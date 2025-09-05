गणपतीच्या विसर्जनावेळी राशीनुसार करा हे उपाय, करिअर, आरोग्यसह संपत्तीत होईल वाढ

1 गणेश विसर्जन २०२५ शनिवार, ६ सप्टेंबर रोजी आहे.2 या दिवशी राशीनुसार खास उपाय केल्यास बाप्पाची कृपा मिळते.3 उपायांमुळे करिअर, आरोग्य, संपत्ती आणि कुटुंबात सुख-शांती लाभते..गणपती विसर्जन हे 6 सप्टेंबरला 2025 रोजी म्हणजेच शनिवारी आहे. या दिवशी काही राशींना गणरायाला निरोप देताना काही खास उपाय फायदेशीर ठरतील. गणरायाच्या आशिवार्दाने त्यांच्या जीवनात सुख-समृद्धी आणि यश प्राप्ती होऊ शकते. कोणत्या आहेत त्या राशी आणि काय आहेत उपाय हे ते पाहुया....मेष : लाल फुलं आणि लाडू लाल कपड्यात ठेवून पाण्यात विसर्जित केल्यास करिअर आणि व्यवसायात प्रगती होते.वृषभ : गणरायाला दूर्वा आणि शुद्ध तूप अर्पण करा. यामुळे धनलाभ आणि कुटुंबात सुख-शांती मिळू शकते.मिथुन : हिरव्या कपड्यात मूग डाळ आणि हिरवी वेलदोडा ठेवून गणरायाला अर्पण करुन विसर्जित केल्याने शिक्षणात प्रगती व बुद्धी वाढते.कर्क : गणरायलाला तांदूळ आणि दुधाची खीर अर्पण केल्याने घरात सुख-शांती नांदते..सिंह : लाल फुलं आणि गूळ अर्पण करा. यामुळे पद, प्रतिष्ठा आणि मान-सन्मान वाढतो.कन्या : दूर्वा आणि फळं अर्पण करा. यामुळे आरोग्य चांगलं राहतं आणि मानसिक ताण कमी होतो.तुला : गुलाबी फुलं आणि मिश्रीचा नैवेद्य द्या. यामुळे दांपत्य जीवन गोडसर होतं.वृश्चिक : लाल चंदन आणि डाळिंब अर्पण करा. यामुळे अडकलेली कामं पूर्ण होतात आणि पदोन्नतीचे योग जुळतात..धनु : पिवळ्या कपड्यात बेसनाचे लाडू ठेवून अर्पण करा. यामुळे भाग्य खुलतं आणि प्रवासात यश मिळतं.मकर : तिळगूळाचा नैवेद्य द्या. यामुळे धनसंचय व संपत्तीचा लाभ होतो.कुंभ : निळं फूल आणि साबूत मूग दान करा. यामुळे मानसिक शांती आणि आरोग्यात सुधारणा होते.मीन : पांढरी फुलं आणि दुधाची मिठाई अर्पण करा. यामुळे वैवाहिक जीवनात आनंद आणि घरात सुख-समृद्धी येते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..FAQs.गणेश विसर्जन २०२५ कधी आहे?६ सप्टेंबर २०२५, शनिवार या दिवशी गणेश विसर्जन होणार आहे..गणेश विसर्जनाच्या दिवशी राशीनुसार उपाय का करतात?गणरायाच्या कृपेने जीवनात सुख, समृद्धी आणि यश मिळावे यासाठी..मेष राशीने कोणता उपाय करावा?लाल फुलं आणि लाडू लाल कपड्यात ठेवून विसर्जन करावे..धनु राशीसाठी कोणता उपाय लाभदायी आहे?पिवळ्या कपड्यात बेसनाचे लाडू ठेवून अर्पण केल्यास भाग्य खुलते..Numerology Horoscope : 1 ते 9 मूलांकाच्या जातकांच्या आयुष्यात सप्टेंबर महिन्यात घडणार 'हे' बदल; वाचा मासिक राशिभविष्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.