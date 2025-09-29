Career Horoscope 30th Sept: उद्या गजकेसरी राजयोग! मान-सन्मान आणि यशाची दारे उघडणार; 'या' राशींचे करिअर झेपावणार

मंगळवार, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी, गुरु आणि चंद्र एकमेकांच्या केंद्रस्थानी असल्याने गजकेसरी योग निर्माण होत आहे. हा एक शुभ राजयोग आहे जो व्यक्तीला श्रीमंत बनवतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, गजकेसरी राजयोगाच्या शुभ प्रभावामुळे अनेक राशींना राजेशाही सुख आणि संपत्ती मिळेल. त्याच्या प्रभावामुळे मेष आणि वृषभ राशींचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढेल. कर्क राशीच्या लोकांना कोर्ट केसेस जिंकता येतील. सिंह आणि मकर राशीच्या राशींना त्यांच्या बँक बॅलन्समध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. या काळात काही राशींना व्यवसायात सावधगिरी बाळगावी लागेल. मेष ते मीन राशीपर्यंत उद्याच्या करिअर राशीभविष्य पाहूया..मेषमेष राशीसाठी आजचा दिवस मिश्रित असेल. शत्रूंच्या सहाव्या घरात सूर्य आणि आठव्या घरात चंद्र असल्याने तुम्हाला सरकारमध्ये आदर मिळेल. परिणामी, तुमचे प्रलंबित काम पूर्ण होईल. धार्मिक सहलीच्या तुमच्या योजना अचानक पुढे ढकलल्या जातील. ज्यामुळे तुम्ही काहीसे निराश व्हाल. शुभ कार्यक्रमांवर खर्च केल्याने तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. तुमच्या मुलांकडूनही तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते.वृषभ वृषभ राशीच्या लोकांसाठी दिवस शुभ राहणार आहे. तुमच्या राशीचा स्वामी शुक्र, आनंदाच्या चौथ्या घरात असल्याने तुमचा आदर वाढेल. तुमची प्रतिष्ठा देखील वाढेल. शिवाय, आठव्या घरात चंद्राचे स्थान तुमची निर्णय घेण्याची शक्ती वाढवेल. त्याच वेळी, सत्तेत असलेल्यांच्या सल्ल्याने तुम्हाला आर्थिक लाभ देखील मिळू शकेल. म्हणून तुम्ही संधीची वाट पाहू नये तर पुढाकार घ्यावा आणि ती मिळवावी..Dussehra Horoscope : दसऱ्याला बुधाचे भ्रमण! मिथुन मिथुन राशीचा स्वामी बुध, सूर्यासोबत कन्या राशीच्या चौथ्या घरात उगवत आहे. या स्थितीमुळे अनावश्यक शत्रू निर्माण होऊ शकतात. ज्यामुळे तुमच्यासाठी काही समस्या निर्माण होऊ शकतात. चौथ्या घरात केतू आणि बाराव्या घरात बृहस्पति तुमच्या आईसाठी आरोग्य समस्या निर्माण करू शकतात. म्हणून तुम्ही तुमच्या व्यवसायात सावधगिरी बाळगली पाहिजे आणि धोकादायक उपक्रम टाळले पाहिजेत.कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आनंद आणि शांतीचा राहणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून असलेला तणाव कमी होऊ शकतो आणि तुमच्या मनात आनंद निर्माण होऊ शकतो. तुमच्या राशीचा स्वामी चंद्राचे सहाव्या घरात स्थान तुमचे धैर्य वाढवेल. शिवाय तुम्ही न्यायालयीन खटले जिंकण्याची शक्यता आहे. गुरु ग्रहाच्या आशीर्वादाने तुमच्या पत्नीचे आरोग्य सुधारेल..सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी दिवस शुभ आणि फलदायी असेल. तुमच्या राशीच्या स्वामी सूर्याचे कन्या राशीच्या दुसऱ्या घरात होणारे भ्रमण आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल. पाचव्या घरात चंद्र अचानक आर्थिक लाभ देईल. तुमच्या बँक बॅलन्समध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. संध्याकाळी तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकते. रात्री तुम्हाला एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते.कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी मंगळवार हा दिवस शुभ राहणार आहे. तुमचे आरोग्य आणि तुमचा मंदावलेला व्यवसाय देखील सुधारण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे तुमचे मनोबल वाढेल. तुम्हाला कुटुंबातील सदस्यांकडूनही चांगली बातमी मिळेल. तुमचा मुलगा आणि पत्नी तुम्हाला चांगली बातमी देऊ शकतात. तुमचे वैवाहिक जीवनही आनंददायी असेल..तूळतूळ राशीचा अधिपती ग्रह शुक्र याचा सिंह राशीत प्रवेश फायदेशीर ठरेल. या काळात तुम्हाला राजकीय क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळेल. शिवाय, सांसारिक सुखांचा विस्तार होईल आणि कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील. रात्रीच्या वेळी एखाद्या खास कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी तुम्हाला मिळू शकेल. जिथे तुम्हाला एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीला भेटून फायदा होईल.वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांचा दिवस व्यस्त आणि तणावमुक्त राहण्याची अपेक्षा आहे. तुमच्या राशीत शनिची पाचवी युती होत आहे. ज्यामुळे तुमच्या प्रेम आणि बौद्धिक कार्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. कठोर परिश्रम आणि समर्पण यश मिळवू शकते. या काळात तुम्हाला विवेकबुद्धी बाळगावी लागेल. प्रियजनांशी वाद झाल्यास नुकसान होऊ शकते. तुम्हाला तुमच्या आहाराकडे देखील लक्ष देणे आवश्यक आहे..धनुधनु राशीच्या लोकांसाठी दिवस मिश्रित जाईल. तुम्हाला सावधगिरी आणि संयम बाळगण्याची आवश्यकता असेल. मंगळाच्या प्रभावामुळे चोरीची चिंता वाढू शकते. चौथ्या घरात शनि तुमच्या वैवाहिक जीवनात खर्च आणि तणाव निर्माण करू शकतो. जवळच्या आणि दूरच्या प्रवासाच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होतील. संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला चांगली बातमी देखील ऐकू येईल. पहिल्या घरात चंद्र असल्याने मनःशांती मिळेल.मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी, हा दिवस तुमच्या प्रभाव आणि सन्मानात वाढ करणारा ठरेल. चौथ्या घरात राहू अनपेक्षित लाभ मिळवून देऊ शकतो. जमीन, घर आणि मालमत्तेशी संबंधित बाबींमध्ये यश मिळेल. तुम्हाला महत्त्वाच्या लोकांना भेटण्याची संधी मिळेल. ज्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला वरिष्ठांकडून मदत मिळेल. यामुळे तुमच्या सर्व प्रलंबित समस्या सोडवण्यास मदत होईल..कुंभ तुमच्या राशीचा स्वामी शनि सध्या मीन राशीच्या दुसऱ्या घरात आहे. अकराव्या घरात असलेला चंद्र नवीन उत्पन्नाच्या संधी प्रदान करेल. यामुळे नफ्याच्या नवीन व्यवसाय संधी उपलब्ध होतील. शत्रू आणि प्रतिस्पर्धी विजयी होतील आणि ते तुमच्याविरुद्ध उभे राहू शकणार नाहीत. वेळ तुमच्या बाजूने आहे. म्हणून त्याचा पुरेपूर फायदा घ्या.मीन तुमच्या राशीचा स्वामी ग्रह, गुरु, मिथुन राशीच्या चौथ्या घरात बराच काळ आहे. नवव्या घरात चंद्र तुम्हाला भाग्य देईल. परिणामी, तुम्हाला मालमत्ता मिळू शकते. हरवलेले किंवा अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता देखील आहे. अगदी गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्याची तुमची क्षमता तुम्हाला कुटुंब आणि मित्रांकडून पाठिंबा मिळवण्यास सक्षम करेल.. 