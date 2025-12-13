Horoscope | राशी भविष्य

Baba Vanga Prediction 2025: बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरली...! ‘या’ घटनेने जग हादरलं

Baba Vanga Prediction 2025: बाबा वांगाने केलेल्या भविष्यवाणी खऱ्या ठरल्या असून ज्यामुळे संपूर्ण जग हादरले आहे. या घटना कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.
Puja Bonkile
Baba Vanga prediction 2025 explained in detail: 2025 हे वर्ष संपायला अवघे काही दिवस राहीले आहे. दरवर्षीप्रमाणे, लोकांना नोस्ट्राडेमस आणि बाबा वांगा यांनी केलेल्या जुन्या भविष्यवाण्या आठवत आहेत. बाबा वांगा यांच्या भविष्यवाण्या आजही जगभरात चर्चेचा विषय आहेत . बाबा वांगा यांनी 2025 बद्दल अनेक धक्कादायक भाकिते केली होती, ज्यात युद्ध, राजकीय उलथापालथ आणि नैसर्गिक घटनांचा समावेश आहे. चला तर मग जाणून घेऊया 2025 मध्ये कोणत्या भविष्यवाण्या खऱ्या ठरल्या आहे.

