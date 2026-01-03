Gemini Horoscope : यशासाठी झगडल्याशिवाय पर्याय नाही, नोकरीच्या ठिकाणी मोठी जबाबदारी मिळेल, पण..; मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी कसं असेल नवीन वर्ष?

Gemini Horoscope 2026 : मिथुन राशीच्या व्यक्तींना हे वर्ष संमिश्र स्वरुपाचे जाणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी झगडल्याशिवाय यश मिळणार नाही. नोकरीच्या ठिकाणी मोठी जबाबदारी मिळून एकूण करिअरला वळण लाभण्याच्या शक्यता अधिक आहेत. स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न यंदा पूर्ण होण्यासाठी चांगला कालावधी आहे. व्यवसायामध्ये यंदा यशाची कमान उंचावत राहील. नित्य उपासनेने मनःस्वास्थ राखण्यास मदत होईल..जानेवारीएखादी तीर्थयात्रा घडण्याचा योग दिसतो. साधू-संतांचे सानिध्य लाभेल. तब्येतीच्या तक्रारी जाणवतील. नोकरी - व्यवसायात वादविवाद कटाक्षाने टाळावे. नोकरीत सहकाऱ्यांसोबत जुळवून घ्यावे लागेल. एखादा प्रोजेक्ट वाढू शकतो. व्यवसायात मेहनत घ्यावी लागेल; पण त्यातून चांगल्या प्रकारे धनलाभही होऊ शकतो. मोठ्या प्रवासाचे योग आहेत. रेंगाळलेली कामे हातावेगळी करण्याचा प्रयत्न करा, यश लाभू शकेल. जुनी पुस्तके, धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करण्यासाठी प्रवृत्त व्हाल. अतिविचार करणे टाळा. मानसिक दडपण जाणवू शकेल. घरातील ज्येष्ठ लोकांना समजून घ्यावे लागेल.महिला व विद्यार्थी : महिलांसाठी वर्षाची सुरुवात धावपळीची. घर व नोकरी दोन्हीकडील जबाबदारी सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागेल. चिडचिड होईल. विद्यार्थ्यांना काही काळ गोंधळल्यासारखे होईल. काहींना महत्त्वाच्या परीक्षेत यश मिळण्याचा योग.या महिन्यातील अनुकूल दिवस - ४, ५, ८, १२, १४, २२, २३, २४, २५, २६.फेब्रुवारीमंगळ वक्री आहे. अपमानाचे प्रसंग ओढवू शकतात. परिस्थिती व्यवस्थित हाताळावी. काही महत्त्वाच्या कार्यांत अडथळा शक्य. महिन्याच्या प्रारंभी आरोग्याची काळजी घ्यावी. विशेषतः कंबरदुखी वा गुडघेदुखी असणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी. काही प्रमाणात मानसिक तणाव जाणवू शकतो. स्थावर खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये धावपळ होईल; पण काम मनाजोगे होऊ शकते. महिन्याच्या शेवटी नोकरीत वरिष्ठांची नाराजी ओढवून घेऊ नका. जमवून घ्या. व्यवसायात लाभ होईल; पण गती मंद असेल. गुंतवणूक करताना विवेक जागृत ठेवा. वैवाहिक जीवनात काही समस्या जाणवू शकतात. वाद वाढवू नये.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी माहेरी जपून वावरावे. गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. जबाबदाऱ्याचा ताण जाणवेल. विद्यार्थ्यांना नेहमीपेक्षा जास्त मेहनत करावी लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत विचलित होऊ नका.या महिन्यातील अनुकूल दिवस - १, ७, ८, ११, १७, २०, २१, २८.Taurus Horoscope 2026 : घर-जमीन खरेदीसाठी अनुकूल काळ, शनीच्या कृपेने वृषभ राशीला लाभाचा मार्ग, पण..; या लोकांसाठी कसं असेल नवीन वर्ष?.