Aquarius Yearly Horoscope : कुंभ राशीला साडेसातीचा त्रास, पण यंदाच्या वर्षात नेतृत्व गुण उजळतील

Aquarius Yearly Horoscope : कुंभ राशीसाठी यंदाचे वर्ष हे करिअर, प्रेम आणि आर्थिक बाबींमध्ये प्रगतीचे आणि बदलांचे असेल. त्यातून तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. नवीन संधी तुम्हाला खुणावतील, मात्र त्यामुळे ताण वाढणार नाही, याची काळजी घ्यावी. नोकरीत बढती, व्यवसायात विस्तार, विद्यार्थ्यांसाठी यश आणि आर्थिक स्थैर्य अपेक्षित आहे; मात्र अतिआत्मविश्वास टाळायलाच हवा. यंदा तुमच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळून तुमचे नेतृत्व गुण उजळतील..जानेवारीसाडेसातीचा शेवटचा काळ सुरू आहे. कुंभ राशीला साडेसातीचा त्रास बऱ्यापैकी जाणवतो. हनुमंताची विशेषत्वाने उपासना करावी. पाचवा गुरू शिक्षणास चांगला आहे. नोकरीत वरिष्ठांची नजर राहील. नियम व शिस्त पाळा. कामाचा ताण वाढेल. व्यवसायात रोखीचे व्यवहार वाढतील. नवीन गुंतवणूक करणे टाळावे. कामगार वर्गाशी वाद नको. आई-वडिलांशी मतभेद होतील. संयम व विनम्रता ठेवा. कोर्ट कचेरीत दिलासा मिळेल. जोडीदाराशी प्रेमाचे संबंध राहतील. नवीन स्थावर खरेदीसाठी तितका अनुकूल काळ नाही. धार्मिकतेत मन लागेल; पण त्याच वेळी भौतिक गोष्टीही हव्याशा वाटतील.महिला व विद्यार्थी : महिलांच्या घरातील जबाबदाऱ्या वाढतील. आर्थिक नियोजन करा. काही गोष्टी मनाविरुद्ध घडतील. विद्यार्थी मित्रांना अभ्यासात शिस्त येईल. पण चंचलता वाढेल. संकल्पना समजून घ्या. उच्चशिक्षितांना संधी मिळतील.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : २, ५, ११, १२, १४, २३, २४, २५, २६, ३१फेब्रुवारीउपवर वधूंचे विवाह जुळून येण्यासाठी चांगला कालावधी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल. जोडीदाराची काळजी घ्या. आरोग्याची हेळसांड होऊ देऊ नका. महिना अखेरीस शुभवार्ता समजेल. योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करा, भविष्यात लाभ होईल. नोकरीत सहकाऱ्यांशी वाद होतील. नवीन कामाची जबाबदारी पडेल. नोकरी बदलाचा विचार तूर्त पुढे ढकला. व्यवसायात अडकलेली कामे मार्गी लागतील. मागील लोकांचा फॉलो अप घेऊन व्यापार वृद्धीसाठी प्रयत्न करा. नवीन करार नकोत. आरोग्याच्या समस्या जाणवतील. विशेषतः पचनाशी निगडित त्रास होऊ शकतो, आहारावर नियंत्रण ठेवा.महिला व विद्यार्थी : महिलांना भावनिक अस्थिरता संभवते. अतिखर्च टाळा. विद्यार्थ्यांनी मार्गदर्शन घेतल्याने मनातील गोंधळ दूर होईल. अभ्यासात सातत्य ठेवल्यास चांगला लाभ होईल. खेळात यश मिळेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : १, ७, ८, ११, २१, २२, २६, २७, २८.मार्चमानसिक स्वास्थ्य लाभेल. घरात अचानक मंगलकार्य ठरेल. प्रेमप्रकरणात यश शक्य. जोडीदाराशी मतभेद संभवतात. प्रवासाचे योग दिसतात. नोकरीत वातावरण अनुकूल. कामाची दखल घेतली जाईल. सहकाऱ्यांशी सूर जुळतील. हितशत्रूंवर मात कराल. व्यवसायात नवनव्या कल्पना सुचतील. नवीन ग्राहकांना आकर्षित कराल. भागीदारीत काही प्रमाणात वितुष्ट शक्य, भावनेच्या भरात कोणताही निर्णय नको. आरोग्य सांभाळा. ज्येष्ठ नागरिकांनी पथ्यपाणी सांभाळावे. डोकेदुखी, सांधेदुखीचा त्रास जाणवेल. अपेक्षित वास्तूचा शोध सुरूच राहील. खरेदी-विक्रीचे प्रबळ योग नाहीत.