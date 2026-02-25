Aquarius Mercury Retrograde: कुंभ राशीत बुध वक्री; 26 फेब्रुवारीपासून मेषसह 4 राशींनी आर्थिक बाबतीत सावध राहावे

Horoscope | राशी भविष्य

Aquarius Mercury Retrograde: येत्या २६ फेब्रुवारी रोजी कुंभ राशीत वक्री होणार आहेत. वैदिक ज्योतिषानुसार बुध हा बुद्धिमत्ता, व्यापार आणि वाणीचा कारक शुभ ग्रह मानला जातो. त्यामुळे बुध वक्री झाल्यामुळे व्यवसाय, आर्थिक स्थिती तसेच बोलण्यातही परिणाम दिसू शकतो. विशेषतः मेषसह काही राशींनी या काळात आपल्या वाणीवर संयम ठेवणे आणि आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.

