्टीला आनंद मिळविण्याची क्षमता ठेवण्याने, सतत कार्यरत राहण्याने, सतत कष्ट करण्याने मनुष्य तरुण राहू शकतो. वयोमानाप्रमाणे शरीरात थोडे बदल झाले तरी ज्याचे मन तरुण, ज्याचा मेंदू तरुण, ज्याच्या शरीरात शक्ती भरपूर आहे त्यालाच शेवटी तारुण्याचा आनंद घेता येतो.. 