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी घरात संयम व समजूतदारपणा दाखवावा. घर व नोकरीत संतुलन साधावे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मन एकाग्र करावे. उपासनेसह व्यायाम, ध्यान धारणा आवश्यक आहे.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : १, ४, ११, १४, २०, २१, २५, २६, २७, २८एप्रिलगुरुकृपेने आर्थिक स्थिती सुधारेल. शेती वाडीत लाभ होईल. नोकरीत विश्वासार्हता वाढेल. सहकाऱ्यांशी समन्वय साधून कार्य करा. इतरांच्या कामात ढवळाढवळ नको. काहींना बदलीचे योग. व्यवसायात आर्थिक स्थिती सुधारेल. लहान बदल करावयाचे असतील तर त्यासाठी अनुकूल काळ. मोठी जोखीम नकोच. जुनी वास्तू खरेदीसाठी अनुकूल कालावधी, प्लॉट वगैरेसाठी नाही. मित्रमंडळींचे सहकार्य लाभेल. सामाजिक कार्यात सहभागी व्हाल. मैत्री करताना व्यक्तीची पूर्ण पारख करा. चैनीच्या वस्तूंवर खर्च होईल. आरोग्याबाबतीत काळ बरा. नियमित व्यायाम उपयुक्त ठरेल.महिला व विद्यार्थी : महिला घर-नोकरीत समतोल साधतील. निर्णयक्षमता सुधारेल. माहेरच्या काही गोष्टींची चिंता सतावेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात स्पष्टता येईल. महत्त्वाचे शैक्षणिक निर्णय घ्या. जाणकारांचा सल्ला घ्या.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : २, ५, ८, १४, १७, २०, २४, २५, २८, २९.Horoscope 11 January 2025: 'या' राशीच्या लोकांना हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.मेइच्छुकांचे विवाह ठरण्यास अनुकूल काळ आहे. कामानिमित्त प्रवास घडेल. नोकरीत वरिष्ठांशी जपून वागा. एखादा मोठा प्रोजेक्ट लीड कराल. नवीन नोकरीसाठी प्रयत्न कराल. व्यवसायाची पुनर्रचना करण्यासाठी चांगला काळ आहे. अनोख्या कल्पना राबवून ग्राहकांना आकर्षित कराल. स्थावर विक्रीसंबंधी ठरलेला व्यवहार पुढे जाऊ शकतो. खरेदीसाठी फारशा संधी नाहीत. संततीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना गुड न्यूज मिळू शकते. आरोग्य समाधानकारक राहील. थकवा कमी होईल. योग, प्राणायाम करण्याची इच्छा बळावेल. आप्तवर्गाशी गाठीभेटी होतील. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांचा स्वतःच्या क्षमतांबद्दलचा विश्वास वाढेल. घरातील वातावरण सौहार्दपूर्ण राहील. तुमच्या निर्णयांना कुटुंबातून पाठबळ मिळेल. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासावर लक्ष केंद्रित होईल. संगत चांगली ठेवा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : १, ३, ४, १४, १५, २०, २१, २८, ३०, ३१जूनकोणतेही महत्त्वाचे कार्य पूर्ण होईपर्यंत गुप्तता पाळा, अन्यथा कार्यहानी संभवते. नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण या निमित्ताने दूरचा प्रवास करावा लागेल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. मुलेबाळे मनाप्रमाणे वर्तन करतील. स्थावर विषयात जुने व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी योग्य कालावधी. कागदपत्रे आणि कायदेशीर बाबी नीट तपासा. नोकरीत ताण कमी होईल. तुमची विश्वासार्हता वाढेल. ज्युनियर्स सहकार्य करतील. नोकरीच्या ठिकाणी पैशाचे व्यवहार नको. व्यवसायात नियोजनबद्ध पावले उचला. जोखीम मर्यादित ठेवा. मानसिक स्वास्थ्य लाभेल. देवधर्म कराल. