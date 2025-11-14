Health Astrology Prediction : कोणत्या राशीच्या लोकांना जास्त आजार जडतात? ज्योतिषशास्त्रातले नवे खुलासे..करा 'हा' एकच उपाय

Health Horoscope : ज्योतिषशास्त्र आणि आरोग्य यांचा थेट संबंध असल्याचे अनेकदा सांगितले जाते. पण आता एका नव्या सर्वेक्षणाने तर धडकी भरवली आहे! भारतातील १० हजार लोकांवर केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की, काही खास राशीच्या लोकांना सर्वाधिक व्याधी जडतात, तर मीन राशीचे लोक सर्वात निरोगी राहतात. हे संशोधन ज्योतिषीय ग्रहस्थिती, राशिचक्र आणि आरोग्य यांच्यातील गूढ नाते उलगडते. चला या बातमीत सविस्तर पाहूया.अभ्यासानुसार, कर्क राशीच्या व्यक्तींना पोटाचे विकार, मानसिक तणाव आणि हृदयाशी संबंधित आजार जास्त होतात. कारण चंद्र हा या राशीचा स्वामी ग्रह असल्याने भावनिक अस्थिरता वाढते, ज्यामुळे स्ट्रेस हार्मोन्स वाढून रोगप्रतिकार शक्ती कमी होते. सर्वेक्षणात ४५% कर्क राशीवाल्यांनी वारंवार आजारी पडण्याची तक्रार केली. विशेषतः महिलांना स्तन कर्करोगासारखे गंभीर आजार जडण्याची शक्यता जास्त असते.Numerology News : 1 ते 9 मूलांकाच्या लोकांसाठी कसे असतील पुढचे 3 दिवस? सविस्तर अंकराशी ज्योतिषशास्त्र, पाहा तुमचा मूलांक काय.दुसऱ्या क्रमांकावर वृश्चिक राशी आहे. मंगळाच्या प्रभावामुळे या राशीवाल्यांना जखमा, अपघात आणि जननेंद्रियांच्या समस्या जास्त येतात. ३८% लोकांनी सर्जरीची गरज भासल्याचे सांगितले. तिसरी राशी मकर राशीच्या लोकांना हाडे, दात आणि संधिवाताचे आजार सतावतात. शनीच्या कठोर प्रभावामुळे ३५% मकर राशीवाल्यांना दीर्घकालीन आजार जडलेले असतात..Numerology News : 1 ते 9 मूलांकाच्या लोकांसाठी कसे असतील पुढचे 3 दिवस? सविस्तर अंकराशी ज्योतिषशास्त्र, पाहा तुमचा मूलांक काय.ज्योतिषतज्ज्ञ डॉ. अनिता शर्मा म्हणाल्या, ग्रहांची स्थिती शरीरावर परिणाम करते. कर्क राशीवाल्यांनी ध्यान आणि योग करावा, तर वृश्चिकांनी रक्तदानासारखे उपाय करावेत. हा अभ्यास ज्योतिष आरोग्य पत्रिकाने प्रसिद्ध केला असून यात ग्रहदशा, नक्षत्र आणि राशींचा आरोग्यावर होणारा प्रभाव तपासला आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.