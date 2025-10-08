Daily Horoscope: आज कोणाच्या नशिबाची लॉटरी लागणार? जाणून घ्या ८ ऑक्टोबरचं राशीभविष्य!

Aajch Rashi Bhavishya: आज ८ ऑक्टोबर २०२५, बुधवार आहे. चंद्र संपूर्ण दिवस आणि रात्रभर मेष राशीत असणार आहे. या ठिकाणी चंद्रावर त्याचा स्वामी मंगल देखील पाहायला मिळत आहे. त्यामुले आजचा दिवस खूप खास बनत आहे. .तसेच चंद्र आणि बुद्ध यांच्यातील समसप्तक योग्य म्हणजे "कल योग" टायर होतोय, जो तुमच्या मानसिक स्पष्टता आणि निर्णयक्षमतेसाठी फार उपयुक्त ठरणार आहे. चला तर जाणून घेऊयात आजच्या ग्रहाची स्थिती काय आहे.चंद्र तिसऱ्या भावात गुरु,गुरु तिसऱ्या भावात शुक्र,आणि शुक्र तिसऱ्या भावात मंगल व बुध या ग्रहांसोबत आहे..का वाचावे आजच राशिभविष्य?राशिभविष्य तयार करताना ग्रहांच्या स्थानाबरोबर पंचांग, योग आणि ग्रहाच्या परस्परसंबंधांचाही विचार होतो. तुम्हाला आज नोकरी, व्यवसाय, आरोग्य, नातेवाईक आणि इतर महत्वाच्या बाबतीत काय घडेल हे या राशिभविष्यातून समजेल. आजचा दिवस कसा जाईल? कोणत्या गोष्टींसाठी तयारी करावी? कोणते फायदे मिळू शकतात? याची माहिती घेण्यासाठी तुमचं राशिभविष्य नक्की वाचा आणि तुमच्या दिवसाचं उत्तम नियोजन करा..High Court Recruitment 2025: उच्च न्यायालयात कोर्ट मॅनेजर होण्याची संधी! 56,100 रुपये बेसिक पगार, आजच करा अर्ज .मेष: जरा संयम ठेवाकामांमध्ये तुमचा उत्साह आणि वेग दिसेल, पण जास्तीचा ताण घेऊ नका. कुठल्या नात्यांमध्ये गैरसमज येऊ शकतात संवाद साधताना काळजी घ्या. आर्थिक बाबतीत योग्य सुचना मिळू शकतात, पण ती अंमलात आणताना शहाणा राहणे गरजेचे.वृषभ: संयोजन आवश्यक आहेआज वेळेवर कामे पूर्ण करण्याचा दबाव जास्त वाटेल. पण तुमचे स्नेही आणि सहकारी तुमचा हात धरतील. भावनिक बाबींमध्ये थोडेफार तणाव येऊ शकतो, त्यामुळे शांतपणे विचार करून निर्णय घ्या. घरात छोट्या बदलाचे कामे होतील.मिथुन: नवीन आरंभ करावीजर एखादे नवीन प्रोजेक्ट सुरू करायचे असेल, आजच्या दिवसाची ऊर्जा तुम्हाला साथ देईल. जुने मतभेद मिटतील. परंतु, ग्रह स्थितीचे प्रभाव लक्षात घेऊन पहिले पाऊल विचारपूर्वक उचला.कर्क: मनाचे समाधानतुम्ही आपल्या मनातील काही विचार आज उघडून व्यक्त कराल. दानधर्म व सामाजिक कार्यात मन रमेल. परंतु आव्हान म्हणजे वेळ व्यवस्थापन. बर्याच गोष्टी हातात घेऊ नका, न वाटप करा..सिंह: आंतरिक जागरुकताआज तुमच्या अंतर्मनाला ऐका तीच योग्य मार्ग दाखवेल. अभिमान व अहंकार या दोघांची दारे बंद ठेवा. कामाच्या ठिकाणी संघर्ष संभवतो, पण संयमाने ते माघार घेईल.कन्या - योग्य बदल स्वीकाराआज तुमच्या विचार (शुभ) व अयोग्य निर्णयांची चाचणी होईल. जुना प्रकल्प पुन्हा चालू होऊ शकतो. मित्रांशी संवाद साधताना समजूतपूर्व बोला. हलक्या फुलक्या आरोग्यसंबंधी सावध राहावे.तुळ : संतुलन राखाआकर्षक संधी येतील, पण जोड्या संबंधांमध्ये मतभेद होऊ शकतात. आर्थिक गुंतवणुकीतील नियोजन नीट करा. कुठल्या गोष्टींची समीक्षा करून पुढे जा.वृश्चिक: गुपित समजून घ्याआज बर्याच गोष्टी आपल्या मनाच्या आतल्या कोपऱ्यात राहतील त्या बाहेर बोलू नका. कुठला सल्ला गैरसोईचा ठरू शकतो. विश्वास नीट ठेवा आणि योजना बंद ठेवू नका..Post-COVID Cancer Surge: कोरोनानंतर कर्करोगाचे सावट! सोलापुरात रुग्णसंख्या दुपटीने, म.फुले योजनेत केमोथेरपीचे प्रमाण वाढले.धनु: ध्येयाचे पुनरावलोकनआज जुन्या ध्येयांना नव्याने बघा. काय बदल हवा, ते ठरवा. आर्थिक बाबींमध्ये थंड डोक्याने विचार करा. कौटुंबिक सुख मिळेल. प्रेम-नाते अधिक मधुर होतील.मकर: कठोर परिश्रम फळ देतीलआज तुमचे प्रयत्न अधिक दृढ होतील, आणि त्याचा फायदा दिसून येईल. पण जिथे शक्य असेल तिथे सावध निर्णय घ्या विशेषतः आर्थिक गोष्टींमध्ये. घरातील तणाव कमी करण्यासाठी संवाद घ्या.कुंभ: सर्जनशीलता जागा घेईलआत्मविश्वास व आत्मचिंतन आज अधिक असेल. कला, लिखाण, सर्जनशील कामांमध्ये तुम्ही नाव कमवाल. पण व्यवहारिक बाबींमध्ये अति उत्साह हानीकारक ठरू शकतो. यथेच्छ विचार करा.मीन: अंतर्मुखता आणि विश्रांतीआजच्या घडामोडींमध्ये स्वतःकडे लक्ष द्या. तुमचे स्वप्न व विचारांचे उभार आज अधिक स्पष्टता मिळतील. लहान प्रवास तुम्हाला आनंद देतील. आरोग्यावर विशेष लक्ष ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.