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.महिला व विद्यार्थी : महिलांना स्वतःला वेळ देता येईल. घरकामाचे नियोजन कराल. नात्यांमध्ये स्थैर्य येईल. कामाच्या ठिकाणी महत्त्व वाढेल. विद्यार्थ्यांनी आळस झटकून अभ्यास करावा. चांगले मार्गदर्शक लाभल्याने दिशा स्पष्ट होतील.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : ९, १०, ११, १५, १७, १८, २४, २५, २७.जुलैगुरू महाराज षष्ठ स्थानी आले आहेत. स्थावर, कोर्ट-कचेरीत पैसा खर्च होईल. मित्रांचे सहकार्य लाभेल. मुलांची चिंता सतावेल. वादात पडू नका. रागावर नियंत्रण ठेवा. जोडीदाराच्या भावनांचा आदर करा. कौटुंबिक सौख्य बरे राहील. नोकरीत अस्वस्थता जाणवेल.पण, घाईने कोणताही निर्णय घेऊ नका. संयम बाळगा. व्यवसायात खर्च वाढेल. भागीदारीत गैरसमज निर्माण होणे शक्य. खबरदारी घ्या. मोठे साहस टाळा. स्थावर खरेदी वा विक्रीसाठी प्रतिकूल काळ. कुणालाही जामीन राहू नका. आरोग्य जपा. काहींना निद्रनाशाचा त्रास होऊ शकेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना घर, काम आणि वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांनी ताण जाणवेल. लहान गोष्टींवरून चीडचीड होईल. संयम आणि स्पष्ट संवाद ठेवा. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात शिस्त पाळावी. खेळताना काळजी घ्या.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : १, ६, ८, ९, १४, १५, २१, २४, २९ऑगस्टकौटुंबिक व स्त्री सौख्य साधारण राहील. काही कामे पूर्ण होतील. राशीवर राहू आला असल्याने सदैव विनाकारण चिंता राहील. नोकरीत वरिष्ठांशी मतभेद शक्य. ज्युनियर्स अपेक्षित सहकार्य करतीलच असे नाही. परिस्थिती संयमाने हाताळा. व्यवसायात राबणूक होईलतुलेनेने नफा मिळणार नाही. भावनेच्या भरात मोठी जोखीम नको, पश्चाताप होईल. खर्च वाढतील. जुन्या ग्राहकवर्गाशी चांगले संबंध प्रस्थापित करा. डोकेदुखी रक्तदाब आणि मानसिक त्रास होईल. महादेवांची उपासना करा. स्थावर खरेदी विक्रीचा निर्णय तूर्तास नको. उसने पैसे घेणे टाळा.महिला व विद्यार्थी : महिलांचे भावनिक चढ-उतार वाढू शकतात. काही गोष्टी मनाविरुद्ध घडतील. ज्येष्ठांशी जुळवून घ्या. विद्यार्थ्यांचे मन विचलित होईल. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा. प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्राचे पारायण करा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : ३, ४, ५, ९, ११, १७, १८, १९, २१, ३०, ३१.सप्टेंबरएखादे जुने कर्ज फिटल्याने समाधान मिळेल. उसने पैसे देणे टाळा. आई-वडिलांची काळजी घ्या. आध्यात्मिक साधनेसाठी चांगला काळ आहे. प्रवचन, श्रवण, ग्रंथ वाचनाचे भाग्य लाभेल. धार्मिक स्थळी यात्रा घडेल. नोकरीत वरिष्ठ पातळीवर कामाची दखल घेतली जाईल. इच्छुकांना नव्या नोकरीचे योग आहेत. व्यवसायात प्रलंबित कामे मार्गी लागतील. आर्थिक स्थिती सुधारेल. नवीन करारास अनुकूल काळ. जोडीदाराशी चांगले संबंध असतील. जुने आजारपण डोके वर काढेल, खर्च होईल, काळजी घ्या. स्थावर खरेदीसाठी अनुकूल काळ. नवीन वास्तूत राहायला जावे. गुंतवणूक कराल.