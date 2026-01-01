Horoscope 2026 : मेष ते मीन राशीपर्यंत..! 2026 वर्ष तुमच्यासाठी कसे असेल? वाचा नव्या वर्षाचं संपूर्ण वार्षिक राशिभविष्य

२०२६ हे वर्ष ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आणि बदलांचे ठरणार आहे. या वर्षी दोन मोठ्या ग्रहांचे महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत: २ जून २०२६ ला देवगुरू बृहस्पती स्वराशीत (कर्क) प्रवेश करतील तर शनी संपूर्ण वर्षभर मीन राशीत राहून विविध राशींवर प्रभाव पाडेल.चला तर मग जाणून घ्या मेष ते मीन १२ राशीचे वार्षिक राशिभविष्य...१. मेष (Aries)मेष राशीसाठी २०२६ हे वर्ष प्रगती आणि आत्मविश्वासाचे असेल.करिअर व आर्थिक: जानेवारीपासून नेतृत्वगुणांना वाव मिळेल आणि मार्च-जूनमध्ये करिअरमध्ये मोठे बदल किंवा पदोन्नती शक्य आहे. परदेश प्रवासातून धनलाभाचे योग आहेत.कौटुंबिक: वर्षाचा उत्तरार्ध कौटुंबिक उत्सवांनी भरलेला असेल.सावधानता: आरोग्याबाबत निष्काळजीपणा करू नका, विशेषतः वर्षाच्या सुरुवातीला.२. वृषभ (Taurus)तुमच्यासाठी हे वर्ष परिवर्तनाचे पण संथ प्रगतीचे आहे.आर्थिक: शनीचे मीन राशीतील भ्रमण उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत उघडेल. मालमत्ता किंवा वाहन खरेदीसाठी हे वर्ष अनुकूल आहे.कौटुंबिक: कुटुंबात सामंजस्य राहील मात्र जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल..Temple Tour 2026 : नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला घ्या 'या' 5 मंदिरांचे दर्शन; मोठे संकट होणार दूर, मिळेल यश अन् बनेल धनलाभ योग.३. मिथुन (Gemini)हे वर्ष आर्थिक स्थैर्य आणि नवीन संधी घेऊन येईल.करिअर: नोकरी आणि व्यवसायात नवीन संधी मिळू शकतात. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळू शकतो.वैयक्तिक: वैवाहिक जीवनातून आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता आहे.४. कर्क (Cancer)२ जून रोजी गुरूचा राशीत प्रवेश झाल्यामुळे हे वर्ष "गेमचेंजर" ठरू शकते.करिअर: लांबलेली कामे पूर्ण होतील आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. परदेशी संपर्कातून लाभ होतील.आरोग्य: कामामुळे तणाव वाढू शकतो, त्यामुळे राजकारणापासून दूर राहणे बेस्ट आहे..Horoscope : उद्यापासून त्रिपुष्कर योगसह बुधादित्य राजयोग; कन्यासह 5 राशींना तिप्पट धनलाभ, नवं वर्ष सुरू होताच 3 मोठी कामं होणार पूर्ण.५. सिंह (Leo)मोठे बदल आणि मोठ्या यशाचे हे वर्ष आहे.आर्थिक: मे ते जुलै २०२६ या काळात उत्पन्नात मोठी वाढ दिसून येईल.आरोग्य: पोट आणि हृदयाशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात, त्यामुळे खाण्यापिण्यावर नियंत्रण ठेवा.६. कन्या (Virgo)हे वर्ष संयमी आणि संतुलित प्रगतीकडे घेऊन जाईल.शिक्षण व करिअर: विद्यार्थ्यांसाठी हे अत्यंत यशस्वी वर्ष आहे. व्यवसायात नवीन भागीदारी फायदेशीर ठरू शकते.नातेसंबंध: शनीच्या प्रभावामुळे वैवाहिक जीवनात स्थैर्य येईल आणि कायदेशीर बाबींमध्ये दिलासा मिळेल.७. तूळ (Libra)जीवनात नवीन सकारात्मक बदल आणि शिस्त आणणारे हे वर्ष आहे.आर्थिक: आर्थिक नियोजनावर भर द्यावा लागेल, भविष्यात चांगले फळ मिळेल.करिअर: कामाच्या ठिकाणी मोठ्या जबाबदाऱ्या मिळतील आणि प्रगतीचे मार्ग मोकळे होतील..Numerology : उशिरा का होईना पण यशस्वी होतातच 'या' तारखेला जन्मलेले लोक...नशिबात असतो अधिकारी बनण्याचा योग.८. वृश्चिक (Scorpio)नशिबाची पूर्ण साथ मिळणारे हे वर्ष आहे.आर्थिक: नवीन घर किंवा वाहन खरेदीसाठी जून ते सप्टेंबर हा काळ शुभ आहे.वैयक्तिक: उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. आत्मविश्वासात वाढ होईल.९. धनु (Sagittarius)कार्यालयीन आणि सामाजिक क्षेत्रात सन्मान वाढवणारे हे वर्ष आहे.आर्थिक: वर्षाच्या सुरुवातीला गुरू, मंगळ आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे अनपेक्षित धनलाभ होऊ शकतो.करिअर: केलेल्या कष्टाचे योग्य फळ मिळेल आणि प्रलंबित पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे.१०. मकर (Capricorn)हे वर्ष प्रगतीकारक आणि यश देणारे असेल.करिअर: नोकरीत नवीन संधी मिळतील आणि उत्पन्नाचा ओघ राहील.वैयक्तिक: अविवाहित व्यक्तींसाठी विवाहाचे योग आहेत. भावंडांशी संबंध सुधारतील..Viral Video : बॉम्बसारखा फुटला मोटोरोलाचा मोबाईल; जीन्सच्या खिशातच झाला स्फोट, पुढे जे झालं...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.११. कुंभ (Aquarius)शनीच्या साडेसातीचा शेवटचा टप्पा सुरू असल्याने संघर्षासोबत मोठे यश मिळू शकते.करिअर: राहुच्या प्रभावामुळे परदेशात नोकरी किंवा व्यवसायाची संधी मिळू शकते.आर्थिक: आर्थिक स्थिती सामान्य राहील, पण थांबलेली कामे मार्गी लागतील.१२. मीन (Pisces)शनी राशीत असल्याने हे वर्ष शिस्त आणि संयमाची मागणी करते.आर्थिक: जून ते ऑक्टोबर दरम्यान आर्थिक स्थैर्य येईल आणि रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक होऊ शकते.सावधानता: साडेसातीमुळे कामात विलंब होऊ शकतो, मात्र सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी यश मिळेल.२०२६ साठी काही महत्त्वाचे उपायमेष ते मीन: दररोज सकाळी सूर्याला जल अर्पण करा.मीन, कुंभ, मेष: शनीच्या शांतीसाठी शनिवारी हनुमानाची उपासना करा.कर्क, वृश्चिक, मकर: गुरूच्या शुभ परिणामांसाठी गुरुवारी पिवळ्या वस्तूंचे दान करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.