Baba Vanga Prediction 2025: बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरली...! ‘या’ घटनेने जग हादरलं

Baba Vanga prediction 2025 explained in detail: 2025 हे वर्ष संपायला अवघे काही दिवस राहीले आहे. दरवर्षीप्रमाणे, लोकांना नोस्ट्राडेमस आणि बाबा वांगा यांनी केलेल्या जुन्या भविष्यवाण्या आठवत आहेत. बाबा वांगा यांच्या भविष्यवाण्या आजही जगभरात चर्चेचा विषय आहेत . बाबा वांगा यांनी 2025 बद्दल अनेक धक्कादायक भाकिते केली होती, ज्यात युद्ध, राजकीय उलथापालथ आणि नैसर्गिक घटनांचा समावेश आहे. चला तर मग जाणून घेऊया 2025 मध्ये कोणत्या भविष्यवाण्या खऱ्या ठरल्या आहे. .बाबा वांगाच्या भाकितांनी जग हादरलं2025 मध्ये जगभरातील अनेक प्रमुख घटना प्रसिद्ध भविष्यवाण्यांशी जोडल्या जात आहेत. नैसर्गिक आपत्ती आणि वर्षभरात वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे या भविष्यवाण्यांबद्दल चर्चा सुरू झाल्या आहेत. नोव्हेंबर 2025 मध्ये, चक्रीवादळ दित्वाने श्रीलंकेत कहर केला, 153लोकांचा मृत्यू झाला आणि हजारो बेघर झाले. याव्यतिरिक्त, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड आणि श्रीलंकेतील पुराच्या बातम्यांना जगाला धक्का दिला..Year End 2025: शनीने 2025 मध्ये काय काय केले? जाणून घ्या भ्रमणापासून नक्षत्र बदलापर्यंत, एका क्लिकवर.23 नोव्हेंबर 2025 रोजी इथिओपियामध्ये झालेल्या ज्वालामुखीच्या उद्रेकानेही जागतिक चिंता निर्माण केली. त्याचे परिणाम भारतातसह अनेक देशांमध्ये जाणवले. शिवाय, वर्षभर भू-राजकीय तणाव कायम राहिला. रशिया -युक्रेन युद्ध, इस्रायल-हमास संघर्ष आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावामुळे जग संघर्षाच्या स्थितीत राहिले. लोक या घटनांना मोठ्या जागतिक संघर्ष आणि अशांततेची भविष्यवाणी करणाऱ्या भविष्यवाण्यांशी जोडत आहेत..Year End 2025: वर्षभरात गुगलवर सर्वात जास्त सर्च केलेत 'हे' प्रश्न, वाचा A To Z संपूर्ण यादी.बाबा वांगा यांचा जन्म 1991मध्ये बल्गेरियात झाला आणि 1996 मध्ये 86 व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. वयाच्या 12व्या वर्षी त्यांनी आपली दृष्टी गमावली. सोव्हिएत युनियनचे विघटन आणि अमेरिकेत अल-कायदा या दहशतवादी संघटनेने केलेल्या 9/11 च्या हल्ल्यांसह त्यांनी अनेक भाकिते केली होती, जी पूर्णपणे खरी ठरली आहेत .