महिला व विद्यार्थी : महिलांसाठी मानसिक स्थैर्याचे दिवस आहेत. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या सकारात्मक विचाराने मार्ग काढाल. विद्यार्थ्यांना चांगला काळ आहे. अभ्यासात मन रमेल. काहींना स्पर्धा परीक्षेत यश संभवते.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : १, ६, ७, ८, १४, १६, १७, २१, २६, २७, २८ऑक्टोबरमानसिक स्वास्थ्य लाभावे यासाठी देवधर्म, यात्रा करा. उपवर वधूंचे विवाहयोग जुळतील. धार्मिक व मंगलकार्यांवर पैसे खर्च होतील. सकारात्मक विचार ठेवा. घर वा जमीन खरेदीसाठी शुभ योग. महिनाअखेरीस व्यवहार पूर्ण होतील. आरोग्याच्या बाबत फारशा समस्या नाहीत. नियमित व्यायाम करा. नोकरीत प्रमोशनचे योग दिसतात. करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचा महिना. काहींना महत्त्वाची जबाबदारी मिळेल, संधीचे सोने करा. व्यवसाय विस्तारासाठी अनुकूल काळ. नवीन प्रकल्प सुरू कराल. बाजारात नाव होऊन मोठी ऑर्डर मिळेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना स्वतःची ओळख निर्माण करता येईल. आत्मविश्वास वाढेल. घरकामात दगदग होईल. विद्यार्थ्यांनी मार्गदर्शनाने महत्त्वाचे निर्णय घ्यावेत. अध्ययनासाठी चांगला काळ आहे.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : २, ४, ५, ११, १२, १४, १८, २४, २५, २६, ३०, ३१.नोव्हेंबरनैराश्य दूर होण्यास मदत होईल. साधूसंतांचा सहवास लाभेल. देवधर्म मनापासून कराल. कुलदैवत, इष्टदैवताच्या दर्शनासाठी प्रवास कराल. मनात परोपकाराचे विचार येतील. सामाजिक कार्यात सहभाग घ्याल. वाहन खरेदीसाठी चांगला काळ आहे. जोडीदाराशी, मुलाबाळांशी मधुर संबंध राहतील. आई-वडिलांच्या आरोग्याची चिंता मात्र सतावेल. नोकरीत कामाचा ताण कमी होईल. स्थैर्य आणि समाधानाची भावना मनात येईल. पुढील काळासाठी योग्य नियोजन करा. व्यवसायात मोठा धोका न पत्करता सध्याची स्थिती मजबूत करणे योग्य राहील. कामात उत्साह जाणवेल. नफा स्थिर राहील. वाणीवर नियंत्रण ठेवा. स्थावर विक्रीसाठी प्रयत्न करा. खरेदीचे योग मात्र तिटकेसे प्रबळ नाहीत.महिला व विद्यार्थी : महिलांना कौटुंबिक समाधान लाभेल. सकारात्मक वातावरण राहील. स्वतःसाठी व छंदांसाठी वेळ काढाल. विद्यार्थ्यांचा समाधानकारक अभ्यास होईल. महिन्याच्या सुरुवातीला महत्त्वाची कामे उरकून घ्या. घरात धार्मिक वा मंगलकार्य घडेल. नोकरीत हितशत्रू त्रास देतील. जपून व्यवहार करा. नवीन नोकरी शोधणाऱ्यांना अपेक्षित पगार व अधिकार मिळेल. वरिष्ठ तुमच्या कामाचा आढावा घेतील. व्यवसायात फार मोठे बदल करू नका. व्यापार मध्यम होईल. पुढील काळासाठी रणनीती ठरवण्यासाठी अनुकूल काळ. कामगारवर्गाकडून कुरबुरी जाणवतील. घराचे नूतनीकरण/दुरुस्ती वगैरे कराल. नवीन खरेदीचे योग नाहीत. मध्यस्थ्यांवर अतिविश्वास नको. आरोग्याकडे दुर्लक्ष नको.महिला व विद्यार्थी : महिलांना घरात समाधान मिळेल. माहेरच्या गोष्टींची चिंता सतावेल. काहींना नोकरीत जबाबदारी मिळेल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी अनुकूल वातावरण राहील. आरोग्य सांभाळा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस : ४, ५, ६, ७, ८, १८, २०, २५, २६. 