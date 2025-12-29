Horoscope : 1 जानेवारीला बनतोय चतुर्ग्रही योग! '4' राशींना वर्षभर होईल धनलाभ; रखडलेली कामे मार्गी लागतील, पूर्ण होणार मोठं स्वप्न

१ जानेवारी २०२६ रोजी ग्रहांच्या विशेष भ्रमणामुळे 'चतुर्ग्रही योग' निर्माण होत आहे. ज्योतिष शास्त्रानुसार जेव्हा एकाच राशीत चार महत्त्वाचे ग्रह एकत्र येतात तेव्हा त्याला 'चतुर्ग्रही योग' म्हणतात. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच होणारा हा दुर्मिळ योग ४ राशींच्या व्यक्तींसाठी भाग्योदयाचे संकेत देत आहे.या शुभ योगामुळे कोणत्या राशींना लाभ होईल, जाणून घेऊया सविस्तर...१. मेष रास (Aries)मेष राशीच्या लोकांसाठी २०२६ हे वर्ष प्रगतीचे असेल. चतुर्ग्रही योगामुळे तुमच्या उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील.अडकलेले पैसे परत मिळतील.व्यवसायात मोठी भागीदारी किंवा नवीन प्रकल्प सुरू होऊ शकतात.स्वतःचे घर किंवा वाहन घेण्याचे स्वप्न या वर्षात पूर्ण होण्याची दाट शक्यता आहे..Horoscope : 2026 वर्ष सुरू होताच बनतोय लक्ष्मी-कुबेर धनलाभ योग; 6 राशींच्या लोकांना मिळणार भरपूर पैसा, अडकलेली कामे होणार पूर्ण.२. वृषभ रास (Taurus)वृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा योग करिअरमध्ये मोठी भरारी घेणारा ठरेल.जुन्या गुंतवणुकीतून अचानक धनलाभ होईल. शेअर मार्केटमध्ये लाभ मिळू शकतो.नोकरीत बढती, प्रमोशन आणि पगारात वाढ होईल. रखडलेली सरकारी कामे मार्गी लागतील.परदेश प्रवासाचे किंवा उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते..Numerology : उशिरा का होईना पण यशस्वी होतातच 'या' तारखेला जन्मलेले लोक...नशिबात असतो अधिकारी बनण्याचा योग.३. सिंह रास (Leo)सिंह राशीच्या जातकांसाठी हा योग आत्मविश्वासात वाढ करणारा ठरेल. समाजात मान-सन्मान वाढेल.वडिलोपार्जित संपत्तीतून लाभ होईल. आर्थिक नियोजनात यश मिळेल.राजकारण किंवा प्रशासकीय क्षेत्रात असलेल्या लोकांसाठी हे वर्ष सुवर्णकाळ ठरेल.सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवण्याचे तुमचे मोठे स्वप्न या काळात साकार होईल..National Food : भारताचे राष्ट्रीय जेवण काय आहे? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर.४. धनु रास (Sagittarius)धनु राशीच्या लोकांसाठी २०२६ ची सुरुवात भाग्योदयाची असेल. गुरु आणि इतर ग्रहांची साथ मिळाल्याने तुमची प्रगती वेगाने होईल.व्यवसायात अनपेक्षित नफा मिळेल. कर्जातून मुक्ती मिळण्याची शक्यता आहे.नवीन नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना उत्तम संधी प्राप्त होतील.कौटुंबिक सुख आणि संतती सुख या बाबतीत असलेले मोठे स्वप्न पूर्ण होईल..चतुर्ग्रही योगाचा प्रभाव वाढवण्यासाठी उपाय१. दररोज सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण करावे.२. गरजू व्यक्तींना अन्न किंवा वस्त्र दान करावे.३. तुमच्या कुलदेवतेची उपासना सुरू ठेवावी.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.