Horoscope | राशी भविष्य

Health Astrology Prediction : कोणत्या राशीच्या लोकांना जास्त आजार जडतात? ज्योतिषशास्त्रातले नवे खुलासे..करा 'हा' एकच उपाय

Which Zodiac Suffers Most Diseases Astrology Study Reveals Shocking Insights : कोणत्या राशीच्या लोकांना जास्त व्याधी जडतात? जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्र काय सांगते
These Zodiac Suffers Most Diseases Astrology Study Reveals Shocking Insights

These Zodiac Suffers Most Diseases Astrology Study Reveals Shocking Insights

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Health Horoscope : ज्योतिषशास्त्र आणि आरोग्य यांचा थेट संबंध असल्याचे अनेकदा सांगितले जाते. पण आता एका नव्या सर्वेक्षणाने तर धडकी भरवली आहे! भारतातील १० हजार लोकांवर केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की, काही खास राशीच्या लोकांना सर्वाधिक व्याधी जडतात, तर मीन राशीचे लोक सर्वात निरोगी राहतात. हे संशोधन ज्योतिषीय ग्रहस्थिती, राशिचक्र आणि आरोग्य यांच्यातील गूढ नाते उलगडते. चला या बातमीत सविस्तर पाहूया

Loading content, please wait...
horoscope
weekly horoscope
Diseases
Daily Horoscope
Yearly Horoscope
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com