Libra Horoscope 2026 : प्रेमसंबंधांमध्ये येणार वादळ? जोडीदाराशी वाद वाढण्याचे ठळक संकेत; 'तुळ राशी'साठी कसं असेल नवीन वर्ष?

Libra Horoscope 2026 : तुळ राशीसाठी गुरू महाराज मे महिन्यापर्यंत भाग्यात आहेत. यंदा करिअरमध्ये लक्षणीय प्रगती साधण्याची संधी आहे. फक्त त्यासाठी शिस्त, सातत्य आणि योग्य नियोजनासह मेहनत मात्र आवश्यक आहे. यंदा स्थावर खरेदीसाठी उत्तम योग आहे. हे व्यवहार डोळसपणे करावेत. आर्थिक बाजू स्थिर राहणार असून, वैयक्तिक जीवनात संतुलन राखण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. प्रकृतीच्या किरकोळ तक्रारी जाणवू शकतात..जानेवारीनूतन वर्षाभिनंदन! देवधर्म मनापासून कराल. कुलधर्म, कुळाचार घडेल. मे महिन्यापर्यंत गुरू महाराज भाग्यात आहेत. काळजी नसावी. शेतीवाडीची कामे मार्गी लागतील. कोर्ट कचेरी विषयात दिलासा मिळेल. स्थावर खरेदी तूर्तास टाळावी. नोकरीत जास्त काम करावे लागेल. सहकाऱ्यांशी वाद टाळा. व्यवसायात संघर्ष करावा लागेल. मोठी जोखीम घेणे टाळा. भागीदाराशी सुसंवाद ठेवा. चैनीच्या वस्तूंवर खर्च होईल. आई-वडिलांशी मतभेद संभवतात. आरोग्याच्या समस्या जाणवू शकतात. उष्ण प्रकृतीच्या व्यक्तींनी आरोग्याची काळजी घ्यावी. अतिआत्मविश्वास घात करेल. बचतीकडे लक्ष द्या.महिला व विद्यार्थी ः महिलांनी घर व ऑफिस सांभाळताना आरोग्य अन् झोपेची काळजी घ्या. कामाचा ताण वाढेल. महत्त्वाच्या प्रसंगी नशीब साथ देईल. विद्यार्थ्यांनी एकाग्रतेसाठी विशेष प्रयत्न करावेत. परदेशी शिक्षणासाठी किंवा स्कॉलरशिपसाठी प्रयत्न करा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः २, ३, ४, ८, १४, १८, २१, २२, २३, १५, ३१.फेब्रुवारीधावपळ, मेहनत करावी लागेल, पण कामे होतील. मित्रांशी सख्य वाढेल. कौटुंबिक सौख्य बरे राहील. गाणे, नृत्य, संगीतात रस घ्याल. नोकरदारांना मध्यम काळ आहे. वरिष्ठांना नाराज करू नका. व्यवसाय विस्तारासाठी चांगला काळ आहे. आर्थिक आवक चांगली राहील. तुमचा नोकरदार वर्ग अचानक सोडून जाऊ शकतो. जवळच्या प्रवासाचे योग आहेत. विशेषतः धार्मिकस्थळी जाऊ शकाल. महिन्याच्या उत्तरार्धात स्थावर खरेदीचे योग आहेत; मात्र निर्णय सबुरीने घ्या. जोडीदाराशी मतभेद संभवतात. मुलाबाळांची चिंता सतावेल. धार्मिक कार्यात मन रमेल. गुरू सेवा कराल.महिला व विद्यार्थी ः महिलांनी करिअरमधील मोठे निर्णय घेणे तूर्तास पुढे ढकलावे. कामानिमित्त प्रवास घडेल. विद्यार्थ्यांसाठी रिवीजन व संकल्पना समजून घेण्यासाठी चांगला काळ आहे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यांनी वेळेचे नियोजन करावे.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, १०, १५, १७, १८, २०, २१, २६, २७, २८.मार्चपंचमस्थानी पाच ग्रह एकत्र आहेत. गर्भवती स्त्रियांनी काळजी घ्यावी. मुलांच्या तब्येतीकडे लक्ष द्या. वाणी मधुर ठेवा. तुमची अनेक कामे मार्गी लागतील. सामाजिक प्रतिष्ठेची, आरोग्याची काळजी घ्या. आहारावर नियंत्रण ठेवा. नोकरीत फारशा समस्या जाणवणार नाहीत. काहींना प्रमोशनची संधी. इतरांच्या कामात ढवळाढवळ करू नका, मनस्ताप होईल. व्यवसायात प्रयोगशील राहा. अचानक मोठी ऑर्डर मिळून धनलाभ होईल. कोर्ट-कचेरीच्या कामात दिलासा मिळेल. स्थावर खरेदी करणार असाल तर जाणकारांचा सल्ला घ्या. कौटुंबिक अडचणी वाढू शकतात. पैतृक संपत्तीविषयी परिवारात चर्चा होऊ शकेल.