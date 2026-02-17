Horoscope: उद्या बुधवार शुभ संयोग! मिथुन, सिंह आणि कुंभसह 'या' राशींसाठी १८ फेब्रुवारी ठरेल लाभदायक, तर काहींना सतर्क राहावे लागेल

18 February Wednesday Marathi Horoscope Predication: ज्योतिषशास्त्रानुसार बुधवार, १८ फेब्रुवारी हा दिवस भगवान गणेश यांना समर्पित मानला जातो. अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. या दिवशी अनेक ग्रहांची विशेष स्थिती निर्माण होत असून मिथुन, सिंह आणि कुंभसह अनेक राशींच्या अनेक मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. .उद्याच्या दिवसांचे महत्वउद्या बुधवार, १७ फेब्रुवारी भगवान गणेश यांना समर्पित मानला जातो, त्यामुले हा दिवस नवीन सुरूवात, बुद्धिमत्ता आणि सौभाग्य दर्शवतो. यावेळी वृश्चिक, मिथुन आणि सिंहसह राशींना विशेष लाभ मिळणार आहेत. तर काहींना सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे. ग्रहस्थिती आणि ऊर्जा बदलाच्या पार्श्वभूमीवर टॅरो कार्ड काय सुचवते? चला तर जाणून घेऊया टॅरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाहूया १२ राशींचे बुधवारचे भाग्य.Indian Railway Jobs 2026: रेल्वे मंत्रालयाकडून 22,000 पदांसाठी मेगा भरती सुरू, जाणून घ्या शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा.मेषआजच्या कामामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. अचानक येणाऱ्या अडचणींमुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. कोणत्याही कामात घाई करू नका; संयम आणि विचारपूर्वक निर्णय घेणे महत्वाचे आहे.वृषभअपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी आजचा दिवस सर्वोत्तम आहे. तुमची जबाबदारी बाजूला ठेवू नका. व्यसन आणि स्वार्थीपणापासून दूर राहणे आवश्यक आहे. संयम आणि शिस्तबद्ध जीवनशैली यश मिळवून देईल.मिथुनआज परिवार आणि मित्रांसोबतचे नाते सुसंवादी राहील. लेखन, संशोधन किंवा आर्थिक योजना करणाऱ्यांसाठी दिवस लाभदायक आहे. नवीन प्रोजेक्ट्स सुरू करण्यासाठी हा योग्य वेळ आहे. सकारात्मक विचारांमुळे फायदा होईल.कर्कआज कर्ज घेणे टाळा. आर्थिक बाबतीत कुशल असणे महत्वाचे आहे. धार्मिक आणि आध्यात्मिक कार्यात सहभागी होऊन तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल..सिंहव्यवसायातील योजनांना गुप्त ठेवणे फायदेशीर ठरेल. प्रेमसंबंधात समजुतीने वागणे आवश्यक आहे. संयम आणि संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे.कन्याइतरांच्या समस्यांमध्ये स्वतःला अडकवू नका. स्वतःवर लक्ष केंद्रित करा. आज तुमचे काम लक्षात ठेवून निर्णय घेतल्यास नुकसान टाळता येते. आत्मपरीक्षणासाठी हा एक चांगला दिवस आहे.तूळकामात काही समस्या येऊ शकतात, परंतु दुपारी परिस्थितीत सुधारणा होईल. संयम आणि संतुलित वाणी राखणे आवश्यक आहे.वृश्चिकमहत्वाकांक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. कार्यक्षेत्रात प्रशंसा मिळेल. वाहन चालवताना विशेष सावधगिरी घ्या. सतर्क राहणेच सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहे..Houseplants Ideas: पाहुण्यांना इम्प्रेस करायचंय? घर अधिक आकर्षक दिसण्यासाठी लावा ही 6 झाडे; कौतुक नक्की होणार!.धनुजीवनसाथीशी संवाद कायम ठेवा; लहानसहान मतभेद येऊ शकतात. धार्मिक कार्यात रस वाढेल. वाहन चालवताना काळजी घ्या.मकरकुटुंबात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे निर्णय काळजीपूर्वक घ्या. घरातील वृद्धांचे आरोग्य लक्षात ठेवा.कुंभआरोग्याची काळजी घ्या. थकवा किंवा शारीरिक दुखापत जाणवू शकते. अनावश्यक खर्च टाळा आणि मानसिक तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करा. स्थानांतराची शक्यता आहे.मीनव्यवसायिक जीवनात नियमित उत्पन्न मिळेल. छोटी प्रवासे लाभदायक ठरतील. धैर्य आणि व्यावहारिक दृष्टी ठेवणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.