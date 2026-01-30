February Tarot Horoscope: फेब्रुवारीत बदलणार भाग्य! लक्ष्मी नारायण राजयोगामुळे 12 राशींमधील कोणत्या राशींना मिळणार श्रीमंती? वाचा मासिक टॅरो राशीभविष्य

Marathi February Tarot Predictions: फेब्रुवारी महिन्यात लक्ष्मी नारायण राजयोगामुळे अनेक राशींना लाभ होणार आहे. या महिन्यात बुध आणि शुक्र युती कुंभ राशीत होणार असल्याने लक्ष्मी नारायण राजयोग अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे..टॅरो कार्ड्सच्या गणनेनुसार या राजयोगामुळे मेष, मिथुन कर्क, सिंह आणि कन्या राशींसाठी धन- संपत्तीचा लाभ, आर्थिक प्रगती, मान- सन्मान आणि यश प्राप्त होऊ शकते. चला तर जाणून घेऊया टॅरो कार्ड्सनुसार तुमच्या राशींवर काय परिणाम होणार आहे..UGC नियमांवर वाद का पेटला? नवा 3(C) आणि जुना 3(E) यातील फरक समजून घ्या.मेषफेब्रुवारी महिन्यात मेष राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास वाढेल. या काळात तुम्हाला चांगला लाभ होईल. कौटूंबिक जीवन सुखी आणि समृद्ध राहील. विद्यार्थ्यांचे लक्ष अभ्यासात लागेल आणि त्यांना यश मिळेल. नोकरधार वर्गाला प्रवास करावा लागू शकतो. नवीन काम सुरू करण्यासाठी हा महिना अनुकूल आहे. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील.वृषभया महिन्यात आरोग्यात थोडे चढ-उतार दिसून येतील. शारीरिक व मानसिक थकवा जाणवू शकतो. आर्थिक बाबतीत काळ अनुकूल आहे आणि रखडलेली कामे पूर्ण होतील. कौटूंबिक जीवनात समृद्धी राहील, मात्र वैवाहिक जीवनात समन्वयाच्या अभावामुळे तणाव संभवतो. संततीकडून काही समस्या निर्माण होऊ शकतात.मिथुनफेब्रुवारी महिना हा या राशींसाठी अत्यंत शुभ आहे. आरोग्य उत्तम राहील आणि आजारी लोकांना लवकर बरे वाटेल. कौटूंबिक वातावरण सकारत्मक राहील. महत्वाचे पदे मिळण्याची शक्यता आहे. मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळेल. विद्यार्थ्यांना यश मिळेल आणि शत्रू निष्प्रभ ठरतील.कर्कहा महिना कर्क राशींसाठी उत्साहवर्धक असेल. आर्थिक बाबतीत काळ सामान्य राहील. आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात मन कमी लागेल, मात्र स्पर्धा परीक्षेत यश मिळेल. जीवनसाथीसोबत मतभेद होऊ शकतात. भागीदारीत नवीन काम करताना घाई टाळा..सिंहसिंह राशीच्या जातकांसाठी फेब्रुवारी महिना फलदायी आहे. मानसिक आरोग्यात सुधारणा होईल. महत्वाचे निर्णय सहज घेता येतील. घरात सुख- समृद्धी राहील. नोकरी करणाऱ्यांसाठी पदोन्नती व प्रगतीचे संकेत आहेत.कन्याहा महिना सुखद राहील. स्वभावात चिडचिड जाणवू शकते, त्यामुळे वाणीवर संयम ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. आर्थिक स्थिती मध्यम राहील. संततीकडून आनंद मिळेल. विद्यार्थ्यांना यश मिळेल. वैवाहिक जीवन सुखी राहील. काही लहान प्रवास होऊ शकतो.तूळफेब्रुवारी महिना तूळ राशींसाठी आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक आहे. मित्र आणि कुटुबांयांशी संबंध मधुर राहतील. दागिने, वस्त्र खरेदीचे योग आहेत. वैवाहिक नात्यातील दुरावा दूर होईल. नोकरीत पदोन्नत्तीची संधी मिळू शकते.वृश्चिकया महिन्यात वृश्चिक राशींच्या लोकांना आर्थिक साधनांमध्ये वाढ होईल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. संततीकडून चांगली बातमी मिळेल. शत्रू नुकसान करू शकणार नाहीत. अनैतिक मित्रांपासून दूर राहा..Kolhapur Tourism: कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवीच्या दर्शनाला जाण्याचं प्लॅन करताय? मग 'या' 5 ठिकाणी SUNSET नक्की अनुभवा....धनुफेब्रुवारी महिना आनंददायी असेल. मांगलिक कार्यक्रमात सहभागी व्हाल. प्रवासातून लाभ मिळेल. नोकरीत यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा महिना उत्साहवर्धक असून उद्दिष्टे साध्य होतील.मकरकामात अधिक मेहनत घ्यावी लागेल. भावंडांशी मतभेद संभवतात. अनावश्यक प्रवासामुळे खर्च वाढेल. नवीन गुंतवणूक टाळा. वैवाहिक जीवनात चढ-उतार राहतील. विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होऊ शकते.कुंभहा महिना कुंभ राशीसाठी उत्तम आहे. वैवाहिक जीवन सुखी राहील. लहान प्रवास संभवतात. नोकरीत प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. वरिष्ठांशी संबंध सुधारतील. थोड्या प्रयत्नांत अपेक्षित लाभ होईल. अडकलेले पैसे मिळण्याची शक्यता आहे.मीनमीन राशीसाठी हा महिना अत्यंत चांगला आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षेत अपेक्षित यश मिळेल. वैवाहिक जीवनात समरसता राहील. गुंतवणुकीसाठी काळ शुभ आहे. बेरोजगारांना नोकरीच्या संधी मिळू शकतात. जमीन, मालमत्ता किंवा वाहन खरेदीची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. मात्र आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.