मार्चगुरू महाराजांची कृपा प्राप्त करण्यासाठी गुरू जप नियमित करावा, उपासना करावी. आर्थिक प्राप्ती बरी असेल; पण खर्चाचे प्रमाण वाढेल. आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. विशेषतः कान व घशासंबधी आजार होऊ शकतात. साहजिकच बाहेरचा आहार घेताना काळजी घ्या. नोकरीत वादाचे प्रसंग उद्भवू शकतात. वरिष्ठांच्या नजरेत वाईट होऊ नका. सबुरीने घ्या. व्यवसायात लाभ होऊ शकतो. भागीदाराशी किरकोळ वाद संभवतात. मोठी रक्कम गुंतवणार असला तर ती योजना पुढे ढकलणे इष्ट. जागेच्या संबंधित वादविवाद सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. यशाची शक्यता आहे. महत्त्वाच्या कामात अडचणी शक्य.महिला व विद्यार्थी : महिलांमध्ये आत्मविश्वासात वॄद्धी होईल. स्वतःला वेळ द्याल. खर्च वाढणार नाही याची काळजी घ्या. विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेचा कालावधी आहे. स्मरणशक्ती चांगली राहील. आत्मविश्वास असू द्या; मात्र कोणताही विषय हलक्यात घेऊ नका.या महिन्यातील अनुकूल दिवस - ४, ७, ८, ९, १०, १७, १९, २०, २१, २७, ३१.एप्रिलसामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ होण्याचे योग दिसतात. धार्मिक कार्यात रस घ्याल. किरकोळ कारणांनी घरात होणारे वादविवाद टाळा. एखाद्या धार्मिकस्थळी देवदर्शनाचा योग आहे. जमीन/घर वगैरे खरेदी करणार असाल तर त्यासाठी अनुकूल काळ आहे. सरकारी कामे मार्गी लागतील. नोकरीच्या ठिकाणी काही समस्या असतील तर त्या दूर होऊ शकतात. महत्त्वाची जबाबदारी अंगावर पडू शकेल. व्यवसायात हट्टीपणा नको. तडजोड करावी लागेल तरच आर्थिक व्यवहार सुलभ होतील. लांबच्या ठिकाणांहून किंवा अगदी परदेशातूनही एखादा नवीन ग्राहक आपल्याशी जोडला जाऊ शकेल असे दिसते.महिला व विद्यार्थी : महिलांना नव्याने व्यवसाय सुरू करण्याचा असल्यास हरकत नाही. एखादी नवीन वस्तू घरी येऊ शकते. मुलांकडून फारशा तक्रारी येणार नाहीत. विद्यार्थ्यांनी वेळेचे नियोजन करावे. महत्त्वाच्या परीक्षेत अधिक मेहनत घ्यावी लागेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस - ४, ६, १४, १५, १६, १७, २४, ३०.मेप्रवासाचे योग आहेत. धार्मिक किंवा पर्यटनस्थळी मनाला आनंद देणारी यात्रा घडेल. नोकरीत सहकाऱ्यांशी ताळमेळ ठेवावा लागेल. काहींचे प्रमोशनचे प्रबळ योग आहेत. हा ही महिना सरकारी कामात यश देणारा आहे. व्यवसायात अडचणी येतील. वादाचे प्रसंग टाळा. परिस्थिती संयमाने हाताळल्यास महिन्याच्या अखेरीस दिलासा मिळेल. आरोग्य बरे राहील. मित्रांचा व आप्तेष्टांचा सहवास लाभेल. स्वतःचे घर करण्याचे आपले स्वप्न या महिन्यात पूर्ण होऊ शकेल. दांपत्य जीवनात परस्पर प्रेम, आदर राहील. शत्रूंवर मात कराल. महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात नवीन ओळखी होऊ शकतात.महिला व विद्यार्थी : महिलांची दगदग होऊ शकेल. विवाहित महिलांना दोन्ही घरांतील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या आरोग्याची चिंता सतावेल. विद्यार्थी अभ्यासाव्यतिरिक्त एखाद्या चांगल्या विषयात रस घेतील; मात्र अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होऊ देऊ नका.या महिन्यातील अनुकूल दिवस - १, ३, १०, ११, १३, १४, १५, २१, २८, २९, ३०, ३१.जूनआपले हितशत्रू तुमची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. आर्थिक व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगा. विशेषतः राजकारणी मंडळींनी अतिधाडस दाखवू नये, प्रकरण अंगाशी येऊ शकते. लांबचा प्रवास करताना आरोग्याची व मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्यावी. नोकरीत कनिष्ठ सहकारी त्रास देऊ शकतात. वरिष्ठांशीही मतभेद संभवतात. रागावर नियंत्रण ठेवावे. व्यवसायात व्यवस्थित परिश्रम घेऊनसुद्धा अपेक्षित लाभ होणार नाही असे दिसते. तरीही आत्मविश्वास ढळू देऊ नका. आरोग्याची काळजी घ्या. आजारपण अंगावर काढू नये. जुन्या आजारांबाबत वैद्यांचा सल्ला घ्यावा. कुलदैवतांची उपासना करावी.