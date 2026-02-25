Aquarius Mercury Retrograde: कुंभ राशीत बुध वक्री; 26 फेब्रुवारीपासून मेषसह 4 राशींनी आर्थिक बाबतीत सावध राहावे

Aquarius Mercury Retrograde: येत्या २६ फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीत वक्री होणार आहेत. वैदिक ज्योतिषानुसार बुध हा बुद्धिमत्ता, व्यापार आणि वाणीचा कारक शुभ ग्रह मानला जातो. त्यामुळे बुध वक्री झाल्यामुळे व्यवसाय, आर्थिक स्थिती तसेच बोलण्यातही परिणाम दिसू शकतो. विशेषतः मेषसह काही राशींनी या काळात आपल्या वाणीवर संयम ठेवणे आणि आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. .पंचांगानुसार, बुध सध्या शनीच्या कुंभ राशीत स्थित आहे आणि गुरुवारी सकाळी ११:५० वाजल्यापासून तो वक्री गती सुरू करेल. त्यानंतर २० मार्च रोजी ते पुन्हा कुंभ राशीत मार्गी होतील. या वक्री कालावधीत काही राशींनी विचारपूर्वक निर्णय घ्यावेत, अन्यथा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. चला तर जाणून घेऊया बुध वक्री कोणत्या राशींवर परिणाम करेल.IGNOU Job Fair 2026: नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दिल्लीमध्ये ‘या’ दिवशी मेगा भरती मेळावा; पाहा कोणत्या क्षेत्रात संधी.मेष मेष राशीच्या अकारव्य भवात बुध वक्री असेल. हा भाव पैसा, स्वप्ने आणि सामाजिक संबंधांशी संबंधित आहे. यामुळे नोकरी आणि व्यवसायात समस्या येऊ शकतात. अनपेक्षित स्थलांतर होऊ शकते. आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने कोणताही निर्णय घेताना काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. किंवा या काळात कोणालाही पैसे उधार देणे टाळा.उपाय: बुधवारी भगवान गणेशाला दुर्वा अर्पण करा..कर्ककर्क राशीच्या आठव्या घरात बुध वक्री असेल. ही भावना अचानक धन आणि वारसाशी संबंधित आहे. किंवा औषधाचा कालावधी कमी होऊ शकतो. तुम्हाला तुमच्या नोकरीबद्दल असंतोष वाटू शकतो आणि बदलाचे विचार येऊ शकतात. आर्थिक व्यवहार करताना विशेष काळजी घ्या.उपाय: बुधवारी मूग डाळ वहत्या पाण्यात सोडा.कन्याकन्या राशीचा बुध प्रभाव बुध कन्या राशीच्या सहव्य भवात वक्र असेल. ह भव आरोग्य, कर्ज, शत्रू आणि स्पर्धेशी संबंधित आहे. मित्र किंवा सहकाऱ्यांशी मतभेद असू शकतात. व्यावसायिकांनी विशेषतः सावधगिरी बाळगावी. खर्चावर नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे आहे.उपाय: बुधवारी हिरवे पाले भाज्या खावा..Sensitive Teeth Tips: दात संवेदनशील आहेत? गरम किंवा थंड खाल्ल्यावर झिणझिण्या येतात? हे 3 टिप्स आजच फॉलो करा.तुळतुळ राशीच्या पाचव्या घरात बुध वक्र ग्रहाचा प्रभाव दिसून येतो. ह भव अध्यापन, प्रेमसंबंध आणि मातृत्वाशी संबंधित आहे. मुलाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रेमसंबंधांमुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. नोकरीचा ताण वाढू शकतो आणि स्पर्धात्मक इच्छा निर्माण होऊ शकतात.उपाय: बुधवारी हिरव्या वस्तू दान करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.