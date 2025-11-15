Horoscope | राशी भविष्य

Numerology News: जोडीदारासाठी काहीही...! 'या' तारखेला जन्मलेले लोक निष्ठावंत असतात; प्रेमात कधीच धोका देत नाहीत

Horoscope Numerology News: अंकशास्त्रानुसार, काही संख्या अशा असतात ज्या त्यांच्या प्रेमासाठी काहीही करण्यास तयार असतात. या संख्या असलेले लोक अत्यंत निष्ठावंत प्रेम जोडीदार मानले जातात.
People who never cheat in love

People who never cheat in love

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अंकशास्त्रात, काही विशिष्ट संख्या आहेत ज्यांच्यासाठी प्रेमाला सर्वात जास्त महत्त्व आहे. शिवाय हे लोक त्यांच्या प्रियजनांना कधीही सोडत नाहीत, त्यांच्या नात्यात कितीही चढ-उतार आले तरी. ते त्यांच्या प्रियजनांना कधीही हार मानत नाहीत. अंकशास्त्रानुसार, ज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २, ३, ६, ७, ९, ११, १२, १५, १६, १७, २०, २२, २४, २५, २७, २९ या तारखेला झाला आहे, असे लोक कधीही त्यांच्या जोडीदाराला मध्येच सोडत नाहीत.

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Horoscope
Numerology
Daily Rashi Bhavishya
Love

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com