महिला व विद्यार्थी : महिलांनी योग, प्राणायाम आदी गोष्टी आवर्जुन कराव्यात. मानसिक स्थैर्यासाठी हे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात मन लागेल. तसेच तज्ज्ञ लोकांचे मार्गदर्शनही लाभेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस - ७, ८, १०, ११, १७, १८, २१, २४, २५, २७.Aries Horoscope : 'मेष राशी'ला साडेसाती सुरू; कसं असणार नवीन वर्ष? घाई-गडबडीत कोणतेही निर्णय घेतल्यास काय होणार?.जुलैआधीच नियोजन केलेली कामे सुफळ होतील. तसेच प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यासाठी ताकदीने प्रयत्न करा, यशाची संधी आहे. बुध अस्त आहे, आर्थिक व्यवहार जपूनच करावेत. मंगळाचे पाठबळ फारसे नाही. जमीन/घर किंवा वाहन घेण्यासाठी चांगला काळ. आरोग्याबाबत फारशा समस्या दिसत नाहीत. धार्मिक किंवा एखाद्याच्या मंगलकार्यात खर्च कराल. वाहने जपून हाका. नोकरीत यश मिळवाल, वाहवा होईल. प्रमोशनचेही योग आहेत. व्यवसाय चांगला होईल. अनपेक्षितपणे मोठी ऑर्डर मिळून त्यातून चांगला धनलाभ होईल. अनोळखी व्यक्तींना उधारी देताना सावधगिरी बाळगा. लहान-मोठ्या प्रवासाचे योग आहेत.महिला व विद्यार्थी : महिलांना थकवा अथवा कंटाळा जाणवेल. स्वतःला वेळ देऊन रिफ्रेश व्हा. विश्रांती घ्या. विद्यार्थी मित्रांनी आपल्या रागावर नियंत्रण ठेवावे. थोरामोठ्यांचा अनादर करू नका. वाचन, उपासना करावी.या महिन्यातील अनुकूल दिवस - १, २, ४, ५, ११, १२, १४, २९, ३०, ३१.ऑगस्टकर्मस्थानी शनि-केतू आले आहेत. क्वचितप्रसंगी अपमानाचे व सामाजिक प्रतिष्ठेस बाधा येण्याचे प्रसंग उद्भवतील. काळजी घ्यावी. महत्त्वाच्या कामात यश लाभेल. नोकरीत आपल्याला अपेक्षित बदल घडू शकतात. नोकरी बदलण्याचा विचार असेल तर योग्य संधी मिळू शकेल. व्यवसायात उत्तम लाभ होण्याचे दिवस आहेत. जोडधंदा सुरू करण्याचा असल्यास आता विचार करण्यास हरकत नाही. घर किंवा जमीन घेताना धावपळ होईल. मात्र, शेवटी अपेक्षित फळ पदरात पडेल. आरोग्याची काळजी घ्या. योग्य आहार घ्या. तिखट पदार्थ टाळा. एखादा जवळचा मित्र भेटायला येऊ शकेल, त्यामुळे वेळ आनंदात जाईल.महिला व विद्यार्थी : महिला स्वतःला वेळ देऊ शकतील. अडकलेली कामे मार्गी लागतील. एखाद्या पर्यटनस्थळी जाण्याचा योग दिसतो. विद्यार्थ्यांनी आळस टाळायला हवा. कितीही कंटाळा आला तरी अभ्यासामध्ये सातत्य ठेवायलाच हवे.या महिन्यातील अनुकूल दिवस - १, ८, ९, १५, १६, १७, २५, २६, २७, २८.सप्टेंबरआर्थिक प्राप्ती चांगली होईल; मात्र खर्चात वाढ होईल असे दिसते. हितशत्रू तुमच्या विरोधात कारस्थान रचू शकतात. आरोग्याच्या समस्या जाणवतील. कुटुंबात मंगलकार्याचे योग दिसतात. कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील. कुणालाही उसने पैसे देताना विचार करा. नोकरीत बऱ्यापैकी अनुकूल काळ. सर्वांसोबत सुमधूर संबंध ठेवा. ऑफिसमध्ये एखादी मोठी जबाबदारी मिळू शकेल. करिअरला मोठे व चांगले वळण लाभू शकेल. व्यवसायात किरकोळ त्रास जाणवू शकतो. भागीदारीत लाभ होऊ शकेल. प्रवासात मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्या. दांपत्य जीवन आनंदी राहील. धार्मिक कार्यात रस घ्याल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना घरातल्या लहानग्यांची चिंता सतावेल. दगदग टाळा. जुने आजारपण डोके वर काढू शकेल. विद्यार्थ्यांसाठी चांगला काळ आहे. एकाग्रतेसाठी योग-प्राणायमावर भर द्यावा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस - ४, ५, ७, १२, १३, २१, २२, २४, २५.