महिला व विद्यार्थी ः महिलांची दगदग होईल. सगळे काम एकदम अंगावर घेऊ नका. नोकरीत तुमच्या स्पर्धकांवर मात कराल. सामाजिक प्रतिमा चांगली होईल. विद्यार्थी मित्रांसाठी सचोटीचे दिवस आहेत. अभ्यासात फारसे मन लागणार नाही. योगाभ्यास करावा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ४, ९, १०, १७, १९, २०, २४, २५, २६, २७, २८, ३१.एप्रिलया महिन्यात अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. धैर्यासाठी गुरू उपासना करा. प्रवासाचे योग असले तरी दूरचा प्रवास टाळा. महिन्याच्या उत्तरार्धात जोडीदाराशी मतभेद संभवतात. वाद विकोपाला जाऊ देऊ नका. पाचव्या व सहाव्या स्थानातील ग्रहस्थिती चांगली नाही. लहान मुलांना आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. घरातील तरुण मुलांशी वाद होतील. नोकरीत सामान्य स्थिती राहील. नवीन प्रोजेक्टसाठी तुमच्या नावाचा विचार होईल. व्यवसायात अडचणी जाणवतील. जुनी येणी वसूल करताना दमछाक होईल. भागीदारीविषयक मोठा निर्णय टाळा. सध्या गुंतवणूक करण्यास अनुकूल कालावधी नाही.महिला व विद्यार्थी ः महिलांना धार्मिक गोष्टींत रस निर्माण होईल. जोडीदाराशी मतभेद शक्य. मुलांशी निगडीत निर्णय घेताना मनात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांनी मन एकाग्र करावे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी चांगला कालावधी. परदेशी शिक्षणासाठी संधी आहे.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ६, १०, १३, १४, १५, १६, १७, २१, २३, २४.मेदूरच्या प्रवासाचे योग दिसतात. एखाद्या धर्मक्षेत्री जाणे होईल. कौटुंबिक वातावरण चांगले ठेवण्यासाठी समजूतदारपणा दाखवा. वादविवाद टाळा. स्थावर खरेदी करू शकाल. व्यवसायासाठी पार्टनरशिपमध्ये जमीन खरेदी करत असाल तर सांगोपांग विचार करूनच निर्णय घ्या. नोकरीत बदलीचे योग दिसतात. वरिष्ठांशी जुळवून घ्यावे लागेल. व्यवसायात चढ-उतार जाणवतील. परिश्रम वाढतील. जोडधंदा असल्यास त्यातच वेळ जाईल. अचानक खर्च उद्भवून त्याचा तुमच्या बचतीवर परिणाम होईल. जुन्या आजारपणातून दिलासा मिळेल. जवळच्या मित्र-परिवारात एखादे धार्मिक अनुष्ठान घडेल.महिला व विद्यार्थी ः महिलांना गुरुतुल्य व्यक्तीचा सहवास लाभेल. करिअरमध्ये ब्रेक मिळेल, पण तो लाभाचा ठरेल. कार्यक्षेत्री अहंकार नको. घरकामात दगदग होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात ताण जाणवेल. योग्य नियोजन करून अभ्यास करा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ३, ४, १०, ११, १३, १४, २०, २१, २५, ३०, ३१.जूनसरकारी कामकाजात काही प्रमाणात अडथळे येतील, पण कामे होतील. कोर्ट-कचेरीत दिलासा मिळेल. स्वतःच्या व जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी घ्या. कोणावरही अतिविश्वास ठेवून कार्य करणे टाळा. उसने पैसे देणे टाळा. स्थावर खरेदीसाठी अनुकूल काळ. व्यवसायाला जागा शोधत असाल तर ती इच्छा पूर्ण होईल. नोकरीत हितशत्रूंपासून सावधान. इतरांच्या कामात ढवळाढवळ नको. ज्युनियर्स अपेक्षित सहकार्य करतील. व्यवसाय लाभाचा होईल. जोडीदाराच्या नावावर व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार कराल. प्रेमप्रसंगात यश येईल. दीनदुबळ्यांची सेवा करण्याची इच्छा होईल. परिवारात मंगलकार्य घडेल.महिला व विद्यार्थी ः महिलांसाठी उत्तम कालावधी. घर-नोकरीत योग्य समन्वय साधता येईल. काहींचा कार्यक्षेत्री सन्मान होईल. कुटुंबाला वेळ द्या. विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल काळ आहे. काहींना सरकारी नोकरीचे योग आहेत. अभ्यासात ढिलाई नको.