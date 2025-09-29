Horoscope | राशी भविष्य

Career Horoscope 30th Sept: उद्या गजकेसरी राजयोग! मान-सन्मान आणि यशाची दारे उघडणार; 'या' राशींचे करिअर झेपावणार

30th September Career Horoscope: मंगळवार ३० सप्टेंबर २०२५ ला 'या' राशींना राजेशाही सुख मिळणार आहे. तर काही राशीचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढणार आहे. मेष ते मीन राशीचे उद्याचे करिअर भविष्य जाणून घ्या...
Career Horoscope 30th Sept

Career Horoscope 30th Sept

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मंगळवार, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी, गुरु आणि चंद्र एकमेकांच्या केंद्रस्थानी असल्याने गजकेसरी योग निर्माण होत आहे. हा एक शुभ राजयोग आहे जो व्यक्तीला श्रीमंत बनवतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, गजकेसरी राजयोगाच्या शुभ प्रभावामुळे अनेक राशींना राजेशाही सुख आणि संपत्ती मिळेल. त्याच्या प्रभावामुळे मेष आणि वृषभ राशींचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढेल. कर्क राशीच्या लोकांना कोर्ट केसेस जिंकता येतील. सिंह आणि मकर राशीच्या राशींना त्यांच्या बँक बॅलन्समध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. या काळात काही राशींना व्यवसायात सावधगिरी बाळगावी लागेल. मेष ते मीन राशीपर्यंत उद्याच्या करिअर राशीभविष्य पाहूया.

Loading content, please wait...
horoscope
Career
Daily Horoscope
Daily Rashi Bhavishya
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com