ऑक्टोबरगुरू महाराज सिंहेत जात आहेत. आत्मविश्वास दृढ होईल. जवळच्या मित्रांशी वा नातेवाईकांशी मतभेद संभवतात. वाद विकोपास नेऊ नका. व्यवसायात थोडे धैर्य दाखवावे लागेल. नावीन्यपूर्ण रणनीतीचा अवलंब केल्यास लाभ होऊ शकतो. नोकरीत काम वाढेल. कामानिमित्त प्रवासही करावा लागू शकतो. या महिन्यात शेअर मार्केट वगैरे विषयात गुंतवणूक करणे पुढे ढकलावे. स्थावर खरेदी अथवा विक्री करताना सावधगिरी बाळगा. अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊनच कार्य करावे. धार्मिक कार्यात रस घ्याल. आध्यात्मिक क्षेत्रातील मोठ्या व्यक्तीची भेट घडू शकेल.महिला व विद्यार्थी : महिला सामाजिक कार्यात रस घेतील. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढतील; पण कामाचे कौतुकही होईल. आरोग्याची काळजी घ्या. विद्यार्थ्यांनी चिंता करू नये. आवडता खेळाडू अथवा कलाकाराची भेट होईल. कोणताही शैक्षणिक निर्णय विचारपूर्वक घ्या.या महिन्यातील अनुकूल दिवस - १, २, ४, ९, ११, १८, १९, २०, २१, २२, २९, ३१.नोव्हेंबरसामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. दूरच्या प्रवासाचे योग आहेत. धनस्थानातील मंगळ अतिखर्च दर्शवतो. मुलाबाळांची काळजी घ्या. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या उत्तमपणे पार पाडाल. नोकरीत वरिष्ठांशी जुळवून घ्या. व्यावसायिकांसाठी चांगला काळ आहे. व्यवसायाचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर यश मिळू शकेल. कामगारवर्ग साथ देईल. नवीन कुशल कामगार मिळू शकतात. स्थावरसंबंधी व्यवहार करताना कागदपत्रांची जाचपडताळणी काळजीपूर्वक करा. परिवारात एखादे धार्मिक अनुष्ठान घडू शकेल. जप-तप, दान-धर्म करण्याची इच्छा होईल. घरी नव्या वस्तूचे आगमन होऊ शकते. दांपत्य जीवनात आनंद लाभेल.महिला व विद्यार्थी : महिला एखाद्या नवीन कार्यक्षेत्रात उतरण्याचा विचार करू शकतात. अतिउत्साहाच्या भरात आरोग्याकडे दुर्लक्ष नको. विद्यार्थ्यांना चांगली तयारी करावी लागेल. अभ्यासात मन रमवावे लागेल. वेळेचा सदुपयोग करा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस - ५, ६, ७, १५, १६, १८, २५, २६, २७.डिसेंबरमहत्त्वाची कामे महिन्याच्या सुरुवातीला उरकून घेणे हितकारक आहे. प्रतिष्ठित लोकांसमवेत वेळ घालवायला मिळेल. धार्मिक क्षेत्री जाण्याचा योग असून त्यातून मनःशांती लाभेल. अष्टमात मकरेचा राहू अन् द्वितीयेत कर्केचा केतू आहे. ही भ्रमणे आरोग्यासाठी त्रासदायक. ज्येष्ठ व्यक्तींनी आरोग्याची काळजी घ्यावी. वाहने जपून चालवावीत. या कालावधीत केलेली गुंतवणूक भविष्यात मोठा लाभ देऊ शकेल. नोकरीत सुधारणा होतील. मित्राच्या मदतीने नवीन नोकरीचा शोध पूर्ण होण्याचे योग आहेत. व्यवसायात परिश्रम घ्यावे लागतील. व्यवसाय भागीदारीत असाल तर त्यात मीठाचा खडा पडणार नाही याची काळजी घ्या.महिला व विद्यार्थी : लघुउद्योगात काम करणाऱ्या महिलांना लाभ होईल. माहेरकडून शुभवार्ता कानावर येऊ शकेल. विद्यार्थी मित्रांसाठी मौजमजेचा कालावधी आहे. चमचमीत पदार्थ खायला मिळतील. मौजमजा करण्याकडे कल वाढेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस - २, ३, ४, १२, १४, १५, १६, २३, २५, २९, ३०, ३१-निखिल शेंडुरकर (होराभूषण, ज्योतिष प्रवीण, रत्नशास्त्रकोविद).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.