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ७, ८, ९, १०, १५, १६, १७, १८, २१, २७.जुलैमहिन्याच्या सुरुवातीला कामात अडचणी येतील पण, निराश होऊ नका. महिन्याच्या उत्तरार्धात कामे मार्गी लागतील. धार्मिक अनुष्ठानात मन रमेल. ज्योतिष, स्वप्नशास्त्र वगैरे गुह्य विषयात रस निर्माण होईल. आरोग्याकडे लक्ष द्या. मित्रांचे सहकार्य लाभेल. नोकरीत वरिष्ठ व्यक्तींचा सन्मान करा. कामाचा ताण येईल. काहींना प्रमोशनचे योग. व्यवसायात तुमचे अंदाज अचूक ठरतील. परगावाहून मोठी ऑर्डर मिळणे शक्य. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. मुलांच्या आरोग्यावर खर्च होईल. स्थावर खरेदीची प्रक्रिया रखडली असल्यास त्याला गती मिळेल. भाडेकरार, बँक लोनसाठी उत्तम कालावधी.महिला व विद्यार्थी ः महिलांना कामात पुढे होऊन जबाबदारी घ्यावी लागेल. मुलं-बाळं मनाविरुद्ध वागतील. स्वतःकडे दुर्लक्ष करू नका. विद्यार्थ्यांना चिकाटीने अभ्यास करावा लागेल. करिअर ओरिएंटेड कोर्स, स्किल अपग्रेडसाठी कष्ट घ्या, त्याचा लाभ होईल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ४, ५, ६, ७, ८, १४, २४, २८, ३१.ऑगस्टचैनीच्या वस्तूंची खरेदी होईल. मंगळ तितकासा अनुकूल नाही. उपासना करा. बाकी ग्रहमान चांगले आहे. मित्रांसमवेत काही आनंदाचे क्षण अनुभवायला मिळतील. नोकरीत समस्या उद्भवतील असे वाटत नाही. हितशत्रूंवर मात कराल. नवीन नोकरीसाठी प्रयत्न कराल. व्यवसायात आळस झटकून काम करावे लागेल. जुन्या ओळखींचा फायदा होईल. पूर्वार्धापेक्षा उत्तरार्ध लाभाचा ठरेल. अचानक लाभाचे योग. सामाजिक प्रतिष्ठेत वृद्धी होईल. भावंडांशी मतभेद संभवतात. वाद टाळा. मित्राच्या ओळखीतून वास्तुसबंधित माहिती कळेल. भावनेच्याभरात निर्णय नको. आर्थिक बाबींचा अंदाज घेऊनच शब्द द्या.महिला व विद्यार्थी ः महिलांनी कुणाकडूनही अपेक्षा ठेवू नयेत. सोशल मीडिया संबंधित काम करणाऱ्यांना चांगला कालावधी. आर्थिक लाभ होईल. उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सेमिनार, वर्कशॉप पूर्ण करावेत. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात एकाग्र व्हावे, सातत्य ठेवावे.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ३, ४, ९, १०, ११, १५, २१, २७, २८, ३०, ३१.सप्टेंबरशेतीवाडीत लाभ होईल. महत्त्वाच्या कार्यात विलंब संभवतो. कामाच्या निमित्ताने दूरच्या प्रवासाचे योग. नोकरीत कामाचा ताण वाढेल. वरिष्ठ व सहकाऱ्यांशी जुळवून घ्यावे लागेल. व्यवसायात साधारण लाभ होईल. नवीन ग्राहक मिळतील. वाणीवर नियंत्रण ठेवा. सामाजिक कार्यात सहभागी व्हाल. प्रेमप्रकरणात त्रास होईल. मोठी रक्कम गुंतवण्यासाठी जरा थांबा. स्थावर खरेदीचे योग आहेत. कुटुंबात वादविवाद टाळा. वैवाहिक जीवन आनंदाचे राहील. भावंडांच्या करिअरची व आई- वडिलांच्या आरोग्याची काळजी सतावेल. क्षुल्लक कारणांवरून चिडचिड करू नका. वाणीवर नियंत्रण ठेवा.महिला व विद्यार्थी ः महिलांनी कामाच्या ठिकाणी आणि आरोग्याच्या दृष्टीने दिनचर्येत सकारात्मक बदल करावेत. उसने पैसे परत कराल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्याऱ्यांनी अभ्यासात सातत्य ठेवावे. ध्येयापासून विचलित होऊ नका, मानसिक आरोग्य जपा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ५, ७, ८, ११, १७, २१, २४, २५, २७, २८.