9 September 2026 Numerology Prediction : 9 सप्टेंबरचा दुर्मिळ योग! सूर्य, मंगळ अन् बुधाच्या कृपेने 'या' 3 मूलांकांना मिळणार बंपर पैसा, नव्या संधींचे मार्ग होणार खुले?

9 September 2026 Numerology : अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक तारखेचा व्यक्तीच्या जीवनावर विशिष्ट प्रभाव पडतो. ९ सप्टेंबर २०२६ या दिवसाची अंकांची रचना विशेष मानली जात आहे. या तारखेचा मूळ अंक ९ असून संपूर्ण तारखेची बेरीज केल्यानंतर भाग्यांक १ येतो..९ सप्टेंबर २०२६ या तारखेची गणना अशी आहे - ० + ९ + ० + ९ + २ + ० + २ + ६ = २८. त्यानंतर २ + ८ = १० आणि १ + ० = १. त्यामुळे या दिवसाचा मूळ अंक ९ आणि भाग्यांक १ आहे..अंकशास्त्रात अंक ९ चा संबंध मंगळाशी, तर अंक १ चा संबंध सूर्याशी जोडला जातो. मंगळ ऊर्जा, धैर्य आणि पराक्रमाचे प्रतीक मानला जातो, तर सूर्य नेतृत्व, आत्मविश्वास आणि अधिकाराचे प्रतिनिधित्व करतो. विशेष म्हणजे हे दोन्ही ग्रह अग्नी तत्त्वाशी संबंधित मानले जातात..याशिवाय, ९ सप्टेंबर २०२६ हा बुधवार असून बुधवारचा स्वामी बुध आहे. त्यामुळे या दिवसावर मंगळ, सूर्य आणि बुध या तीन ग्रहांच्या ऊर्जेचा प्रभाव असल्याचे अंकशास्त्रात मानले जाते. या संयोगाचा परिणाम सर्व मूळ अंकांच्या व्यक्तींवर होऊ शकतो; मात्र मूळ अंक १, ५ आणि ९ असलेल्या व्यक्तींसाठी हा दिवस विशेष सकारात्मक ठरू शकतो..Shani Sade Sati 2026 : शनीची साडेसाती बिघडवणार गेम! 2026 मध्ये 'या' 3 राशींवर राहणार शनीची नजर; वाचा तुमचा टप्पा कोणता?.अंक १ : करिअरमध्ये प्रगती आणि अडकलेला पैसा मिळण्याची शक्यताज्या व्यक्तींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूळ अंक १ असतो. या व्यक्तींसाठी ९ सप्टेंबर हा दिवस प्रगती आणि नवीन संधी घेऊन येऊ शकतो.सूर्य आणि मंगळ यांच्यातील अनुकूल संबंधामुळे या दिवशी नेतृत्वगुणांना चालना मिळू शकते. राजकारण, प्रशासन किंवा सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना महत्त्वाची जबाबदारी किंवा पद मिळण्याची शक्यता आहे.कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून कौतुक होऊ शकते. टीमचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळू शकते. काही काळापासून अडकलेला पैसा परत मिळण्याची शक्यता असून सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या कामांना गती मिळू शकते. त्यामुळे या दिवशी कार्यक्षेत्रात तुमचा प्रभाव वाढण्याचे संकेत आहेत..अंक ५ : व्यवसाय आणि आर्थिक क्षेत्रात लाभाचे संकेतज्या व्यक्तींचा जन्म ५, १४ किंवा २३ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूळ अंक ५ असतो. ९ सप्टेंबर हा बुधवार असल्याने या अंकासाठी हा दिवस विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. बुध हा अंक ५ चा स्वामी ग्रह मानला जातो.मंगळ आणि सूर्याच्या ऊर्जेमुळे अंक ५ असलेल्या व्यक्तींना व्यवसायात नवीन दिशा मिळू शकते. विशेषतः ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आर्थिक आवक वाढण्याची शक्यता आहे.आयटी, बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. शिक्षण, पत्रकारिता, मीडिया आणि संवादाशी संबंधित क्षेत्रातील व्यक्तींना एखादा मोठा करार किंवा महत्त्वाची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासोबतच वैयक्तिक आणि कौटुंबिक संबंधही सौहार्दपूर्ण राहण्याचे संकेत आहेत..अंक ९ : जमीन-जुमला, बांधकाम आणि संरक्षण क्षेत्रात यशज्या व्यक्तींचा जन्म ९, १८ किंवा २७ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूळ अंक ९ असतो. या व्यक्तींसाठी ९ सप्टेंबर हा दिवस विशेष ऊर्जादायी ठरू शकतो. स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींना आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. प्रॉपर्टी ब्रोकर किंवा दलालांना चांगले व्यवहार मिळून कमिशनच्या माध्यमातून फायदा होऊ शकतो.पोलीस, सैन्य, होमगार्ड यांसारख्या संरक्षण सेवांमध्ये कार्यरत व्यक्तींना यश मिळण्याचे संकेत आहेत. क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींच्या कामगिरीत सुधारणा होऊ शकते. अभियांत्रिकी क्षेत्रातही नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय जमीन, मालमत्ता किंवा पैशांशी संबंधित कुटुंबातील जुने वाद मिटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंक ९ असलेल्या व्यक्तींसाठी हा दिवस सकारात्मक घडामोडी घेऊन येऊ शकतो.टीप : वरील माहिती अंकशास्त्रावर आधारित असून ती श्रद्धा आणि ज्योतिषीय मान्यतांशी संबंधित आहे. याला वैज्ञानिक तथ्य किंवा निश्चित भविष्यवाणी मानू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.