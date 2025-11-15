Numerology News: जोडीदारासाठी काहीही...! 'या' तारखेला जन्मलेले लोक निष्ठावंत असतात; प्रेमात कधीच धोका देत नाहीत

अंकशास्त्रात, काही विशिष्ट संख्या आहेत ज्यांच्यासाठी प्रेमाला सर्वात जास्त महत्त्व आहे. शिवाय हे लोक त्यांच्या प्रियजनांना कधीही सोडत नाहीत, त्यांच्या नात्यात कितीही चढ-उतार आले तरी. ते त्यांच्या प्रियजनांना कधीही हार मानत नाहीत. अंकशास्त्रानुसार, ज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २, ३, ६, ७, ९, ११, १२, १५, १६, १७, २०, २२, २४, २५, २७, २९ या तारखेला झाला आहे, असे लोक कधीही त्यांच्या जोडीदाराला मध्येच सोडत नाहीत..२, ११, २० आणि २९ तारखेला जन्मलेल्यांना चंद्राचा विशेष आशीर्वाद असतो. या व्यक्ती भावनिक असतात आणि संगोपन आणि खऱ्या प्रेमावर विश्वास ठेवतात. ६, १५ आणि २४ तारखेला जन्मलेल्या शुक्र राशीच्या लोकांमध्ये त्यांच्या जोडीदाराप्रती निष्ठा, कामुकता आणि क्षमाशीलता असते. ज्यामुळे त्यांचे नाते तुटण्यापासून वाचते..Astrology Predictions 2026: ‘या’ राशींच्या लोकांच्या नशिबाला पंख फुटणार, गुरु ग्रह देईल यश, धन आणि शुभ फलांची भेट!.७, १६ आणि २५ तारखेला जन्मलेले लोक नेपच्यून (वरुण) असतात. या लोकांमध्ये प्रेमासाठी काहीही करण्याची क्षमता असते. शिवाय, ते वरवरच्या प्रेमावर विश्वास ठेवत नाहीत. ९, १८ आणि २७ तारखेला जन्मलेले मंगळ त्यांच्या जोडीदाराची काळजी आणि आदर करण्यासाठी ओळखले जातात. शिवाय, हे लोक गुप्त संबंधांवर विश्वास ठेवतात. ३, १२, २१, ३० गुरु राशीचे लोक संयमावर आणि प्रेमावर विश्वास ठेवतात. त्यांना त्यांच्या जोडीदाराशिवाय इतर कोणाकडेही पाहणे आवडत नाही..Utpanna Ekadashi 2025: आज उत्पन्ना एकादशी, चुकूनही करु नका 'या' 6 चुका, अन्यथा पुण्य कमी होऊ शकते.१७, २६ हे शुक्राच्या प्रभावाखाली जन्मलेले आहेत. जे प्रेमात धीर धरतात आणि कठीण काळातही आपल्या जोडीदाराला सोडत नाहीत. ११ आणि २२ या अंकांवर गुरू ग्रहाचा विशेष आशीर्वाद असतो. या अंकाखाली जन्मलेले लोक त्यांच्या जोडीदाराशी आदराने वागतात आणि त्यांना नेहमीच पाठिंबा देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.