ऑक्टोबरकुटुंबातील उपवर-वधूंचे विवाह ठरतील. नोकरीत सहकाऱ्यांशी खटके उडू शकतात. स्पष्टवक्ते राहा. इतरांच्या कामात हस्तक्षेप नको. व्यवसायात अडचणी शक्य. उधारी वाढेल. भागीदारांना विश्वासात घेऊन काम करा. नव्याने भागीदारी करण्याचा विषय तूर्तास पुढे ढकला. कर्मातील गुरू लाभस्थानाकडे आगेकूच करत आहे. जुन्या स्थावर खरेदीतून विविध प्रकारे चांगला लाभ होईल. नवीन स्थावर खरेदी तूर्तास टाळा. कौटुंबिक सौख्य बरे. आर्थिकबाबतीत मोठा निर्णय घेताना जाणकारांचे मार्गदर्शन घ्या. मित्रांशी मतभेद शक्य, काळजी घ्या. काहींना अचानक खर्च होऊ शकतो, त्यामुळे पैसे जपून वापरा.महिला व विद्यार्थी ः महिलांसाठी जुन्या ओळखीतून करिअरला ग्रोथ शक्य. मुलांच्या अभ्यासाच्या तक्रारी वाढतील. जोडीदार समजून घेताना कमी पडेल. जे विद्यार्थी स्टायपेंड वा शिष्यवृत्तीसाठी प्रयत्न करत आहेत, त्यांना यश संभवते. विद्यार्थ्यांनी एकाग्रता वाढवावी.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ४, ५, १५, १८, २१, २२, २५, ३०, ३१.नोव्हेंबरजवळच्या लोकांचे मंगलकार्य होतील. सिंहस्थ पर्वाचा लाभ घ्या. कौटुंबिक वाद टाळा. नोकरीतील पेचप्रसंग युक्तीने सोडवाल. काहींना प्रमोशनचे योग आहेत. ज्युनियर्स आपला आदर करतील. व्यवसायात उन्नती होईल. अडकलेली कामे पूर्ण होतील. जुना ग्राहकवर्ग पुन्हा जोडला आहे. जोडीदाराच्या आरोग्याची काळजी घ्या. धार्मिक कार्यात मन लागेल. घरात पूजा पाठ, होम हवन होऊ शकेल. स्थावर खरेदीचे प्रबळ योग. जुनी वास्तू घेताना तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. भावंडांची चिंता वाटेल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. करिअरमधील तोल सांभाळताना दमछाक होईल. वेळेचे नियोजन करा.महिला व विद्यार्थी ः गर्भवती स्त्रियांनी पथ्यपाणी पाळावे. काही महिलांना नोकरी बदलाचे योग. घरातूनच व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार असेल, तर त्यासाठी चांगला काळ. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळा शक्य. आत्मविश्वास कमी होऊ शकेल. मारुती उपासना करा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ७, ८, ११, १७, १८, २०, २१, २६, २७, २८, २९.डिसेंबरगुरुकृपेची साथ आहे. राजकीय क्षेत्रातील लोकांना चांगला कालावधी. मित्रांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळेलच, याची खात्री नाही. गुंतवणुकीसाठी अनुकूल काळ नाही. मोठी जोखीम घेऊ नये. नोकरीत प्रगती होईल. सोबत असलेल्या लोकांचे सहकार्य लाभेल. वरिष्ठ स्तरावर आपल्या कामाची दाखल घेतली जाईल. व्यवसायात कर्मचारी वर्ग चांगले सहकार्य करेल. वाणी सुमधुर ठेवा. जुन्या ग्राहकांशी पुन्हा संपर्क करा, नफा होईल. कौटुंबिक वातावरण शांत व आनंदी घर-परिवार आणि करिअर दोन्हीचा विचार करून दीर्घकालीन प्रॉपर्टी प्लॅन फायनल करण्यास चांगला कालावधी.महिला व विद्यार्थी ः महिलांना प्रमोशनचे योग आहेत. काहींना स्थिर नोकरी मिळेल. घरातील ज्येष्ठांची काळजी घ्या. सामाजिक प्रतिमा सुधारण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांना पुढील रोडमॅप ठरवण्यासाठी चांगला कालावधी. घरातील वडीलधाऱ्यांचा आदर राखा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः २, ५, ६, ७, १२, १५, १६, १७, १८, १९, २६, २९-निखिल शेंडुरकर (होराभूषण, ज्योतिष प्रवीण, रत्नशास्त्रकोविद). 